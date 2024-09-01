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Более 160 ракет, 780 КАБов и 400 ударных БпЛА применила РФ против Украины только за эту неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели Россия использовала против Украины более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БпЛА различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Ежедневно и каждую ночь наши города и села под вражескими ударами.

Только в течение прошлой недели Россия применила против наших людей более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА различных типов", - отметил Зеленский.

Смотрите: Очистить украинское небо от российских КАБов – это сильный шаг, чтобы склонить РФ к завершению войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что для полной защиты и чтобы обезопасить украинские города от агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа.

"Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор, - Зеленский о последствиях удара по Харькову. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3595) Зеленский Владимир (20362) обстрел (27151) ракеты (3569) КАБ (356)


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Топ комментарии
+22
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01.09.2024 12:38
+17
От бачиш чмо 🤡 як буває ...хтось по роялю х..м бабахає , а хтось кабами ...ти падло, відчуваєш різницю ..?! Пішов н..й зі своєю статистикою !
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01.09.2024 12:39
+15
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01.09.2024 12:51
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01.09.2024 12:38 Ответить
От бачиш чмо 🤡 як буває ...хтось по роялю х..м бабахає , а хтось кабами ...ти падло, відчуваєш різницю ..?! Пішов н..й зі своєю статистикою !
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01.09.2024 12:39 Ответить
... він справжній статист,не більше.
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01.09.2024 12:41 Ответить
він не статист - він підорас.
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01.09.2024 14:30 Ответить
Не він статист, він тільки озвучує
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01.09.2024 12:42 Ответить
Зеля, іди геть!!!
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01.09.2024 12:42 Ответить
Коли це циркове чмо перестане скаржитися.
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01.09.2024 12:43 Ответить
Зеля, убей рабссиян своими дурацкими видосами.
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01.09.2024 12:43 Ответить
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01.09.2024 12:51 Ответить
На манежі ті самі. Улюблена тема кацапів.
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01.09.2024 12:54 Ответить
Воно й не здогадуеться якее воно ущербнее. Дурак не розумiе, що виборцi надали йому мандат княжити , а не вцарювати, та ще й на користь ворога. От шо ты(вы) зробило, щоби тi кацапськi понад 160 ракет, 780 КАБів та 400 ударних БпЛА не лягали в нашiй землi. Бовдура кусок, це шо, пожалiвся тими цифрами , та й самозаспокоiвся? За що падло, Залужного зняв, чому на президента Пороха ти так по-кацапськи дивишся, чмоня?
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01.09.2024 13:57 Ответить
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 14:13 Ответить
А хто вам доктор, щоби був мiлiон не вибирайте собi в стерновi нехлюя.
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01.09.2024 14:16 Ответить
У Україні на сьогодні переважно живе не український народ, а мешканці України, яким зовсім не потрібна Україна, а потрібні лише кумири-ідоли на зразок чи Зеленського(13,5 млн), чи Порошенка(3,5млн), чи ще когось, тому у Україні вже склався не культ особистості, а культ недоношеного злісного карлика
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01.09.2024 14:21 Ответить
Вася, шукай де три літери і мерщій тудой біжи...
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01.09.2024 14:47 Ответить
Та фігня то все, скоро ми їх шашликами закидаєм..
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01.09.2024 15:14 Ответить
А скільки Нептунів, Громів, Паляниць Україна застосувала у відповідь!??
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01.09.2024 20:52 Ответить
 
 