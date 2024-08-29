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Новини Війна
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Зеленський провів наради щодо фронту та далекобійної зброї: Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів дві наради із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та іншим військовим командуванням щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дві важливі наради. Перша – Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо фронту. Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - зазначив він. 

Також на нараді обговорили операцію в Курській області, завдання якої реалізовуються.

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На другій нараді були присутні Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишін. Однак деталі цієї наради президент не розголошує.

"Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) нарада (56)


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Топ коментарі
+25
Залужного знімали з аргументацією, що фронт надто статичний, потрібно його рухати. Порухали....
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29.08.2024 16:48
+22
Людинка, яка учора була пустоголовим дешевим блазнем, а назавтра на неї навісили бейджик "президент" - президентом не стала, а залишилася пустоголовим дешевим блазнем. Навіть п'ять років у ролі "президента" не зробили із Зеленського президента - як був нікчемою, так і залишився - суцільна хуцпа і самодурство. Зеленський, звісно, вірить, що він "президент" - але це вже питання до психіатрії.
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29.08.2024 16:52
+13
А що, лише повний п...ць повинен був статись щоб привернути увагу?
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29.08.2024 16:43
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А що, лише повний п...ць повинен був статись щоб привернути увагу?
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29.08.2024 16:43 Відповісти
нєнє.
це, все, виключно, завдяки, пильності мар'яни безуглої.
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29.08.2024 16:57 Відповісти
Залужного знімали з аргументацією, що фронт надто статичний, потрібно його рухати. Порухали....
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29.08.2024 16:48 Відповісти
щодня доповіді та наради -здача територій іде повним ходом! зе#уйлоТМ
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29.08.2024 16:51 Відповісти
Людинка, яка учора була пустоголовим дешевим блазнем, а назавтра на неї навісили бейджик "президент" - президентом не стала, а залишилася пустоголовим дешевим блазнем. Навіть п'ять років у ролі "президента" не зробили із Зеленського президента - як був нікчемою, так і залишився - суцільна хуцпа і самодурство. Зеленський, звісно, вірить, що він "президент" - але це вже питання до психіатрії.
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29.08.2024 16:52 Відповісти
запевняю, зе!гундос полізе на другий термін.
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29.08.2024 16:55 Відповісти
Це очевидно. Адже в Зеленського немає іншого виходу, як чіплятися зубами за владу.
Інакше сяде у тюрягу, бо тікати йому нікуди.
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29.08.2024 16:58 Відповісти
За цим цирком треба наглядати, бо майне десь на перемовини..до країни, з якою немає договору про екстрадицію і всьо..
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29.08.2024 17:01 Відповісти
та вже лізе і не збирається злазити ...
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29.08.2024 17:00 Відповісти
Ай яй яй, а хто же це на нього навісив отой бейджик "президент"? Не той це був мудрий нарІд який зараз ховається по льохам, по Європам та під спідницями дружин, матусь та бабусь, наповнюючи повітря "ароматом" своєй "мужності" почувши "ТЦК" та "ЗСУ"?
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29.08.2024 17:02 Відповісти
Зі всією повагою. Якщо Зеленському за допомогою рашистського бабла та фсб-шних кураторів вдалося надурити мільйони громадян України - це ніяк не змінює той факт, що Зеленський був і є пустоголовим дешевим блазнем і москальським прихвостнем.
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29.08.2024 17:11 Відповісти
Підтримую Вас, одноче виявилось шо і 73% від тіх хто прийшов на виборчи дільниці ще більш пустоголові за зеленського.
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29.08.2024 18:52 Відповісти
той , хто не розуміється у військовій справі , провів нараду щодо ситуації на фронті...
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29.08.2024 16:55 Відповісти
Пересидент, завжди проводить такі наради, виключно НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО, під контролем єрмака Оманського…
Будівництво фортифікацій, недоречне… СРАТЬєх ..
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29.08.2024 16:59 Відповісти
а може туди татарова і пердака вони такі класні кризис менеджери плюс 95й квартал
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29.08.2024 17:00 Відповісти
На засіданні обговорювали єдине питання - де робити селфі, в Покровську чи Торецьку, графік у головкома напружений, а його увагу у ВСУ потребують на багатьох напрямках фронту.
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29.08.2024 17:12 Відповісти
Вєнька не слухай нікого, усьо путьом. Завтра шашлички посмажимо, потім всі рвонемо на фронт, за тобою **** душа, вже не зобижайся, ти говнокомандувач. Отого, хто чеченів пачками в Києві рвав на ганчірки, в атаку, а ти з мавпочкою арахамією за ним, от дамо їм жару ...
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29.08.2024 17:25 Відповісти
Покровський напрямок не сьогодні, так завтра стане Павлоградським, а ці Велінгтони "увагу приділяють". Якось все стрімко пішло не так...А тут ще курське самодурства для задоволення амбіцій верховного наполеона.
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29.08.2024 17:34 Відповісти
Щось про взяті на Курщині села перестали розказувати і взагалі якось затихли про операцію.
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29.08.2024 17:49 Відповісти
Точно Покровськ? Нічого не поплутало? Може курськ?
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29.08.2024 17:56 Відповісти
Все по кремлівський методічці, фронт зливає, курськ вже в халепі, по всій Україні велике крадівницьтво продовжується, плитка, дороги, тротуари кладуть такими темпами як в Польщі, електрику вимикають, ціни на все ростуть...зате все ПОТУЖНО.
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29.08.2024 18:08 Відповісти
it Wlad West
"Курские успехи" отвлекли внимание плебса (бесполезных идиотов) от ускоренной сдачи под шумок востока Украины.
15.08.2024 15:21 Відповісти Видалити
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29.08.2024 19:03 Відповісти
Унас посада верховний головнокомандувач повністю знівельована оцим шутом гороховим. Як так могло статися що воно стало п.........м
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29.08.2024 19:53 Відповісти
ТИ курва спочатку все просрав і раптом виявив турботу. О артист швондер
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29.08.2024 19:57 Відповісти
Да жаль Покоровськ,класний город,бував там ,мабуть місцевий електорат "поржав"на виборах,только не Порошенко,совість чиста у 25 відсотків,а ви ублюдки зелені 73 співучасники разом з кацапами в вбивствах Маріуполь,Бахмут,сотні сіл та міст неньки,Покоровськ встав в чергу, може пора кончать з членограєм
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29.08.2024 21:49 Відповісти
Уваги і так достатньо , зброї немає .
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29.08.2024 22:42 Відповісти
 
 