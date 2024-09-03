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"Українська бронетехніка" представила новий бронеавтомобіль "Варта 2" на виставці оборонної промисловості у Польщі. ФОТО

Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце (Польща) представила новий бронеавтомобіль "Варта 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Української бронетехніки".

Особливості броньованої машини "Варта 2" 

Як зазначається, бойова броньована колісна машина "Варта 2" створена на базі шасі Base. Автомобіль має повну масу 14 тон та може розвивати швидкість 110 кілометрів на годину.

"Це абсолютно нова машина, яка розроблялася з врахуванням десятирічного досвіду компанії, потреб військових та умов сучасної війни. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Бронемашина оснащена бойовим модулем "Січ" з 30 мм автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

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Бронемашина Варта 2
Бронемашина Варта 2
Бронемашина Варта 2
Бронемашина Варта 2

Захист екіпажу

Клас балістичного захисту бронеавтомобіля повністю відповідає натовському STANAG 3, протимінний захист 3a/3b.

Автомобіль також оснащений протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які забезпечують максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, яка захищає екіпаж від перевантажень під час підриву.

"Варта 2" обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз.

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Встановлений програмно-апаратний комплекс "ICoMWare" забезпечує ситуаційну обізнаність та інформаційну підтримку командира підрозділу через захищену Mesh-мережу з використанням широкосмугових радіостанцій DTC.

Завдяки незалежній підвісці та системі CTIS, "Варта 2" здатна розвивати високу швидкість та долати перешкоди.

Автор: 

виставка (285) Польща (8498) українська зброя (176) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+6
Аби їх ще було у достатній кількості для ЗСУ.
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03.09.2024 12:13
+5
Та тихіше. Зелені виродки ще не нажерлися. Машину треба купувати за бюджетні кошти, а вони йдуть на дороги і стадіони, де розкрадаються ЗЕленою командою
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03.09.2024 12:24
+2
Виглядає потужно
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03.09.2024 12:08
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03.09.2024 12:08 Відповісти
Аби їх ще було у достатній кількості для ЗСУ.
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03.09.2024 12:13 Відповісти
прикордонникам передадуть, ухилянтів ловити.
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03.09.2024 12:21 Відповісти
То треба запускати машинобудівни заводи, шо зараз стоять, та клепати цілодобово, але ж асфальт, та "кляті" партнери, шо не дають далекобійну зброю ж.
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03.09.2024 12:21 Відповісти
Та тихіше. Зелені виродки ще не нажерлися. Машину треба купувати за бюджетні кошти, а вони йдуть на дороги і стадіони, де розкрадаються ЗЕленою командою
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03.09.2024 12:24 Відповісти
40 000 000 гривень буде витрачено з державного бюджету в 2024 році на відбудову стадіону в м. Ірпінь.
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03.09.2024 15:45 Відповісти
Inguar-3 значить не пішов... Лоббі - вєлікоє дєло.
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03.09.2024 12:22 Відповісти
Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце (Польща) представила новий бронеавтомобіль "Варта 2".

І на цьому все закінчилось.
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03.09.2024 12:32 Відповісти
Серійного виробництва не буде. В 2024 так само, як і в 2022 всі оборонні гроші закатуются в асфальт. Не якісний, халтурно покладений асфальт - це наше все.
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03.09.2024 12:45 Відповісти
спам
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03.09.2024 15:24 Відповісти
4-4 патрони на вітер .
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03.09.2024 14:34 Відповісти
Ракети, ракети клепайте!
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03.09.2024 15:59 Відповісти
 
 