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Міноборони допустило до постачання у ЗСУ український бронетранспортер "Хорунжий". ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Модернізація

Як зазначається, корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.

БТР Хорунжий

Безпека

Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

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Потужність

"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

Електроніка

У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.

Озброєння

З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

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Варіації

БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

Автор: 

Міноборони (7364) зброя (7464) БТР (279)


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Топ коментарі
+4
А статтю поичтати - нє?
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02.09.2024 13:19
+4
Все добре,але антидронові решітки треба встановлювати за замовчуванням прямо на заводі.
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02.09.2024 13:25
+4
від БТР-60 там тільки мости та колеса
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02.09.2024 13:54
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А що ж там лишилося від БТР 60?
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02.09.2024 13:16 Відповісти
Що б там не лишилось, фактом є те, що ЗСУ отримували та продовжують отримувати бронетехніку вітчизняного виробництва/модернізацій. А отже - кацапам рано чи пізно - капець настане.
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02.09.2024 13:39 Відповісти
від БТР-60 там тільки мости та колеса
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02.09.2024 13:54 Відповісти
Ну мосты ещё ладно, допустим сохранились.
А колёса? Они ж высохли и рассыпались давно.
Тут просто всё новое.
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02.09.2024 14:23 Відповісти
Колеса - розхідник. Вони фактично не зберігаються разом з корпусами.

Взагалі "глибока модернізація" - це не обов'язково "беремо іржаві корпуси і щось там доліплюємо". Це шлях засрашки - іншого в них по багатьом видам техніки вже просто немає. Бо втратили промисловий потенціал навіть броню лити та корпуси варити.

"Глибока модернізація" - це і таке як "беремо конструктив і замінюємо/покращуємо все, що можна замінити, робимо машину з нуля". Бо конструктив - це ВЖЕ розраховані навантаження, компонування, відома динаміка машини, її силует, фізичні та силові параметри - значно легше все це робити, маючи "від .. до" параметри, ніж створювати машину з нуля.
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02.09.2024 14:38 Відповісти
тут двигун розміщений спереду - тобто від старого конструктиву не залишилося ніхіба. Це насправді з нуля конструйована машина, а згадку про БТР-60 приплели ще до війни щоб простіше було на озброєння прийняти. Це як при совєтах з Ту-22 було - два різних літаки з однаковою назвою, щоб заново не проходити процедуру прийняття на озброєння
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02.09.2024 14:56 Відповісти
Тут я згоден. І таке роблять.
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02.09.2024 15:52 Відповісти
Можливо -ходова
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02.09.2024 16:19 Відповісти
Щось новенького студія "95 квіартал" не створила, тільки перекрасили, приварили якусь деталь і нова назва.
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02.09.2024 13:16 Відповісти
А статтю поичтати - нє?
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02.09.2024 13:19 Відповісти
Звичайно читав, виріб радянського зразку, який модернізовано з нарощуванням сталі(броні), яка захищає екіпаж. І сталь чомусь не українська. Але то таке, більше вчсього цікавть заміна моторів - встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Мотор мабуть теж, або німецький, або шведський?
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02.09.2024 13:30 Відповісти
от насмішили - двигун "шведський або німецький" !! для комісії моу, мабуть, таки поставили "deutz", а от у серію піде - якщо, звісно, буде серія!! - із китайським...
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02.09.2024 13:41 Відповісти
"а от у серію піде - якщо, звісно, буде серія!! - із китайським... " ... у мене одне авто з 2007 року є корейське з "японським" двигуном який зібрали у Китаї , німецьке того самого року купувалося то вже здохло , а "китайське" їздить (( Мессей фергюсон , раптом що , у Китаї завод тракторний побудував і по всьому світу трактори із нього продає , чи ти думаєш, що китаєць , який працює по совісті , дурніший від тебе чи німця із шведом ? ((
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02.09.2024 13:55 Відповісти
чи дурніший за німця чи шведа не знаю, але, як людина відносно вихована, незнайомим людям не тикаю.
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02.09.2024 15:24 Відповісти
Пишайся собою ((
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02.09.2024 15:56 Відповісти
А чим тобі не вгодив німецький чи шведський двигун ? Може скучив за 5ТДФ із його моторесурсом на 2000 км , чи пропонуєш встановити два СМД-60 та пускачем заводити ?
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02.09.2024 13:47 Відповісти
Звичайно мені вгодили і німецькі і шведські мотори. Просто десятий рік війна, багато знищуєтьсґя бронетехніки, то мабуть краще було замвість "великого крадівництва" почати виготовляфти щось своє?
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02.09.2024 14:02 Відповісти
щось своє, це хіба газотурбінні, бо всі інші виробнитцва двигунів давно похерені бо не витримали конкуренції, з тими ж китайськими
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02.09.2024 14:14 Відповісти
"щось своє " можна було виготовляти коли Мелітополь був не в окупації , двигун з нуля не просто так виробити .
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02.09.2024 14:35 Відповісти
якщо завтра , 95 й квартал заміне на кремлі триколорну ганчірку на жовтоблакитний прапор і прибє на кремлівських воротах тризуб, то дехто буде все рівно бубніти, що вони весять не так і криво...
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02.09.2024 13:25 Відповісти
Не смішіть курей. "95 квартал" може тільки навалити повні штани і ховатися за бронь. Скоро їх шайби в екран не влізуть. Ще до літака АН-" кукурузника, приклейте якусь планку і замініть шассі і буде нова назва. До речі, а де наша "Мрія" і нові літаки "Антонов". які ой як пригодилисчя б для фронту?
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02.09.2024 13:33 Відповісти
завтра Квартал заміне, хіба що, одну доріжку на другу...
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02.09.2024 13:37 Відповісти
оце так лизонув))) квартал 95 може змінити тільки свої обісрані труси.
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02.09.2024 14:20 Відповісти
А до чого тут "студія 95"? З якого це часу вони стали розробниками зброї?
Цим займаються предприємства оборонки незалежно від діючої влади, від якої залежить тільки держ замовленя.
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02.09.2024 13:27 Відповісти
Так і я про це. Були заводи "Кузня на Рибальському", який виготовляв військові катери. Був завод "Богдан", який виготовляв автобуси, санітарні машини для ЗСУ і вантажні машини, комплектуючі до САУ "Богдана". Був потужний завод "КРАЗ", явий виготовляв дуже касні тягачі. Був авіазвавод, який виготоваляв транспорті літаки "Антонов"..., але нарід все це знищив і вибрав "квартал 95", який мабуть виготовить ракети і підводні човни.
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02.09.2024 13:40 Відповісти
Прежде чем делать подобные заявления стоит сначала изучить номенклатуру и программу выпуска. И стоит еще почитать рекламации. И вы с удивлением узнаете, что продукция этих заводов не соответствует заявленому качеству. У кразов постоянно ломается ходовая и возврат машин там постоянное явление. А еще краз это аж нигде не "френдли юзер" машина. Антонов это КБ, они самолеты проектируют, а не производят. А вот Авиант производит. Аж один самолет за 2 года. Причем у этих самолетов аварийная посадка каждые 150 км. Так что банкротство этих заводов абсолютно закономерное.
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02.09.2024 17:40 Відповісти
"але нарід все це знищив"

Нарід?
Кузня на рибальскому була продана Порошенком Тягибкові - до чого тут нарід?
Щодо Богдану і КРАЗУ - то тут прямий зв'язок - бо КРАЗ сбакрутів саме через преференції Богдану, коли КРАЗу обрізали всі контракти на військові автомобілі нннна користь МАЗу, до якого нна БОГДАНі прикручували колеса.
Антонов працює - хз, чим вони там займаються, але там купа народу кожного ранку йде а роботу через прохідну.
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02.09.2024 17:59 Відповісти
кацапский квн - єто "гопосеки 1- 2- 3" 🤣
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02.09.2024 13:29 Відповісти
Все добре,але антидронові решітки треба встановлювати за замовчуванням прямо на заводі.
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02.09.2024 13:25 Відповісти
Якби вони були реально ефективні - їх би ставили і наварювали скрізь і завжди - вартість зварювального апарата копійчана, а заліза скрізь навалом. Але так це не працює - антидронові решітки (ака "мангали") є неефективними і працюють тільки як психологічне заспокійливе для кацапів. Тому на фронті ЗСУ більше використовують антидронові сітки в місцях базування або тимчасового перебування техніки. І маскування, і захист. Коли машина в русі - від ланцета чи fpv "мангал" майже не допомагає. То і нахєр ото страждати хернею?
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02.09.2024 13:42 Відповісти
Решітки добре збивають кумулятивний заряд від рпг,це військові говорять,не я. До військових у мене більше довіри чим до експертів із цензора.Не в обіду.
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02.09.2024 14:22 Відповісти
Ти розумієш, якак хрінь - кумулятивний заряд від РПГ, аби був ефективний, повинен бути випущений з ... РПГ. І летіти своїм ходом. Тобто - мати ще й швидкість. Ніхто на FPV не розраховує саме на "кумулятивний заряд". БМП/БТР в ЗСУ обладнані часто решітками від РПГ/Фаготів ще з заводу. Ставлять активний захист. А в танків проти таких зарядів працює динамічний та активний захист.

Тому і не наварюють в ЗСУ мангалів.
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02.09.2024 14:33 Відповісти
С модулем было бы отлично. Не так давно на фото был ББМ "Новатор" с 14,5 модулем, в серии оказались с турелью М2.
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02.09.2024 14:26 Відповісти
Саме гірше якщо це - переробка БТР-60 (мости і коробка - старі) по озброєнню однозначно 14,5 малувато ВЗАГАЛІ а 30мм - стрімко застаріває. Аякщо щей компоновка як у старих радянських БТР - то ВОНО взагалі нікому НЕ потрібне. Розпил грошей
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02.09.2024 16:41 Відповісти
 
 