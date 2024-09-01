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Зеленский подписал санкции СНБО против причастных к авиационной инфраструктуре РФ и коллаборантов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций СНБО против юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, а также против коллаборационистов.

Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборационистов. Тех, кто выбрал работать на зло - на войну", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что задача для всех представителей Украины - делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

Также смотрите: Более 160 ракет, 780 КАБов и 400 ударных БпЛА применила РФ против Украины только за эту неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748) санкции (11291) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+7
Ото ти притрушене...
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01.09.2024 22:23
+5
дуже потужно!
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01.09.2024 22:15
+5
Всіх налякав! Але як-би на ОП та друзів не вийти.
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01.09.2024 22:21
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дуже потужно!
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01.09.2024 22:15 Ответить
Аж вуха закладає...
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01.09.2024 22:27 Ответить
а головне своєчасно
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01.09.2024 22:48 Ответить
До речі, на виборах у 2019 році не сталося нічого особливого. Старого клоуна замінили на молодого. Напевно, у 2014 потрібно було обрати старого клоуна лише для того, щоб у 2019 його замінили на молодого.
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01.09.2024 22:18 Ответить
Ото ти притрушене...
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01.09.2024 22:23 Ответить
Та ні, воно просто в зермаків на зарплаті. Подивіться, що кожний раз пише.
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01.09.2024 22:28 Ответить
... та хто там йому платить! ? Звичайний ідіот без мозку! )))
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01.09.2024 23:00 Ответить
Потрібно мати звук у вухах, щоб бачити те що написано...
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01.09.2024 22:26 Ответить
У тебе тирса в голові запріла...
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01.09.2024 23:04 Ответить
Всіх налякав! Але як-би на ОП та друзів не вийти.
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01.09.2024 22:21 Ответить
Потужно перднув у калюжу.
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01.09.2024 22:33 Ответить
На лоба собі наклей ті санкції
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01.09.2024 22:58 Ответить
Діда Панаса було слухати цікавіше...
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01.09.2024 23:14 Ответить
А де той санкціоніст-секретар РНБО ? Колись вводили санкції щодо авторитетних бізнесменів, то в цій раді умудрились переіначити призвіща більше 110 осіб, князів та князьків гір. Це теж з цієї опери - фунтів переписали, роботу виконали.
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02.09.2024 00:02 Ответить
Непонятно, почему только националисты всегда знали, что вонючая ********* ВСЕГДА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ врагом Украины, остальные что, историю не изучали? Мазепа, Петлюра, Бандера для них не герои? Вот потому, что такие одни у власти, а другие их выбирали, ***** и приперлось в Украину, а не в Польшу или страны Балтии. Коллаборанты, сруцкий мир накликавшие и ныне здравствуют или кидаловых, шуфричей, трухановых и прочих геп-доп украинцы уничтожили? Вообще,общеизвестно, чтобы успешно противостоять врагу внешнему, необходимо победить внутренних.
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02.09.2024 00:10 Ответить
Ви абсолютно праві. Допоки ця прописна істина не буде сприйнята більшістю українців чекати на зміни на краще є маловірогідним. Наступні вибори президента та парламенту, які надіюсь колись відбудуться, покажуть чи кривава війна з рашизмом призведе до ментальних змін в свідомості українців.
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02.09.2024 08:17 Ответить
Кажеш, колаборантів? Потужно!
...Якось невдобно спитатися: як то пережив один Жирний Крет, котрий відгукується на словосполучення "Андрій Єрмак"?
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02.09.2024 02:21 Ответить
 
 