Зеленский: Работаем, чтобы наше оружие могло достать как можно больше российских военных объектов

Украина работает над тем, чтобы как можно больше российских военных объектов оказались в зоне доступа отечественного оружия.

Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем, чтобы как можно больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики - чтобы все это оказалось в зоне доступа для нашего оружия. Сейчас это обеспечивают наши дроны", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех в Украине, кто работает для разработки и производства дронов и в пользу отечественной ракетной программы, а также всю внешнеполитическую команду, которая убеждает партнеров, что дальнобойность является ключом для завершения этой войны.

Он отметил, что своими дронами и ракетами Украина способна выполнить часть задач, но реальный мир, реальное завершение развязанной Россией войны является комплексной задачей.

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"И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов, - нужны и действенные инструменты. Я знаю, что в эти дни и недели наши друзья в мире - и журналисты, которые распространяют правду об этой войне, и значительная часть лидеров государств, общественных лидеров, политиков - говорят, как важно для приближения мира и спасения жизней иметь разрешения на дальнобойные удары и соответствующие дальнобойные ракеты и снаряды. И это зависит от президента Байдена, от премьер-министра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца и других", - сказал глава государства.

Напомним, что 24 августа в День Независимости Украины президент Зеленский рассказал, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

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