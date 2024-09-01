Зеленський: Працюємо, щоб наша зброя могла дістати якнайбільше російських військових об’єктів
Україна працює над тим, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів опинилися у зоні доступу вітчизняної зброї.
Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони", - сказав очільник держави.
Зеленський подякував усім в Україні, хто працює для розробки й виробництва дронів та на користь вітчизняної ракетної програми, а також усій зовнішньополітичній команді, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.
Він наголосив, що своїми дронами та ракетами Україна здатна виконати частину завдань, але реальний мир, реальне завершення розв'язаної Росією війни є комплексним завданням.
"І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти. Я знаю, що цими днями й тижнями наші друзі у світі – і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків – говорять, як важливо для наближення миру й порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем’єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших", - сказав глава держави.
Нагадаємо, що 24 серпня у День Незалежності України президент Зеленський розповів, що країнські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".
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- татаров
- ермак
....ой не чує баба не чує
- нпз, нафтосховища,
- дроні
- паляниця
Доречі тут же я дізналася що батьки Головнокомандуючого живуть в Росії.
Цевилізований світ їм таку стурбованість вліпить, що аяяй!
Всі з рашки сміятись будуть
Та і в штатах перед виборами можуть ринки посипатись і Байден швидко оркам покаже що таке реальні санкції
Дві пропущені літери - працюємо, щоб наша зброя НЕ могла дістати...
Працюємо, аж морди попухли.
Київ-С.Пітер-1500км, Київ-Курськ- (авіабаза "Халіно")-500км, Київ-Мінськ-600км,
Київ-Брянськ, (завод «Кремній ЕЛ»)-600км,
Київ-Калуга, (літовище - «Шайковка»)-700км,
Київ-Тула, (оборонне підприємство "Щегловский вал")-750км,
Київ-Смоленськ, (авіаційний завод)-800км,
Київ-Вороніж, (аеродроми «Балтімор», «Борисоглєбськ»)-800км,
Київ-Євпаторія-900км, Київ-Тамбов, (пороховий завод)-950км,
Київ-Ростов-на-Дону-1000км, Київ-Рязань, (авіабаза - «Дягілево»)-1000км,
Київ-Псков, (аеродром «Хрести», Черехінська військова база)-1000км,
Київ-Севастополь, (військовий аеродром Бельбек)-1000км,
Київ-Чауда/Крим, (полигон)-1000км, Київ-Новоросійськ-1200км,
Київ-Пєнза-1200км,
Київ- Приморсько-Ахтарськ/Кубань, (військовий аеродром)-1200км,
Київ-Саратов, (авіабаза - «Енгельс»)-1200км,
Київ-Морозовськ, Ростовская обл. (авіабаза)-1200км,
Київ-Краснодар-1250км,
Київ-Волгоград, (військовa база, аэродром «Маринівка») -1300км,
Київ-Нижній Новгород, (авіабаза - «Саваслейка», літовище - «Сільци»)-1400км,
Київ-Черкеськ-1400км, Київ-Сочі-1500км, Київ-Нальчік-1500км,
Київ-Ахтубинськ, (військове літовище) -1500км,
Київ-Моздок, (аеродром)-1600км, Київ-Астрахань-1700км, Київ-Сухумі-1700км, Київ-Самара - 1700км, Київ-Владікавказ - 1700км,
Київ-Казань, (авиазавод им. Горбунова - самолеты Ту-22М и Ту-160М ) - 1800км,
Київ-Грозний-1800км, Київ-Махачкала - 1900км,
Київ-Моздок, (військове літовище) - 1900км,
Київ-Єлабуга, (завод зі збірки шахедів) - 1900км,
Київ- Нижньокамськ, (нафтобазa)-2000км, Київ-Уфа-2100км,
Київ-Архангельск-2200км, Київ-Мурманськ, (авіабаза - «Оленья»)-2500км,
Київ-Челябинськ, (аеродром)-2500км,
Київ-Єкатєрінбург, ("Уралмашзавод")-2700км,
Київ-Омськ, (військовий завод)-3600км
2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.
Покровськ - Донецьк - 80 км.
"Вербою" чи "Липою" і жахнули по рашистських аеродромах.Як самі рашисти шахеди перейменовують в герань і ірак тут вже як ніби ні при чому.
Але для цього потрібне бажання і політична воля.
скільки ракет випустив дніпромаш починаючи з лютого 2022 року? прозвітуй 3.14зд@бол упоротий