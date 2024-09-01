Более 160 ракет, 780 КАБов и 400 ударных БпЛА применила РФ против Украины только за эту неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели Россия использовала против Украины более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БпЛА различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Ежедневно и каждую ночь наши города и села под вражескими ударами.



Только в течение прошлой недели Россия применила против наших людей более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА различных типов", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что для полной защиты и чтобы обезопасить украинские города от агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа.

"Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу", - добавил он.

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