На Донетчине- чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, - Зеленский. ВИДЕО

На Донецких направлениях сосредоточены ключевые усилия и наибольшие силы россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

"Самое главное. Фронт. Был доклад Главкома. Покровское и другие направления в Донецкой области - чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас стойкость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые держат позиции!

Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу - и снова баллистика. Был удар управляемой авиабомбой по Купянску - просто по центру города. Люди были под завалами. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования родным и близким.

Всем нашим партнерам стоит более активно - значительно более активно - противодействовать российскому террору. Этот террор никогда не должен стать какой-то там новой якобы "нормальностью" для Европы.

Также работаем с партнерами и по поставкам для фронта - поставкам не только оружия, не только снарядов, но и силы нашего единства с партнерами. Действительно действенного единства - дальнобойного. Продолжаем настаивать на том, что решимость сейчас - снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас - поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом. Защита жизни имеет значение везде одинаковое. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам", - сказал Зеленский.

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