Зеленський провів наради щодо фронту та далекобійної зброї: Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк
Президент України Володимир Зеленський провів дві наради із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та іншим військовим командуванням щодо ситуації на фронті.
Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дві важливі наради. Перша – Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо фронту. Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - зазначив він.
Також на нараді обговорили операцію в Курській області, завдання якої реалізовуються.
На другій нараді були присутні Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишін. Однак деталі цієї наради президент не розголошує.
"Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - додав Зеленський.
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це, все, виключно, завдяки, пильності мар'яни безуглої.
Інакше сяде у тюрягу, бо тікати йому нікуди.
Будівництво фортифікацій, недоречне… СРАТЬєх ..
"Курские успехи" отвлекли внимание плебса (бесполезных идиотов) от ускоренной сдачи под шумок востока Украины.
15.08.2024 15:21 Відповісти Видалити