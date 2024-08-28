На Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, - Зеленський. ВIДЕО

На Донецьких напрямках зосереджені ключові зусилля та найбільші сили росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

"Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції!

Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – і знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Купʼянську – просто по центру міста. Люди були під завалами. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

Всім нашим партнерам варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито "нормальністю" для Європи.

Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту – постачання не лише зброї, не лише снарядів, але й сили нашої єдності з партнерами. Справді дієвої єдності – далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам", - сказав Зеленський.

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