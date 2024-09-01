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Зеленський підписав санкції РНБО проти причетних до авіаційної інфраструктури РФ та колаборантів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій РНБО проти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів.

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що завдання для всіх представників України - робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.

Читайте також: Зеленський про нові санкції США проти РФ: Це послабить здатність Росії вести війну проти України

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) санкції (11828) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+7
Ото ти притрушене...
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01.09.2024 22:23
+5
дуже потужно!
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01.09.2024 22:15
+5
Всіх налякав! Але як-би на ОП та друзів не вийти.
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01.09.2024 22:21
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дуже потужно!
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01.09.2024 22:15 Відповісти
Аж вуха закладає...
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01.09.2024 22:27 Відповісти
а головне своєчасно
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01.09.2024 22:48 Відповісти
До речі, на виборах у 2019 році не сталося нічого особливого. Старого клоуна замінили на молодого. Напевно, у 2014 потрібно було обрати старого клоуна лише для того, щоб у 2019 його замінили на молодого.
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01.09.2024 22:18 Відповісти
Ото ти притрушене...
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01.09.2024 22:23 Відповісти
Та ні, воно просто в зермаків на зарплаті. Подивіться, що кожний раз пише.
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01.09.2024 22:28 Відповісти
... та хто там йому платить! ? Звичайний ідіот без мозку! )))
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01.09.2024 23:00 Відповісти
Потрібно мати звук у вухах, щоб бачити те що написано...
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01.09.2024 22:26 Відповісти
У тебе тирса в голові запріла...
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01.09.2024 23:04 Відповісти
Всіх налякав! Але як-би на ОП та друзів не вийти.
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01.09.2024 22:21 Відповісти
Потужно перднув у калюжу.
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01.09.2024 22:33 Відповісти
На лоба собі наклей ті санкції
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01.09.2024 22:58 Відповісти
Діда Панаса було слухати цікавіше...
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01.09.2024 23:14 Відповісти
А де той санкціоніст-секретар РНБО ? Колись вводили санкції щодо авторитетних бізнесменів, то в цій раді умудрились переіначити призвіща більше 110 осіб, князів та князьків гір. Це теж з цієї опери - фунтів переписали, роботу виконали.
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02.09.2024 00:02 Відповісти
Непонятно, почему только националисты всегда знали, что вонючая ********* ВСЕГДА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ врагом Украины, остальные что, историю не изучали? Мазепа, Петлюра, Бандера для них не герои? Вот потому, что такие одни у власти, а другие их выбирали, ***** и приперлось в Украину, а не в Польшу или страны Балтии. Коллаборанты, сруцкий мир накликавшие и ныне здравствуют или кидаловых, шуфричей, трухановых и прочих геп-доп украинцы уничтожили? Вообще,общеизвестно, чтобы успешно противостоять врагу внешнему, необходимо победить внутренних.
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02.09.2024 00:10 Відповісти
Ви абсолютно праві. Допоки ця прописна істина не буде сприйнята більшістю українців чекати на зміни на краще є маловірогідним. Наступні вибори президента та парламенту, які надіюсь колись відбудуться, покажуть чи кривава війна з рашизмом призведе до ментальних змін в свідомості українців.
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02.09.2024 08:17 Відповісти
Кажеш, колаборантів? Потужно!
...Якось невдобно спитатися: як то пережив один Жирний Крет, котрий відгукується на словосполучення "Андрій Єрмак"?
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02.09.2024 02:21 Відповісти
 
 