Зеленский провел совещания по фронту и дальнобойному оружию: Больше всего внимания - Покровск и Торецк

Президент Украины Владимир Зеленский провел два совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и другим военным командованием по ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два важных совещания. Первое - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях", - отметил он.

Также на совещании обсудили операцию в Курской области, задачи которой реализовываются.

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На втором совещании присутствовали Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и руководитель Минстратегпрома Александр Камышин. Однако детали этого совещания президент не разглашает.

"Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - добавил Зеленский.

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