Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів
26 серпня Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів щодо зрадників, які втекли за кордон.
Пердає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі", - розповів Зеленський.
Та додав, що учасники зустрічі за два тижні повинні напрацювати й представити "чіткий план вирішення проблемних питань – всі вони абсолютно зрозумілі".
Топ коментарі
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дуже переживаю за нашого ЗЄ-ЗЄдєнта
а ще була група беркутівців і ********* палочка Ермака
Джон Сміт: Кращої "ідеологічної диверсії", ніж розвісити плакати "Армія. Мова. Віра" і почекати неадекватної реакції клоуна, вигадати під День Незалежності було неможливо. Найсталевіша с..ака згоріла від всього лиш веселого нагадування, що гасло "Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО" було правильним, бо відвернуло б нас від теперішніх бід. Сам наш "Володимир Великий" змушено до цього гасла і прийшов, коли збанкрутував з власними "рецептами". А ось те "Какаяразніца. Посєрєдінє. Хуцпа" виявилося шкідливою отрутою, від якої вмерли сотні тисяч. Але найголовніше, що ми побачили завдяки реакції с..аки з задіянням тиску СБУ на власників бордів: усвідомити цей урок Мафія Зеленського українцям не дозволятиме аж з задіянням сили.
Валерій Прозапас: Здирання бордів з написом "Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО" не дивує, епоха "єдыного марафону" рано чи пізно мала призвести до чогось подібного, це логічне продовження політики "нових ліц" зі спотворення реальності. Ми ж ніколи не були "какой разніцей", не ржали з "термосу" і не розповідали як просто "прєкратіть войну" - нІчого нагадувати як всім народом премудро відмахнулись від фундаментальних речей заради популістичного оману, це не дай бог може змусити когось задуматись. Читайте ото краще колективного Лєщєнка, а не борди, він вам пояснить все за князя Володимира, "заявку на прискорену процедуру вступу" та інші найвеличніші прориви з часів Ярослава Мудрого. ________ Блокування каналів та прокачки позітівних блогерів виявилось замало, тепер це - одразу відчувається рука братів Подоляків.
керівник всіх "правоохоронних" органів - Татаров
Зє буде невтік з шоблою слуг на лаві підсудних по 111 згідно КПКУ!
І не забуваємо , як Шокіна зняли - по чієму бажанню
1. Вистава для зєЛОХторату.
2. І головна! Як без зайвого шуму та розголосу скинути (відправити за кордон)лайно ,яке тягне рейтинг зє донизу?