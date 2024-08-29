Зеленский провел совещания по фронту и дальнобойному оружию: Больше всего внимания - Покровск и Торецк
Президент Украины Владимир Зеленский провел два совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и другим военным командованием по ситуации на фронте.
Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Два важных совещания. Первое - Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич по фронту. Подробно по каждому направлению. Больше всего внимания - Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях", - отметил он.
Также на совещании обсудили операцию в Курской области, задачи которой реализовываются.
На втором совещании присутствовали Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и руководитель Минстратегпрома Александр Камышин. Однако детали этого совещания президент не разглашает.
"Единственное, что стоит отметить, - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - добавил Зеленский.
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це, все, виключно, завдяки, пильності мар'яни безуглої.
Інакше сяде у тюрягу, бо тікати йому нікуди.
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15.08.2024 15:21 Відповісти Видалити