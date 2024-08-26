Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов
26 августа Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов относительно предателей, которые сбежали за границу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.
"Главное внимание - противодействию коллаборационистам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе", - рассказал Зеленский.
И добавил, что участники встречи за две недели должны наработать и представить "четкий план решения проблемных вопросов - все они абсолютно понятны".
Топ комментарии
+22 Вальд Ще
показать весь комментарий26.08.2024 21:07
+14 Перехватчик
показать весь комментарий26.08.2024 21:26
+13 Влад Крук #534638
показать весь комментарий26.08.2024 21:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дуже переживаю за нашого ЗЄ-ЗЄдєнта
а ще була група беркутівців і ********* палочка Ермака
Джон Сміт: Кращої "ідеологічної диверсії", ніж розвісити плакати "Армія. Мова. Віра" і почекати неадекватної реакції клоуна, вигадати під День Незалежності було неможливо. Найсталевіша с..ака згоріла від всього лиш веселого нагадування, що гасло "Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО" було правильним, бо відвернуло б нас від теперішніх бід. Сам наш "Володимир Великий" змушено до цього гасла і прийшов, коли збанкрутував з власними "рецептами". А ось те "Какаяразніца. Посєрєдінє. Хуцпа" виявилося шкідливою отрутою, від якої вмерли сотні тисяч. Але найголовніше, що ми побачили завдяки реакції с..аки з задіянням тиску СБУ на власників бордів: усвідомити цей урок Мафія Зеленського українцям не дозволятиме аж з задіянням сили.
Валерій Прозапас: Здирання бордів з написом "Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО" не дивує, епоха "єдыного марафону" рано чи пізно мала призвести до чогось подібного, це логічне продовження політики "нових ліц" зі спотворення реальності. Ми ж ніколи не були "какой разніцей", не ржали з "термосу" і не розповідали як просто "прєкратіть войну" - нІчого нагадувати як всім народом премудро відмахнулись від фундаментальних речей заради популістичного оману, це не дай бог може змусити когось задуматись. Читайте ото краще колективного Лєщєнка, а не борди, він вам пояснить все за князя Володимира, "заявку на прискорену процедуру вступу" та інші найвеличніші прориви з часів Ярослава Мудрого. ________ Блокування каналів та прокачки позітівних блогерів виявилось замало, тепер це - одразу відчувається рука братів Подоляків.
керівник всіх "правоохоронних" органів - Татаров
Зє буде невтік з шоблою слуг на лаві підсудних по 111 згідно КПКУ!
І не забуваємо , як Шокіна зняли - по чієму бажанню
1. Вистава для зєЛОХторату.
2. І головна! Як без зайвого шуму та розголосу скинути (відправити за кордон)лайно ,яке тягне рейтинг зє донизу?