26 серпня Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів щодо зрадників, які втекли за кордон.

Пердає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі", - розповів Зеленський.

Та додав, що учасники зустрічі за два тижні повинні напрацювати й представити "чіткий план вирішення проблемних питань – всі вони абсолютно зрозумілі".

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