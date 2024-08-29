Зеленський провів наради щодо фронту та далекобійної зброї: Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк

Президент України Володимир Зеленський провів дві наради із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та іншим військовим командуванням щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дві важливі наради. Перша – Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо фронту. Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - зазначив він.

Також на нараді обговорили операцію в Курській області, завдання якої реалізовуються.

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На другій нараді були присутні Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишін. Однак деталі цієї наради президент не розголошує.

"Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - додав Зеленський.

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