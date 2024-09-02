Міноборони допустило до постачання у ЗСУ український бронетранспортер "Хорунжий". ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Модернізація
Як зазначається, корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.
Безпека
Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.
Потужність
"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.
Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.
Електроніка
У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.
Озброєння
З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.
Варіації
БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.
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А колёса? Они ж высохли и рассыпались давно.
Тут просто всё новое.
Взагалі "глибока модернізація" - це не обов'язково "беремо іржаві корпуси і щось там доліплюємо". Це шлях засрашки - іншого в них по багатьом видам техніки вже просто немає. Бо втратили промисловий потенціал навіть броню лити та корпуси варити.
"Глибока модернізація" - це і таке як "беремо конструктив і замінюємо/покращуємо все, що можна замінити, робимо машину з нуля". Бо конструктив - це ВЖЕ розраховані навантаження, компонування, відома динаміка машини, її силует, фізичні та силові параметри - значно легше все це робити, маючи "від .. до" параметри, ніж створювати машину з нуля.
Цим займаються предприємства оборонки незалежно від діючої влади, від якої залежить тільки держ замовленя.
Нарід?
Кузня на рибальскому була продана Порошенком Тягибкові - до чого тут нарід?
Щодо Богдану і КРАЗУ - то тут прямий зв'язок - бо КРАЗ сбакрутів саме через преференції Богдану, коли КРАЗу обрізали всі контракти на військові автомобілі нннна користь МАЗу, до якого нна БОГДАНі прикручували колеса.
Антонов працює - хз, чим вони там займаються, але там купа народу кожного ранку йде а роботу через прохідну.
Тому і не наварюють в ЗСУ мангалів.