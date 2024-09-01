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Новости
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Зеленский: Работаем, чтобы наше оружие могло достать как можно больше российских военных объектов

Зеленський

Украина работает над тем, чтобы как можно больше российских военных объектов оказались в зоне доступа отечественного оружия.

Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем, чтобы как можно больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики - чтобы все это оказалось в зоне доступа для нашего оружия. Сейчас это обеспечивают наши дроны", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех в Украине, кто работает для разработки и производства дронов и в пользу отечественной ракетной программы, а также всю внешнеполитическую команду, которая убеждает партнеров, что дальнобойность является ключом для завершения этой войны.

Он отметил, что своими дронами и ракетами Украина способна выполнить часть задач, но реальный мир, реальное завершение развязанной Россией войны является комплексной задачей.

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"И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов, - нужны и действенные инструменты. Я знаю, что в эти дни и недели наши друзья в мире - и журналисты, которые распространяют правду об этой войне, и значительная часть лидеров государств, общественных лидеров, политиков - говорят, как важно для приближения мира и спасения жизней иметь разрешения на дальнобойные удары и соответствующие дальнобойные ракеты и снаряды. И это зависит от президента Байдена, от премьер-министра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца и других", - сказал глава государства.

Напомним, что 24 августа в День Независимости Украины президент Зеленский рассказал, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) обращение (747) оружие (10208)


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Топ комментарии
+13
Янелох, где Сапсаны и Ольхи? Закатаны по приказу Ху#ла в асфальт, и там и находятся.
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01.09.2024 23:00
+10
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01.09.2024 23:19
+9
Ця падаль ще має совість таке тявкати після всього зла що воно зробило??
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01.09.2024 23:07
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....ой не чує баба не чує
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01.09.2024 22:36 Ответить
- курська область
- нпз, нафтосховища,
- дроні
- паляниця
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02.09.2024 09:22 Ответить
Працює, "мєшкі ворочає"... 😕
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01.09.2024 22:42 Ответить
Тільки-но послухала вечірнього Березовця , зокрема виявляється, як пишуть інозмі, в операції й про операцію не були ні посвячені та не задіяні вояки Буданова , буцім-то через суперництво між військовими ЗСУ та окремо вояками ГУР . Це про вояків Буданова, мальчіка Єрмака з другом росіянином Гогалішвілі - правіьноя розумію?
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02.09.2024 01:07 Ответить
ПУТИН НЕ ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ?! Монголия готовит спецназ! Кадыровцев кинули подыхать / БЕРЕЗОВЕЦ

Доречі тут же я дізналася що батьки Головнокомандуючого живуть в Росії.
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02.09.2024 01:08 Ответить
"Асфальт-2" чи "Бруківка-1"?
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01.09.2024 22:46 Ответить
....Плитка-3 😕
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01.09.2024 23:06 Ответить
А рашка тим часом намікає на ядерку - далекобіині ракети з далекими ударами - відкладаються в далеку шухляду
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01.09.2024 22:49 Ответить
Най тільки спробують!!!
Цевилізований світ їм таку стурбованість вліпить, що аяяй!
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01.09.2024 22:58 Ответить
ЯО проти "биндєровських нікчемних терористичних бандформувань" ?

Всі з рашки сміятись будуть
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01.09.2024 23:10 Ответить
Нікуди орки не вдарять європейський електорат обісреться і німцям вже важко буде оркам компоненти для зброї продавати....

Та і в штатах перед виборами можуть ринки посипатись і Байден швидко оркам покаже що таке реальні санкції
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01.09.2024 23:19 Ответить
Це зрозуміло. Але страшилки росіян працюють з європейцями і США, ті навіть памперси не встигають міняти
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02.09.2024 01:24 Ответить
Судячи з напрямку 150 безпілотників "самолетнага типа" летіло на Маскву. Долетіло десять. Я розумію що потрібно мстити кацапам. Але він постійно говорить що через Америку не може стріляти по військових об'єктах.
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01.09.2024 22:56 Ответить
Янелох, где Сапсаны и Ольхи? Закатаны по приказу Ху#ла в асфальт, и там и находятся.
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01.09.2024 23:00 Ответить
одноклітинні, де ви беретеся?
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02.09.2024 09:24 Ответить
"...Працюємо, щоб наша зброя могла дістати якнайбільше російських військових об'єктів..."

Дві пропущені літери - працюємо, щоб наша зброя НЕ могла дістати...
Працюємо, аж морди попухли.
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01.09.2024 23:06 Ответить
Ця падаль ще має совість таке тявкати після всього зла що воно зробило??
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01.09.2024 23:07 Ответить
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01.09.2024 23:09 Ответить
Я б і по цивільних об'єктах тулив, кацапи ж не соромлятся
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01.09.2024 23:18 Ответить
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01.09.2024 23:19 Ответить
За 10 млрд доларів армію не збудуєш. Це смішні гроші за армійськими мірками. У Франції військовий бюджет 50 млрд євро, у рашки - 70 млрд дол. Добре, якби за ці 10 ярдів хоч окопів накопали 😂
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02.09.2024 00:00 Ответить
Україна повинна перетворювати у пил та попіл на кацапській території усе, що орда використовує у війні : літовища, залізничні колії, автомобільні шляхи, нафтобази, військові частини, збройні підприємства, склади зі зброєю, мережі газо-, електро-, водопостачання, мерії, військкомати. Для цього Україна повинна мати ВЛАСНУ зброю на 5000 км : Київ-Москва-900км,

Київ-С.Пітер-1500км, Київ-Курськ- (авіабаза "Халіно")-500км, Київ-Мінськ-600км,

Київ-Брянськ, (завод «Кремній ЕЛ»)-600км,

Київ-Калуга, (літовище - «Шайковка»)-700км,

Київ-Тула, (оборонне підприємство "Щегловский вал")-750км,

Київ-Смоленськ, (авіаційний завод)-800км,

Київ-Вороніж, (аеродроми «Балтімор», «Борисоглєбськ»)-800км,

Київ-Євпаторія-900км, Київ-Тамбов, (пороховий завод)-950км,

Київ-Ростов-на-Дону-1000км, Київ-Рязань, (авіабаза - «Дягілево»)-1000км,

Київ-Псков, (аеродром «Хрести», Черехінська військова база)-1000км,

Київ-Севастополь, (військовий аеродром Бельбек)-1000км,

Київ-Чауда/Крим, (полигон)-1000км, Київ-Новоросійськ-1200км,

Київ-Пєнза-1200км,

Київ- Приморсько-Ахтарськ/Кубань, (військовий аеродром)-1200км,

Київ-Саратов, (авіабаза - «Енгельс»)-1200км,

Київ-Морозовськ, Ростовская обл. (авіабаза)-1200км,

Київ-Краснодар-1250км,

Київ-Волгоград, (військовa база, аэродром «Маринівка») -1300км,

Київ-Нижній Новгород, (авіабаза - «Саваслейка», літовище - «Сільци»)-1400км,

Київ-Черкеськ-1400км, Київ-Сочі-1500км, Київ-Нальчік-1500км,

Київ-Ахтубинськ, (військове літовище) -1500км,

Київ-Моздок, (аеродром)-1600км, Київ-Астрахань-1700км, Київ-Сухумі-1700км, Київ-Самара - 1700км, Київ-Владікавказ - 1700км,

Київ-Казань, (авиазавод им. Горбунова - самолеты Ту-22М и Ту-160М ) - 1800км,

Київ-Грозний-1800км, Київ-Махачкала - 1900км,

Київ-Моздок, (військове літовище) - 1900км,

Київ-Єлабуга, (завод зі збірки шахедів) - 1900км,

Київ- Нижньокамськ, (нафтобазa)-2000км, Київ-Уфа-2100км,

Київ-Архангельск-2200км, Київ-Мурманськ, (авіабаза - «Оленья»)-2500км,

Київ-Челябинськ, (аеродром)-2500км,

Київ-Єкатєрінбург, ("Уралмашзавод")-2700км,

Київ-Омськ, (військовий завод)-3600км
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01.09.2024 23:45 Ответить
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.) та балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км).

2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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01.09.2024 23:53 Ответить
Штати ніколи дозволу бити по території раші їхньою зброєю не дадуть,і наша влада все робить,щоб цього дозволу не було.Але вони б нічого не сказали,якби їхні ракети назвали
"Вербою" чи "Липою" і жахнули по рашистських аеродромах.Як самі рашисти шахеди перейменовують в герань і ірак тут вже як ніби ні при чому.
Але для цього потрібне бажання і політична воля.
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02.09.2024 04:22 Ответить
та зброя, яку ти похерив в 2019?

скільки ракет випустив дніпромаш починаючи з лютого 2022 року? прозвітуй 3.14зд@бол упоротий
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02.09.2024 12:57 Ответить
 
 