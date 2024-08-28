На Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, - Зеленський. ВIДЕО
На Донецьких напрямках зосереджені ключові зусилля та найбільші сили росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.
"Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції!
Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – і знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Купʼянську – просто по центру міста. Люди були під завалами. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.
Всім нашим партнерам варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито "нормальністю" для Європи.
Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту – постачання не лише зброї, не лише снарядів, але й сили нашої єдності з партнерами. Справді дієвої єдності – далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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І ва фсьом буде вінаватый зволачь Парашэнка...
Стадо баранів без мізків
Ну і Сирському таке враження не сказали - на чиєму боці воювати. От що роблять в курських посадках найбільш боєздатні частини, що несуть суттєві втрати?
зе!поцу, таке, дуже подобається.
всі, на неї відтягуються.
а, вже потім виходить, вечірній зе!гундосіна, увесь у білому, і такий: ситуація складна, але контрольована.
і всі: вхуххх.... пронеслось!
****, як же примітивно.
я сам не розумію, яких чеченців повбивав татаров в україні і в києві.
може татаров, расист?
небезпечно!
Спитай у зєЛенки - вона точно знає!
Говорять, що немае там нiкого.
Ось повідомлення з фронту:
https://t.me/stanislav_osman @ "Зараз йдуть бої за Селидове. Хлопці організовано зайняли оборону, противник несе великі втрати та підтягує з напрямку майже всі вільні резерви піхоти.
Мʼясорубка нереальна."
Щось дало легше на Донеччині?
Чи лише даешь генерал(генерал армії) сир?
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької ОВА Павлу Кириленку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн гривень.
Для ексголові Донецької ОВА Кириленка суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 30 млн гривень.
Кириленка також зобов'язали впродовж двох місяців прибувати до суду на вимогу прокурора, повідомляти про зміну місця проживання та не залишати Київ.
У період з 2020 по 2023 рік Кириленко, обіймаючи посаду голови Донецької ОВА, придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Їх він зареєстрував на своїх родичів.
Нагадаємо, Кириленко https://realgazeta.com.ua/kabmin-zvilnyv-ochilnyka-donetskoi-ova-pavla-kyrylenka/ обіймав посаду голови Донецької ОВА до вересня 2023 року. Після цього його було призначено головою АМКУ.
https://realgazeta.com.ua/sud-obrav-zapobizhnyy-zakhid-eksholovi-donetskoi-ova-kyrylenku/
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02RtWzG3nrPv3pLMWNrPmTYWu9Cbtp5WqRvRCViVKEYDCFic8Bhhuu3SwTcAWeuhBMl?__cft__[0]=AZVlnRGb8xCPCKdGBseYGri3tdjfVkj78cPL4oxkAjcqRpf_Cp1V0Ec3OhW6rG-11kuPA99YE0rYchH3orJUjDn2pPvDN0nUTMJ0dnaz9L3Sc6GxtPqH4IJcgvUOwYH_2u_Ys5MEWOoTv-LT5NoOFNq4yZZRC0IefOmNR7NqZwxS-ZaTBe8V0w_vj0zIddaxSgBE02NH80ZHQLDl8KRIWBhP&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·
Московити не переконливі. Навіть своїми ракетами вони не здатні переконати багатьох українців не розмовляти московицькою мовою.
Аж жуть!
Ну всім знає що робити!
І військовим- керуючись своїм пАтужним ухилянтським досвідом і партнерам, на яких він вже третій рік паразитує.
Всіх нагнув! Всіх "азадачіл"!
Собі лишив найтяжче: брехати й красти.
Бо- лідор!