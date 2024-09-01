Зеленський підписав санкції РНБО проти причетних до авіаційної інфраструктури РФ та колаборантів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій РНБО проти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів.
Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну", - сказав очільник держави.
Зеленський додав, що завдання для всіх представників України - робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.
Топ коментарі
+7 vitaliymkua
показати весь коментар01.09.2024 22:23
+5 Vladimir Cherkasov
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+5 Старый Котяра #387676
показати весь коментар01.09.2024 22:21
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...Якось невдобно спитатися: як то пережив один Жирний Крет, котрий відгукується на словосполучення "Андрій Єрмак"?