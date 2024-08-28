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На Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, - Зеленський. ВIДЕО

На Донецьких напрямках зосереджені ключові зусилля та найбільші сили росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

"Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції!

Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – і знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Купʼянську – просто по центру міста. Люди були під завалами. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

Всім нашим партнерам варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито "нормальністю" для Європи.

Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту – постачання не лише зброї, не лише снарядів, але й сили нашої єдності з партнерами. Справді дієвої єдності – далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+24
це навідь вже не капітан очевидність, а адмірал ясєн куй.
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28.08.2024 20:10
+23
Зєля, а хто створив ситуацію "надзвичайно складно"? Парашэнка?
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28.08.2024 20:16
+20
Падло, заради хайпу почесного уклоніста кинули на курський напрямок біля 20 000 підготовлених військових, левову частку усього того, що надають союзники для фронту, також ППО... Догрався Наполеон хренов. А також, я як і раніше вважаю, що то була спланована операція дерьмака . З одного боку потішив самолюбство найпотужнішого ( а йому більше ничого і не потрібно, бо воно хворе) з другого виконав завдання ***** по здачі наших територій і стратегічно важливих міст.
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28.08.2024 20:29
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це навідь вже не капітан очевидність, а адмірал ясєн куй.
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28.08.2024 20:10 Відповісти
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28.08.2024 20:24 Відповісти
Що ж ти, скотина, зняло звідти війська? Сьогодні ховав сусіда, був там кулеметником.
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28.08.2024 20:45 Відповісти
договорняк з РАШИСТАМИ 💯%
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28.08.2024 21:14 Відповісти
Зєля, а хто створив ситуацію "надзвичайно складно"? Парашэнка?
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28.08.2024 20:16 Відповісти
Падло, заради хайпу почесного уклоніста кинули на курський напрямок біля 20 000 підготовлених військових, левову частку усього того, що надають союзники для фронту, також ППО... Догрався Наполеон хренов. А також, я як і раніше вважаю, що то була спланована операція дерьмака . З одного боку потішив самолюбство найпотужнішого ( а йому більше ничого і не потрібно, бо воно хворе) з другого виконав завдання ***** по здачі наших територій і стратегічно важливих міст.
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28.08.2024 20:29 Відповісти
Наталонько, піпл хаває? Хаває! Похмілля-73 буде трохи пізніше.
І ва фсьом буде вінаватый зволачь Парашэнка...
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28.08.2024 20:34 Відповісти
Не буде ніякого похмілля. Ті 73 відсоткові барани усі як один зрадники- ждуни і їм пофіг як усе закінчиться. Багато з них першими ешелонами за кордон рвонули. І вже ніколи не повернуться в оту країну мрій наркОманського.
Стадо баранів без мізків
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28.08.2024 20:47 Відповісти
Депутат писала шо наші окопи без солдат а за 100м вже чути кацапів
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28.08.2024 20:18 Відповісти
Хто безмозгла ? Так Цє ж її куратор Ермак і організував цЄЙ АБСУРД з Курськом , який , як валіза без ручки , щоб потім здати при цьому загубити найкращих бійців і новітнє озброєння , а зе щоб партнери відмовились від допомоги ……
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28.08.2024 21:20 Відповісти
Костенко - полковник СБУ - сказав шо наші частини не хочуть там тримати оборону - відходять
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28.08.2024 21:26 Відповісти
Там не складно, там повний провал! І втрата керованості. Там терміново потрібний досвідчений генерал керівник типу Марченка. Генштаб таке враження розгубився. Повернути Шапталу?Якщо не пізно...
Ну і Сирському таке враження не сказали - на чиєму боці воювати. От що роблять в курських посадках найбільш боєздатні частини, що несуть суттєві втрати?
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28.08.2024 20:21 Відповісти
ну, шо ти починаєш? сирський на ставці, доповідає про мільйон квадратних кілометрів і захоплених дєрєвєнь.
зе!поцу, таке, дуже подобається.
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28.08.2024 20:25 Відповісти
Головне Татарова не відряджай туди. Вб'є усіх донів, та ***** точно ядерку розпочне.
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28.08.2024 20:21 Відповісти
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28.08.2024 20:23 Відповісти
спочатку атакує безугла! типу: життя гімно, наприкінці смерть.
всі, на неї відтягуються.
а, вже потім виходить, вечірній зе!гундосіна, увесь у білому, і такий: ситуація складна, але контрольована.
і всі: вхуххх.... пронеслось!
****, як же примітивно.
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28.08.2024 20:22 Відповісти
"складна, але контрольована" вони завжди кажуть, коли збираються залишити якесь місто.
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28.08.2024 20:40 Відповісти
Зє здасть! Але спочатку там висадили троянди,переклали плитку та асфальт,пофарбували бордюри. Все як любить зє!
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28.08.2024 21:51 Відповісти
Без татарава ніяк)Треба як Ремба закидати туди,нехай лад наведе,тобто стабілізує)
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28.08.2024 20:25 Відповісти
ти пропонуєш, геноцид чеченців?
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28.08.2024 20:26 Відповісти
Ні,тих яких ти маєш наувазі,вже всіх в Грузію заслано,бо Ната там готує кольорову революцію))Думаю,що ще одного геноциду вони вже точно не переживуть))
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28.08.2024 20:29 Відповісти
"Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві"

я сам не розумію, яких чеченців повбивав татаров в україні і в києві.
може татаров, расист?
небезпечно!
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28.08.2024 20:36 Відповісти
На тижні є від нього вихідний?
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28.08.2024 20:25 Відповісти
зе!гундос, йде на рекорд гіннеса.
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28.08.2024 20:32 Відповісти
Вже пишуть,що відкритий шлях на Покровськ. Оборони,наче б то,немає. Падіння Покровська і Селідово-відкритий шлях на Дніпро. Бутусов говорить,що винни й у провалі оборони,назначенець Сира якийсь штабний полковник...
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28.08.2024 20:29 Відповісти
А чому складна? Може тому що твої призначенці розікрали 38 лярдів ₴ на фортіфікаціях? Скільки з них тобі особисто на офшори закинули?10 ярдів? 20 лядів чи більше?
Спитай у зєЛенки - вона точно знає!
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28.08.2024 20:29 Відповісти
>>> Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції!

Говорять, що немае там нiкого.
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28.08.2024 20:30 Відповісти
Писанину Безуглої потрібно ділити на 32.
Ось повідомлення з фронту:
https://t.me/stanislav_osman @ "Зараз йдуть бої за Селидове. Хлопці організовано зайняли оборону, противник несе великі втрати та підтягує з напрямку майже всі вільні резерви піхоти.
Мʼясорубка нереальна."
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28.08.2024 20:56 Відповісти
Так чого ти падло🤡 поперся у курську обл ? ! Ід* от оманський !!!
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28.08.2024 20:34 Відповісти
Куди з Центру наказали Єрмаку (а де він, до речі?) - туди і поперлись...
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28.08.2024 20:46 Відповісти
Як там успіхи на "курську",куди зняв кращі підрозділи і краще озброєння з Донеччини,даешь суджа,чи не даешь суджа?
Щось дало легше на Донеччині?
Чи лише даешь генерал(генерал армії) сир?
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28.08.2024 20:41 Відповісти
Может пришло время резервы ВСУ тоже туда, на Донетчину отправлять?
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28.08.2024 20:46 Відповісти
Мы все должны в ближайшее время увидеть что-то типа фланговых ударов и мешка на донбассе для русни. Или будет непонятно, нахера мы их туда заманиваем, сдавая территории.
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28.08.2024 20:46 Відповісти
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28.08.2024 20:49 Відповісти
1. Україна все одно ніколи не буде анексувати захоплену Курську чи будь яку іншу область кацапії. Звідти ЗСУ через деякий час виведуть. 2. Захоплені території кацапстану не стали та не стануть обмінним еквівалентом окупованої ворогом території України. 3. Здані сирським (методом ротацій боєздатних підрозділів на невмотивовані та слабкі чи просто їх виведення з позицій напроти найбільш спрямованої москальської біомаси, прибирання з посад дієвих командирів та заміна їх на керованих до нестями) під керівництвом ОПи стратегічні пункти (Торецьк, Селідове, а згодом Покровськ, Вугледар) відкриють оркам оперативний простір для захоплення всього лівобережжя України. Якось радощі від перемог під Курськом не отримую.
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28.08.2024 20:53 Відповісти
Почитав комменты зверху та зрозумів, що у заппасі у Украині лучшие стратеги сидять.
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28.08.2024 21:12 Відповісти
ну що допомогла. курська зелена авантюра ,втримати Донбасс...???
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28.08.2024 21:01 Відповісти
Зеленський віддає український Донбас оркам. Півдня України йому замало.
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28.08.2024 21:10 Відповісти
Ішак сам створив проблему, забрав війська та техніку на аферу з Курськом і тепер мудрує, якби вийти сухим.
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28.08.2024 21:10 Відповісти
То якого дідька ти посунув на курщину?
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28.08.2024 21:11 Відповісти
На Донеччині - надзвичайно складно .

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької ОВА Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн гривень.


Для ексголові Донецької ОВА Кириленка суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 30 млн гривень.

Кириленка також зобов'язали впродовж двох місяців прибувати до суду на вимогу прокурора, повідомляти про зміну місця проживання та не залишати Київ.



У період з 2020 по 2023 рік Кириленко, обіймаючи посаду голови Донецької ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Їх він зареєстрував на своїх родичів.

Нагадаємо, Кириленко https://realgazeta.com.ua/kabmin-zvilnyv-ochilnyka-donetskoi-ova-pavla-kyrylenka/ обіймав посаду голови Донецької ОВА до вересня 2023 року. Після цього його було призначено головою АМКУ.



https://realgazeta.com.ua/sud-obrav-zapobizhnyy-zakhid-eksholovi-donetskoi-ova-kyrylenku/

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28.08.2024 21:20 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVlnRGb8xCPCKdGBseYGri3tdjfVkj78cPL4oxkAjcqRpf_Cp1V0Ec3OhW6rG-11kuPA99YE0rYchH3orJUjDn2pPvDN0nUTMJ0dnaz9L3Sc6GxtPqH4IJcgvUOwYH_2u_Ys5MEWOoTv-LT5NoOFNq4yZZRC0IefOmNR7NqZwxS-ZaTBe8V0w_vj0zIddaxSgBE02NH80ZHQLDl8KRIWBhP&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02RtWzG3nrPv3pLMWNrPmTYWu9Cbtp5WqRvRCViVKEYDCFic8Bhhuu3SwTcAWeuhBMl?__cft__[0]=AZVlnRGb8xCPCKdGBseYGri3tdjfVkj78cPL4oxkAjcqRpf_Cp1V0Ec3OhW6rG-11kuPA99YE0rYchH3orJUjDn2pPvDN0nUTMJ0dnaz9L3Sc6GxtPqH4IJcgvUOwYH_2u_Ys5MEWOoTv-LT5NoOFNq4yZZRC0IefOmNR7NqZwxS-ZaTBe8V0w_vj0zIddaxSgBE02NH80ZHQLDl8KRIWBhP&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·

Московити не переконливі. Навіть своїми ракетами вони не здатні переконати багатьох українців не розмовляти московицькою мовою.
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28.08.2024 21:29 Відповісти
Перепис всепропальщикiв завершено.
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28.08.2024 21:37 Відповісти
Кацапи пишуть панічні пости про наступ ЗСУ що готується в невідомому напрямку. Вони думають, що Україна не перекидає в Донецьку область резерви тому що накопичує сили для нового удару.
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28.08.2024 22:11 Відповісти
Який у мами-ріми мудрий ЙУрист получився!
Аж жуть!
Ну всім знає що робити!
І військовим- керуючись своїм пАтужним ухилянтським досвідом і партнерам, на яких він вже третій рік паразитує.
Всіх нагнув! Всіх "азадачіл"!
Собі лишив найтяжче: брехати й красти.
Бо- лідор!
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28.08.2024 22:27 Відповісти
Як же він мені тошнить, особливо після отстанньої пресконференції. 👎
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28.08.2024 23:02 Відповісти
Смішно чи ні, але Безугла вже мабуть має більше довіри ніж нелегітимний.
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28.08.2024 23:29 Відповісти
Татарова на Покровськ
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29.08.2024 02:38 Відповісти
Тоді навіщо курськ. Якщо ресурсів не вистачає? Єрмак і Татарова на передок. Всі кадирівці втечуть. А з ними і решта кацапів.
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29.08.2024 02:55 Відповісти
 
 