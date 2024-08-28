РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5718 посетителей онлайн
Новости Видео
3 795 52

На Донетчине- чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, - Зеленский. ВИДЕО

На Донецких направлениях сосредоточены ключевые усилия и наибольшие силы россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

"Самое главное. Фронт. Был доклад Главкома. Покровское и другие направления в Донецкой области - чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас стойкость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые держат позиции!

Сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу - и снова баллистика. Был удар управляемой авиабомбой по Купянску - просто по центру города. Люди были под завалами. Есть, к сожалению, погибшие. Мои соболезнования родным и близким.

Всем нашим партнерам стоит более активно - значительно более активно - противодействовать российскому террору. Этот террор никогда не должен стать какой-то там новой якобы "нормальностью" для Европы.

Также работаем с партнерами и по поставкам для фронта - поставкам не только оружия, не только снарядов, но и силы нашего единства с партнерами. Действительно действенного единства - дальнобойного. Продолжаем настаивать на том, что решимость сейчас - снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас - поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом. Защита жизни имеет значение везде одинаковое. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
це навідь вже не капітан очевидність, а адмірал ясєн куй.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:10
+23
Зєля, а хто створив ситуацію "надзвичайно складно"? Парашэнка?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:16
+20
Падло, заради хайпу почесного уклоніста кинули на курський напрямок біля 20 000 підготовлених військових, левову частку усього того, що надають союзники для фронту, також ППО... Догрався Наполеон хренов. А також, я як і раніше вважаю, що то була спланована операція дерьмака . З одного боку потішив самолюбство найпотужнішого ( а йому більше ничого і не потрібно, бо воно хворе) з другого виконав завдання ***** по здачі наших територій і стратегічно важливих міст.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це навідь вже не капітан очевидність, а адмірал ясєн куй.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:10 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2024 20:24 Ответить
Що ж ти, скотина, зняло звідти війська? Сьогодні ховав сусіда, був там кулеметником.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:45 Ответить
договорняк з РАШИСТАМИ 💯%
показать весь комментарий
28.08.2024 21:14 Ответить
Зєля, а хто створив ситуацію "надзвичайно складно"? Парашэнка?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:16 Ответить
Падло, заради хайпу почесного уклоніста кинули на курський напрямок біля 20 000 підготовлених військових, левову частку усього того, що надають союзники для фронту, також ППО... Догрався Наполеон хренов. А також, я як і раніше вважаю, що то була спланована операція дерьмака . З одного боку потішив самолюбство найпотужнішого ( а йому більше ничого і не потрібно, бо воно хворе) з другого виконав завдання ***** по здачі наших територій і стратегічно важливих міст.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:29 Ответить
Наталонько, піпл хаває? Хаває! Похмілля-73 буде трохи пізніше.
І ва фсьом буде вінаватый зволачь Парашэнка...
показать весь комментарий
28.08.2024 20:34 Ответить
Не буде ніякого похмілля. Ті 73 відсоткові барани усі як один зрадники- ждуни і їм пофіг як усе закінчиться. Багато з них першими ешелонами за кордон рвонули. І вже ніколи не повернуться в оту країну мрій наркОманського.
Стадо баранів без мізків
показать весь комментарий
28.08.2024 20:47 Ответить
Депутат писала шо наші окопи без солдат а за 100м вже чути кацапів
показать весь комментарий
28.08.2024 20:18 Ответить
Хто безмозгла ? Так Цє ж її куратор Ермак і організував цЄЙ АБСУРД з Курськом , який , як валіза без ручки , щоб потім здати при цьому загубити найкращих бійців і новітнє озброєння , а зе щоб партнери відмовились від допомоги ……
показать весь комментарий
28.08.2024 21:20 Ответить
Костенко - полковник СБУ - сказав шо наші частини не хочуть там тримати оборону - відходять
показать весь комментарий
28.08.2024 21:26 Ответить
Там не складно, там повний провал! І втрата керованості. Там терміново потрібний досвідчений генерал керівник типу Марченка. Генштаб таке враження розгубився. Повернути Шапталу?Якщо не пізно...
Ну і Сирському таке враження не сказали - на чиєму боці воювати. От що роблять в курських посадках найбільш боєздатні частини, що несуть суттєві втрати?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:21 Ответить
ну, шо ти починаєш? сирський на ставці, доповідає про мільйон квадратних кілометрів і захоплених дєрєвєнь.
зе!поцу, таке, дуже подобається.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:25 Ответить
Головне Татарова не відряджай туди. Вб'є усіх донів, та ***** точно ядерку розпочне.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:21 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2024 20:23 Ответить
спочатку атакує безугла! типу: життя гімно, наприкінці смерть.
всі, на неї відтягуються.
а, вже потім виходить, вечірній зе!гундосіна, увесь у білому, і такий: ситуація складна, але контрольована.
і всі: вхуххх.... пронеслось!
****, як же примітивно.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:22 Ответить
"складна, але контрольована" вони завжди кажуть, коли збираються залишити якесь місто.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:40 Ответить
Зє здасть! Але спочатку там висадили троянди,переклали плитку та асфальт,пофарбували бордюри. Все як любить зє!
показать весь комментарий
28.08.2024 21:51 Ответить
Без татарава ніяк)Треба як Ремба закидати туди,нехай лад наведе,тобто стабілізує)
показать весь комментарий
28.08.2024 20:25 Ответить
ти пропонуєш, геноцид чеченців?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:26 Ответить
Ні,тих яких ти маєш наувазі,вже всіх в Грузію заслано,бо Ната там готує кольорову революцію))Думаю,що ще одного геноциду вони вже точно не переживуть))
показать весь комментарий
28.08.2024 20:29 Ответить
"Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві"

я сам не розумію, яких чеченців повбивав татаров в україні і в києві.
може татаров, расист?
небезпечно!
показать весь комментарий
28.08.2024 20:36 Ответить
На тижні є від нього вихідний?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:25 Ответить
зе!гундос, йде на рекорд гіннеса.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:32 Ответить
Вже пишуть,що відкритий шлях на Покровськ. Оборони,наче б то,немає. Падіння Покровська і Селідово-відкритий шлях на Дніпро. Бутусов говорить,що винни й у провалі оборони,назначенець Сира якийсь штабний полковник...
показать весь комментарий
28.08.2024 20:29 Ответить
А чому складна? Може тому що твої призначенці розікрали 38 лярдів ₴ на фортіфікаціях? Скільки з них тобі особисто на офшори закинули?10 ярдів? 20 лядів чи більше?
Спитай у зєЛенки - вона точно знає!
показать весь комментарий
28.08.2024 20:29 Ответить
>>> Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції!

Говорять, що немае там нiкого.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:30 Ответить
Писанину Безуглої потрібно ділити на 32.
Ось повідомлення з фронту:
https://t.me/stanislav_osman @ "Зараз йдуть бої за Селидове. Хлопці організовано зайняли оборону, противник несе великі втрати та підтягує з напрямку майже всі вільні резерви піхоти.
Мʼясорубка нереальна."
показать весь комментарий
28.08.2024 20:56 Ответить
Так чого ти падло🤡 поперся у курську обл ? ! Ід* от оманський !!!
показать весь комментарий
28.08.2024 20:34 Ответить
Куди з Центру наказали Єрмаку (а де він, до речі?) - туди і поперлись...
показать весь комментарий
28.08.2024 20:46 Ответить
Як там успіхи на "курську",куди зняв кращі підрозділи і краще озброєння з Донеччини,даешь суджа,чи не даешь суджа?
Щось дало легше на Донеччині?
Чи лише даешь генерал(генерал армії) сир?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:41 Ответить
Может пришло время резервы ВСУ тоже туда, на Донетчину отправлять?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:46 Ответить
Мы все должны в ближайшее время увидеть что-то типа фланговых ударов и мешка на донбассе для русни. Или будет непонятно, нахера мы их туда заманиваем, сдавая территории.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:46 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2024 20:49 Ответить
1. Україна все одно ніколи не буде анексувати захоплену Курську чи будь яку іншу область кацапії. Звідти ЗСУ через деякий час виведуть. 2. Захоплені території кацапстану не стали та не стануть обмінним еквівалентом окупованої ворогом території України. 3. Здані сирським (методом ротацій боєздатних підрозділів на невмотивовані та слабкі чи просто їх виведення з позицій напроти найбільш спрямованої москальської біомаси, прибирання з посад дієвих командирів та заміна їх на керованих до нестями) під керівництвом ОПи стратегічні пункти (Торецьк, Селідове, а згодом Покровськ, Вугледар) відкриють оркам оперативний простір для захоплення всього лівобережжя України. Якось радощі від перемог під Курськом не отримую.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:53 Ответить
Почитав комменты зверху та зрозумів, що у заппасі у Украині лучшие стратеги сидять.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:12 Ответить
ну що допомогла. курська зелена авантюра ,втримати Донбасс...???
показать весь комментарий
28.08.2024 21:01 Ответить
Зеленський віддає український Донбас оркам. Півдня України йому замало.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:10 Ответить
Ішак сам створив проблему, забрав війська та техніку на аферу з Курськом і тепер мудрує, якби вийти сухим.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:10 Ответить
То якого дідька ти посунув на курщину?
показать весь комментарий
28.08.2024 21:11 Ответить
На Донеччині - надзвичайно складно .

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької ОВА Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн гривень.


Для ексголові Донецької ОВА Кириленка суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 30 млн гривень.

Кириленка також зобов'язали впродовж двох місяців прибувати до суду на вимогу прокурора, повідомляти про зміну місця проживання та не залишати Київ.



У період з 2020 по 2023 рік Кириленко, обіймаючи посаду голови Донецької ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Їх він зареєстрував на своїх родичів.

Нагадаємо, Кириленко https://realgazeta.com.ua/kabmin-zvilnyv-ochilnyka-donetskoi-ova-pavla-kyrylenka/ обіймав посаду голови Донецької ОВА до вересня 2023 року. Після цього його було призначено головою АМКУ.



https://realgazeta.com.ua/sud-obrav-zapobizhnyy-zakhid-eksholovi-donetskoi-ova-kyrylenku/

показать весь комментарий
28.08.2024 21:20 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVlnRGb8xCPCKdGBseYGri3tdjfVkj78cPL4oxkAjcqRpf_Cp1V0Ec3OhW6rG-11kuPA99YE0rYchH3orJUjDn2pPvDN0nUTMJ0dnaz9L3Sc6GxtPqH4IJcgvUOwYH_2u_Ys5MEWOoTv-LT5NoOFNq4yZZRC0IefOmNR7NqZwxS-ZaTBe8V0w_vj0zIddaxSgBE02NH80ZHQLDl8KRIWBhP&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02RtWzG3nrPv3pLMWNrPmTYWu9Cbtp5WqRvRCViVKEYDCFic8Bhhuu3SwTcAWeuhBMl?__cft__[0]=AZVlnRGb8xCPCKdGBseYGri3tdjfVkj78cPL4oxkAjcqRpf_Cp1V0Ec3OhW6rG-11kuPA99YE0rYchH3orJUjDn2pPvDN0nUTMJ0dnaz9L3Sc6GxtPqH4IJcgvUOwYH_2u_Ys5MEWOoTv-LT5NoOFNq4yZZRC0IefOmNR7NqZwxS-ZaTBe8V0w_vj0zIddaxSgBE02NH80ZHQLDl8KRIWBhP&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·

Московити не переконливі. Навіть своїми ракетами вони не здатні переконати багатьох українців не розмовляти московицькою мовою.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:29 Ответить
Перепис всепропальщикiв завершено.
показать весь комментарий
28.08.2024 21:37 Ответить
Кацапи пишуть панічні пости про наступ ЗСУ що готується в невідомому напрямку. Вони думають, що Україна не перекидає в Донецьку область резерви тому що накопичує сили для нового удару.
показать весь комментарий
28.08.2024 22:11 Ответить
Який у мами-ріми мудрий ЙУрист получився!
Аж жуть!
Ну всім знає що робити!
І військовим- керуючись своїм пАтужним ухилянтським досвідом і партнерам, на яких він вже третій рік паразитує.
Всіх нагнув! Всіх "азадачіл"!
Собі лишив найтяжче: брехати й красти.
Бо- лідор!
показать весь комментарий
28.08.2024 22:27 Ответить
Як же він мені тошнить, особливо після отстанньої пресконференції. 👎
показать весь комментарий
28.08.2024 23:02 Ответить
Смішно чи ні, але Безугла вже мабуть має більше довіри ніж нелегітимний.
показать весь комментарий
28.08.2024 23:29 Ответить
Татарова на Покровськ
показать весь комментарий
29.08.2024 02:38 Ответить
Тоді навіщо курськ. Якщо ресурсів не вистачає? Єрмак і Татарова на передок. Всі кадирівці втечуть. А з ними і решта кацапів.
показать весь комментарий
29.08.2024 02:55 Ответить
 
 