На Донетчине- чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, - Зеленский. ВИДЕО
На Донецких направлениях сосредоточены ключевые усилия и наибольшие силы россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.
"Самое главное. Фронт. Был доклад Главкома. Покровское и другие направления в Донецкой области - чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас стойкость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые держат позиции!
Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу - и снова баллистика. Был удар управляемой авиабомбой по Купянску - просто по центру города. Люди были под завалами. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования родным и близким.
Всем нашим партнерам стоит более активно - значительно более активно - противодействовать российскому террору. Этот террор никогда не должен стать какой-то там новой якобы "нормальностью" для Европы.
Также работаем с партнерами и по поставкам для фронта - поставкам не только оружия, не только снарядов, но и силы нашего единства с партнерами. Действительно действенного единства - дальнобойного. Продолжаем настаивать на том, что решимость сейчас - снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас - поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом. Защита жизни имеет значение везде одинаковое. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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І ва фсьом буде вінаватый зволачь Парашэнка...
Стадо баранів без мізків
Ну і Сирському таке враження не сказали - на чиєму боці воювати. От що роблять в курських посадках найбільш боєздатні частини, що несуть суттєві втрати?
зе!поцу, таке, дуже подобається.
всі, на неї відтягуються.
а, вже потім виходить, вечірній зе!гундосіна, увесь у білому, і такий: ситуація складна, але контрольована.
і всі: вхуххх.... пронеслось!
****, як же примітивно.
я сам не розумію, яких чеченців повбивав татаров в україні і в києві.
може татаров, расист?
небезпечно!
Спитай у зєЛенки - вона точно знає!
Говорять, що немае там нiкого.
Ось повідомлення з фронту:
https://t.me/stanislav_osman @ "Зараз йдуть бої за Селидове. Хлопці організовано зайняли оборону, противник несе великі втрати та підтягує з напрямку майже всі вільні резерви піхоти.
Мʼясорубка нереальна."
Щось дало легше на Донеччині?
Чи лише даешь генерал(генерал армії) сир?
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької ОВА Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн гривень.
Для ексголові Донецької ОВА Кириленка суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 30 млн гривень.
Кириленка також зобов'язали впродовж двох місяців прибувати до суду на вимогу прокурора, повідомляти про зміну місця проживання та не залишати Київ.
У період з 2020 по 2023 рік Кириленко, обіймаючи посаду голови Донецької ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Їх він зареєстрував на своїх родичів.
Нагадаємо, Кириленко https://realgazeta.com.ua/kabmin-zvilnyv-ochilnyka-donetskoi-ova-pavla-kyrylenka/ обіймав посаду голови Донецької ОВА до вересня 2023 року. Після цього його було призначено головою АМКУ.
https://realgazeta.com.ua/sud-obrav-zapobizhnyy-zakhid-eksholovi-donetskoi-ova-kyrylenku/
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02RtWzG3nrPv3pLMWNrPmTYWu9Cbtp5WqRvRCViVKEYDCFic8Bhhuu3SwTcAWeuhBMl?__cft__[0]=AZVlnRGb8xCPCKdGBseYGri3tdjfVkj78cPL4oxkAjcqRpf_Cp1V0Ec3OhW6rG-11kuPA99YE0rYchH3orJUjDn2pPvDN0nUTMJ0dnaz9L3Sc6GxtPqH4IJcgvUOwYH_2u_Ys5MEWOoTv-LT5NoOFNq4yZZRC0IefOmNR7NqZwxS-ZaTBe8V0w_vj0zIddaxSgBE02NH80ZHQLDl8KRIWBhP&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·
Московити не переконливі. Навіть своїми ракетами вони не здатні переконати багатьох українців не розмовляти московицькою мовою.
Аж жуть!
Ну всім знає що робити!
І військовим- керуючись своїм пАтужним ухилянтським досвідом і партнерам, на яких він вже третій рік паразитує.
Всіх нагнув! Всіх "азадачіл"!
Собі лишив найтяжче: брехати й красти.
Бо- лідор!