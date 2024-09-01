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Новини
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Зеленський: Працюємо, щоб наша зброя могла дістати якнайбільше російських військових об’єктів

Зеленський

Україна працює над тим, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів опинилися у зоні доступу вітчизняної зброї.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони", - сказав очільник держави.

Зеленський подякував усім в Україні, хто працює для розробки й виробництва дронів та на користь вітчизняної ракетної програми, а також усій зовнішньополітичній команді, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.

Він наголосив, що своїми дронами та ракетами Україна здатна виконати частину завдань, але реальний мир, реальне завершення розв'язаної Росією війни є комплексним завданням.

Читайте також: Україна очікує отримати від ЄС дозвіл на удари по військових цілях на території РФ, - Кулеба

"І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти. Я знаю, що цими днями й тижнями наші друзі у світі – і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків – говорять, як важливо для наближення миру й порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем’єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що 24 серпня у День Незалежності України президент Зеленський розповів, що країнські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Читайте також: Зеленський провів наради щодо фронту та далекобійної зброї: Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) звернення (603) зброя (7451)


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Топ коментарі
+13
Янелох, где Сапсаны и Ольхи? Закатаны по приказу Ху#ла в асфальт, и там и находятся.
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01.09.2024 23:00
+10
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01.09.2024 23:19
+9
Ця падаль ще має совість таке тявкати після всього зла що воно зробило??
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01.09.2024 23:07
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....ой не чує баба не чує
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01.09.2024 22:36 Відповісти
- курська область
- нпз, нафтосховища,
- дроні
- паляниця
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02.09.2024 09:22 Відповісти
Працює, "мєшкі ворочає"... 😕
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01.09.2024 22:42 Відповісти
Тільки-но послухала вечірнього Березовця , зокрема виявляється, як пишуть інозмі, в операції й про операцію не були ні посвячені та не задіяні вояки Буданова , буцім-то через суперництво між військовими ЗСУ та окремо вояками ГУР . Це про вояків Буданова, мальчіка Єрмака з другом росіянином Гогалішвілі - правіьноя розумію?
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02.09.2024 01:07 Відповісти
ПУТИН НЕ ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ?! Монголия готовит спецназ! Кадыровцев кинули подыхать / БЕРЕЗОВЕЦ

Доречі тут же я дізналася що батьки Головнокомандуючого живуть в Росії.
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02.09.2024 01:08 Відповісти
"Асфальт-2" чи "Бруківка-1"?
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01.09.2024 22:46 Відповісти
....Плитка-3 😕
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01.09.2024 23:06 Відповісти
А рашка тим часом намікає на ядерку - далекобіині ракети з далекими ударами - відкладаються в далеку шухляду
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01.09.2024 22:49 Відповісти
Най тільки спробують!!!
Цевилізований світ їм таку стурбованість вліпить, що аяяй!
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01.09.2024 22:58 Відповісти
ЯО проти "биндєровських нікчемних терористичних бандформувань" ?

Всі з рашки сміятись будуть
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01.09.2024 23:10 Відповісти
Нікуди орки не вдарять європейський електорат обісреться і німцям вже важко буде оркам компоненти для зброї продавати....

Та і в штатах перед виборами можуть ринки посипатись і Байден швидко оркам покаже що таке реальні санкції
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01.09.2024 23:19 Відповісти
Це зрозуміло. Але страшилки росіян працюють з європейцями і США, ті навіть памперси не встигають міняти
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02.09.2024 01:24 Відповісти
Судячи з напрямку 150 безпілотників "самолетнага типа" летіло на Маскву. Долетіло десять. Я розумію що потрібно мстити кацапам. Але він постійно говорить що через Америку не може стріляти по військових об'єктах.
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01.09.2024 22:56 Відповісти
Янелох, где Сапсаны и Ольхи? Закатаны по приказу Ху#ла в асфальт, и там и находятся.
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01.09.2024 23:00 Відповісти
одноклітинні, де ви беретеся?
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02.09.2024 09:24 Відповісти
"...Працюємо, щоб наша зброя могла дістати якнайбільше російських військових об'єктів..."

Дві пропущені літери - працюємо, щоб наша зброя НЕ могла дістати...
Працюємо, аж морди попухли.
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01.09.2024 23:06 Відповісти
Ця падаль ще має совість таке тявкати після всього зла що воно зробило??
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01.09.2024 23:07 Відповісти
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01.09.2024 23:09 Відповісти
Я б і по цивільних об'єктах тулив, кацапи ж не соромлятся
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01.09.2024 23:18 Відповісти
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01.09.2024 23:19 Відповісти
За 10 млрд доларів армію не збудуєш. Це смішні гроші за армійськими мірками. У Франції військовий бюджет 50 млрд євро, у рашки - 70 млрд дол. Добре, якби за ці 10 ярдів хоч окопів накопали 😂
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02.09.2024 00:00 Відповісти
Україна повинна перетворювати у пил та попіл на кацапській території усе, що орда використовує у війні : літовища, залізничні колії, автомобільні шляхи, нафтобази, військові частини, збройні підприємства, склади зі зброєю, мережі газо-, електро-, водопостачання, мерії, військкомати. Для цього Україна повинна мати ВЛАСНУ зброю на 5000 км : Київ-Москва-900км,

Київ-С.Пітер-1500км, Київ-Курськ- (авіабаза "Халіно")-500км, Київ-Мінськ-600км,

Київ-Брянськ, (завод «Кремній ЕЛ»)-600км,

Київ-Калуга, (літовище - «Шайковка»)-700км,

Київ-Тула, (оборонне підприємство "Щегловский вал")-750км,

Київ-Смоленськ, (авіаційний завод)-800км,

Київ-Вороніж, (аеродроми «Балтімор», «Борисоглєбськ»)-800км,

Київ-Євпаторія-900км, Київ-Тамбов, (пороховий завод)-950км,

Київ-Ростов-на-Дону-1000км, Київ-Рязань, (авіабаза - «Дягілево»)-1000км,

Київ-Псков, (аеродром «Хрести», Черехінська військова база)-1000км,

Київ-Севастополь, (військовий аеродром Бельбек)-1000км,

Київ-Чауда/Крим, (полигон)-1000км, Київ-Новоросійськ-1200км,

Київ-Пєнза-1200км,

Київ- Приморсько-Ахтарськ/Кубань, (військовий аеродром)-1200км,

Київ-Саратов, (авіабаза - «Енгельс»)-1200км,

Київ-Морозовськ, Ростовская обл. (авіабаза)-1200км,

Київ-Краснодар-1250км,

Київ-Волгоград, (військовa база, аэродром «Маринівка») -1300км,

Київ-Нижній Новгород, (авіабаза - «Саваслейка», літовище - «Сільци»)-1400км,

Київ-Черкеськ-1400км, Київ-Сочі-1500км, Київ-Нальчік-1500км,

Київ-Ахтубинськ, (військове літовище) -1500км,

Київ-Моздок, (аеродром)-1600км, Київ-Астрахань-1700км, Київ-Сухумі-1700км, Київ-Самара - 1700км, Київ-Владікавказ - 1700км,

Київ-Казань, (авиазавод им. Горбунова - самолеты Ту-22М и Ту-160М ) - 1800км,

Київ-Грозний-1800км, Київ-Махачкала - 1900км,

Київ-Моздок, (військове літовище) - 1900км,

Київ-Єлабуга, (завод зі збірки шахедів) - 1900км,

Київ- Нижньокамськ, (нафтобазa)-2000км, Київ-Уфа-2100км,

Київ-Архангельск-2200км, Київ-Мурманськ, (авіабаза - «Оленья»)-2500км,

Київ-Челябинськ, (аеродром)-2500км,

Київ-Єкатєрінбург, ("Уралмашзавод")-2700км,

Київ-Омськ, (військовий завод)-3600км
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01.09.2024 23:45 Відповісти
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.) та балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км).

2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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01.09.2024 23:53 Відповісти
Штати ніколи дозволу бити по території раші їхньою зброєю не дадуть,і наша влада все робить,щоб цього дозволу не було.Але вони б нічого не сказали,якби їхні ракети назвали
"Вербою" чи "Липою" і жахнули по рашистських аеродромах.Як самі рашисти шахеди перейменовують в герань і ірак тут вже як ніби ні при чому.
Але для цього потрібне бажання і політична воля.
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02.09.2024 04:22 Відповісти
та зброя, яку ти похерив в 2019?

скільки ракет випустив дніпромаш починаючи з лютого 2022 року? прозвітуй 3.14зд@бол упоротий
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02.09.2024 12:57 Відповісти
 
 