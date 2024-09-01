Зеленский подписал санкции СНБО против причастных к авиационной инфраструктуре РФ и коллаборантов. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций СНБО против юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, а также против коллаборационистов.
Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборационистов. Тех, кто выбрал работать на зло - на войну", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что задача для всех представителей Украины - делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.
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