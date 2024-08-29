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Новости Война
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Зеленский провел совещания по фронту и дальнобойному оружию: Больше всего внимания - Покровск и Торецк

Президент Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел два совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и другим военным командованием по ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два важных совещания. Первое - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях", - отметил он.

Также на совещании обсудили операцию в Курской области, задачи которой реализовываются.

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На втором совещании присутствовали Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и руководитель Минстратегпрома Александр Камышин. Однако детали этого совещания президент не разглашает.

"Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) совещание (81)


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Топ комментарии
+25
Залужного знімали з аргументацією, що фронт надто статичний, потрібно його рухати. Порухали....
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29.08.2024 16:48
+22
Людинка, яка учора була пустоголовим дешевим блазнем, а назавтра на неї навісили бейджик "президент" - президентом не стала, а залишилася пустоголовим дешевим блазнем. Навіть п'ять років у ролі "президента" не зробили із Зеленського президента - як був нікчемою, так і залишився - суцільна хуцпа і самодурство. Зеленський, звісно, вірить, що він "президент" - але це вже питання до психіатрії.
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29.08.2024 16:52
+13
А що, лише повний п...ць повинен був статись щоб привернути увагу?
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29.08.2024 16:43
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А що, лише повний п...ць повинен був статись щоб привернути увагу?
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29.08.2024 16:43 Ответить
нєнє.
це, все, виключно, завдяки, пильності мар'яни безуглої.
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29.08.2024 16:57 Ответить
Залужного знімали з аргументацією, що фронт надто статичний, потрібно його рухати. Порухали....
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29.08.2024 16:48 Ответить
щодня доповіді та наради -здача територій іде повним ходом! зе#уйлоТМ
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29.08.2024 16:51 Ответить
Людинка, яка учора була пустоголовим дешевим блазнем, а назавтра на неї навісили бейджик "президент" - президентом не стала, а залишилася пустоголовим дешевим блазнем. Навіть п'ять років у ролі "президента" не зробили із Зеленського президента - як був нікчемою, так і залишився - суцільна хуцпа і самодурство. Зеленський, звісно, вірить, що він "президент" - але це вже питання до психіатрії.
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29.08.2024 16:52 Ответить
запевняю, зе!гундос полізе на другий термін.
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29.08.2024 16:55 Ответить
Це очевидно. Адже в Зеленського немає іншого виходу, як чіплятися зубами за владу.
Інакше сяде у тюрягу, бо тікати йому нікуди.
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29.08.2024 16:58 Ответить
За цим цирком треба наглядати, бо майне десь на перемовини..до країни, з якою немає договору про екстрадицію і всьо..
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29.08.2024 17:01 Ответить
та вже лізе і не збирається злазити ...
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29.08.2024 17:00 Ответить
Ай яй яй, а хто же це на нього навісив отой бейджик "президент"? Не той це був мудрий нарІд який зараз ховається по льохам, по Європам та під спідницями дружин, матусь та бабусь, наповнюючи повітря "ароматом" своєй "мужності" почувши "ТЦК" та "ЗСУ"?
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29.08.2024 17:02 Ответить
Зі всією повагою. Якщо Зеленському за допомогою рашистського бабла та фсб-шних кураторів вдалося надурити мільйони громадян України - це ніяк не змінює той факт, що Зеленський був і є пустоголовим дешевим блазнем і москальським прихвостнем.
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29.08.2024 17:11 Ответить
Підтримую Вас, одноче виявилось шо і 73% від тіх хто прийшов на виборчи дільниці ще більш пустоголові за зеленського.
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29.08.2024 18:52 Ответить
той , хто не розуміється у військовій справі , провів нараду щодо ситуації на фронті...
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29.08.2024 16:55 Ответить
Пересидент, завжди проводить такі наради, виключно НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО, під контролем єрмака Оманського…
Будівництво фортифікацій, недоречне… СРАТЬєх ..
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29.08.2024 16:59 Ответить
а може туди татарова і пердака вони такі класні кризис менеджери плюс 95й квартал
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29.08.2024 17:00 Ответить
На засіданні обговорювали єдине питання - де робити селфі, в Покровську чи Торецьку, графік у головкома напружений, а його увагу у ВСУ потребують на багатьох напрямках фронту.
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29.08.2024 17:12 Ответить
Вєнька не слухай нікого, усьо путьом. Завтра шашлички посмажимо, потім всі рвонемо на фронт, за тобою **** душа, вже не зобижайся, ти говнокомандувач. Отого, хто чеченів пачками в Києві рвав на ганчірки, в атаку, а ти з мавпочкою арахамією за ним, от дамо їм жару ...
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29.08.2024 17:25 Ответить
Покровський напрямок не сьогодні, так завтра стане Павлоградським, а ці Велінгтони "увагу приділяють". Якось все стрімко пішло не так...А тут ще курське самодурства для задоволення амбіцій верховного наполеона.
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29.08.2024 17:34 Ответить
Щось про взяті на Курщині села перестали розказувати і взагалі якось затихли про операцію.
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29.08.2024 17:49 Ответить
Точно Покровськ? Нічого не поплутало? Може курськ?
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29.08.2024 17:56 Ответить
Все по кремлівський методічці, фронт зливає, курськ вже в халепі, по всій Україні велике крадівницьтво продовжується, плитка, дороги, тротуари кладуть такими темпами як в Польщі, електрику вимикають, ціни на все ростуть...зате все ПОТУЖНО.
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29.08.2024 18:08 Ответить
it Wlad West
"Курские успехи" отвлекли внимание плебса (бесполезных идиотов) от ускоренной сдачи под шумок востока Украины.
15.08.2024 15:21 Відповісти Видалити
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29.08.2024 19:03 Ответить
Унас посада верховний головнокомандувач повністю знівельована оцим шутом гороховим. Як так могло статися що воно стало п.........м
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29.08.2024 19:53 Ответить
ТИ курва спочатку все просрав і раптом виявив турботу. О артист швондер
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29.08.2024 19:57 Ответить
Да жаль Покоровськ,класний город,бував там ,мабуть місцевий електорат "поржав"на виборах,только не Порошенко,совість чиста у 25 відсотків,а ви ублюдки зелені 73 співучасники разом з кацапами в вбивствах Маріуполь,Бахмут,сотні сіл та міст неньки,Покоровськ встав в чергу, може пора кончать з членограєм
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29.08.2024 21:49 Ответить
Уваги і так достатньо , зброї немає .
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29.08.2024 22:42 Ответить
 
 