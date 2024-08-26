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Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов

Нарада Зеленського та керівників правоохоронних органів

26 августа Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов относительно предателей, которые сбежали за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Главное внимание - противодействию коллаборационистам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе", - рассказал Зеленский.

И добавил, что участники встречи за две недели должны наработать и представить "четкий план решения проблемных вопросов - все они абсолютно понятны".

Читайте также: Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) правоохранительные органы (2969) совещание (81)


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Топ комментарии
+22
А чомусь гарант не вказав , що колоборантів і втікачів більше всього з Слуг Н і і союзного обзж. Чомусь його не дуже турбує.
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26.08.2024 21:07
+14
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26.08.2024 21:26
+13
Вся проблема в Зеленському і його мафії з Єрмаком на чолі.Не стане цієї банди в Київі і все стане на свої місця.Бо це не влада а мафія,..
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26.08.2024 21:14
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26.08.2024 20:51 Ответить
чи було на нараді світло ?
дуже переживаю за нашого ЗЄ-ЗЄдєнта
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26.08.2024 22:54 Ответить
Скоріше за все сонцесяйний освітлював своєю пристиністю оточуючих,
а ще була група беркутівців і ********* палочка Ермака
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26.08.2024 23:04 Ответить
ну так, ну так ...
Джон Сміт: Кращої "ідеологічної диверсії", ніж розвісити плакати "Армія. Мова. Віра" і почекати неадекватної реакції клоуна, вигадати під День Незалежності було неможливо. Найсталевіша с..ака згоріла від всього лиш веселого нагадування, що гасло "Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО" було правильним, бо відвернуло б нас від теперішніх бід. Сам наш "Володимир Великий" змушено до цього гасла і прийшов, коли збанкрутував з власними "рецептами". А ось те "Какаяразніца. Посєрєдінє. Хуцпа" виявилося шкідливою отрутою, від якої вмерли сотні тисяч. Але найголовніше, що ми побачили завдяки реакції с..аки з задіянням тиску СБУ на власників бордів: усвідомити цей урок Мафія Зеленського українцям не дозволятиме аж з задіянням сили.
Валерій Прозапас: Здирання бордів з написом "Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО" не дивує, епоха "єдыного марафону" рано чи пізно мала призвести до чогось подібного, це логічне продовження політики "нових ліц" зі спотворення реальності. Ми ж ніколи не були "какой разніцей", не ржали з "термосу" і не розповідали як просто "прєкратіть войну" - нІчого нагадувати як всім народом премудро відмахнулись від фундаментальних речей заради популістичного оману, це не дай бог може змусити когось задуматись. Читайте ото краще колективного Лєщєнка, а не борди, він вам пояснить все за князя Володимира, "заявку на прискорену процедуру вступу" та інші найвеличніші прориви з часів Ярослава Мудрого. ________ Блокування каналів та прокачки позітівних блогерів виявилось замало, тепер це - одразу відчувається рука братів Подоляків.



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27.08.2024 06:49 Ответить
До тої худоби так нічого і не не дійшло. Спілкуюсь з братом і там таке ж у голові.... Порошенко тварь, договорняки з медведчуком, страви людей і війна через нього почалась
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27.08.2024 11:09 Ответить
Вчасно, раніше це було не на часі.
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26.08.2024 20:52 Ответить
Так крали як в останє, тепер естафету можна передавати.
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26.08.2024 20:53 Ответить
кому ?
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26.08.2024 21:51 Ответить
Як більше красти .
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26.08.2024 20:53 Ответить
Ну і для яких % цей показовий🤡 й зходняк ? Ця масовка вовік , і навіть цей значок % без цифри ...тебе не врятує !!! Ну тиж падло Україну валиш ...їди геть ...
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26.08.2024 20:54 Ответить
та яка масовка ?

керівник всіх "правоохоронних" органів - Татаров
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26.08.2024 22:17 Ответить
Виникла проблема. Міністерство Єдності мав очолити Дмитрук. Але він поспішив виконувати свої обов'язки Здності нації ще до офіційного призначення. Тому його терміново по дзвінку з Києва випустили за кордон, а вже потім, для прикриття, відкрили справу.
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26.08.2024 20:59 Ответить
Краще мінкруговоїпоруки.
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26.08.2024 21:08 Ответить
А толку? - пожурив? - чи похлопав по плечу
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26.08.2024 21:00 Ответить
А чомусь гарант не вказав , що колоборантів і втікачів більше всього з Слуг Н і і союзного обзж. Чомусь його не дуже турбує.
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26.08.2024 21:07 Ответить
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26.08.2024 21:26 Ответить
Вся проблема в Зеленському і його мафії з Єрмаком на чолі.Не стане цієї банди в Київі і все стане на свої місця.Бо це не влада а мафія,..
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26.08.2024 21:14 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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26.08.2024 21:15 Ответить
Вибори неможливі! Уряд (об'єднаний) сформований і підконтрольний РАМШТАЙНУ.
Зє буде невтік з шоблою слуг на лаві підсудних по 111 згідно КПКУ!
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26.08.2024 21:22 Ответить
Чи не головний корупціонер проводить нараду з керівниками антикорупційних органів... Напевне дає настанови щоб під ''велику рибу'' не копали.
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26.08.2024 21:19 Ответить
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26.08.2024 21:19 Ответить
Порошенко теж так роздавав вказівки Ситнику та Трубі?..
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26.08.2024 21:20 Ответить
чекаю на вибачення.
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26.08.2024 22:48 Ответить
Так само ...
І не забуваємо , як Шокіна зняли - по чієму бажанню
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26.08.2024 21:52 Ответить
Шокін не антикорупційний орган представляв, і був лайном
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26.08.2024 22:47 Ответить
Який грозний бородач.. треба було не ставку збирати, а просто збори ОПи, де б все і вирішив і винних би бачив, а не козлів назначав.. гидовисько
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26.08.2024 21:21 Ответить
Голоних цілей цього збіговиська 2!
1. Вистава для зєЛОХторату.
2. І головна! Як без зайвого шуму та розголосу скинути (відправити за кордон)лайно ,яке тягне рейтинг зє донизу?
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26.08.2024 21:26 Ответить
усе- карупции с сигодняшнего дня- ни-ни
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26.08.2024 21:27 Ответить
Хотіли, мабуть, сказати, що провів нараду корупційних органів?
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26.08.2024 21:34 Ответить
Йому б вибачитися, перед Українцями, ставши на коліна, за смерть Українців, під час його перебування на посаді!!!А воно, все лайном Оманським обмазує…
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26.08.2024 21:37 Ответить
тільки після арешту єрмака,голобородько почне давати покази,якщо не встигнуть перетнути кордон України.
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26.08.2024 21:43 Ответить
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26.08.2024 21:54 Ответить
За рішенням наради приняли одноголосно не поветрати і не звертатись до Уряду Молдови і інших країн про затимання утікачів бо всі вони виконують таємне доручення ОП.
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26.08.2024 22:24 Ответить
Тож Зеленській й ставив печатку на документах Дмитрука про перетин кордону...Щоу продовжкеться...
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26.08.2024 23:13 Ответить
Бігуса,Ткача,Бутусова не запросили на нараду?
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27.08.2024 08:35 Ответить
НЕ-гарант, где наши ракеты? ху йло тебе запретило производить!
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27.08.2024 09:32 Ответить
Розвалив все, що можна. Корупція в якій скоро втопиться сам.
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27.08.2024 10:19 Ответить
 
 