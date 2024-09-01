Зеленський: Працюємо, щоб наша зброя могла дістати якнайбільше російських військових об’єктів

Україна працює над тим, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів опинилися у зоні доступу вітчизняної зброї.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони", - сказав очільник держави.

Зеленський подякував усім в Україні, хто працює для розробки й виробництва дронів та на користь вітчизняної ракетної програми, а також усій зовнішньополітичній команді, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.

Він наголосив, що своїми дронами та ракетами Україна здатна виконати частину завдань, але реальний мир, реальне завершення розв'язаної Росією війни є комплексним завданням.

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"І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти. Я знаю, що цими днями й тижнями наші друзі у світі – і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків – говорять, як важливо для наближення миру й порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем’єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що 24 серпня у День Незалежності України президент Зеленський розповів, що країнські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

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