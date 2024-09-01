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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Понад 160 ракет, 780 КАБів та 400 ударних БпЛА застосувала РФ проти України лише за цей тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня Росія використала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами.

Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів", - зазначив Зеленський.

Дивіться також: Очистити українське небо від російських КАбів - це сильний крок, щоб примусити РФ до завершення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент наголосив, що для повного захисту та щоб убезпечити українські міста від агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді.

"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - додав він.

Дивіться: Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор, - Зеленський про наслідки удару по Харкову. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4158) Зеленський Володимир (23829) обстріл (28472) ракети (4023) КАБ (357)


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Топ коментарі
+22
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01.09.2024 12:38
+17
От бачиш чмо 🤡 як буває ...хтось по роялю х..м бабахає , а хтось кабами ...ти падло, відчуваєш різницю ..?! Пішов н..й зі своєю статистикою !
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01.09.2024 12:39
+15
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01.09.2024 12:51
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01.09.2024 12:38 Відповісти
От бачиш чмо 🤡 як буває ...хтось по роялю х..м бабахає , а хтось кабами ...ти падло, відчуваєш різницю ..?! Пішов н..й зі своєю статистикою !
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01.09.2024 12:39 Відповісти
... він справжній статист,не більше.
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01.09.2024 12:41 Відповісти
він не статист - він підорас.
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01.09.2024 14:30 Відповісти
Не він статист, він тільки озвучує
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01.09.2024 12:42 Відповісти
Зеля, іди геть!!!
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01.09.2024 12:42 Відповісти
Коли це циркове чмо перестане скаржитися.
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01.09.2024 12:43 Відповісти
Зеля, убей рабссиян своими дурацкими видосами.
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01.09.2024 12:43 Відповісти
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01.09.2024 12:51 Відповісти
На манежі ті самі. Улюблена тема кацапів.
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01.09.2024 12:54 Відповісти
Воно й не здогадуеться якее воно ущербнее. Дурак не розумiе, що виборцi надали йому мандат княжити , а не вцарювати, та ще й на користь ворога. От шо ты(вы) зробило, щоби тi кацапськi понад 160 ракет, 780 КАБів та 400 ударних БпЛА не лягали в нашiй землi. Бовдура кусок, це шо, пожалiвся тими цифрами , та й самозаспокоiвся? За що падло, Залужного зняв, чому на президента Пороха ти так по-кацапськи дивишся, чмоня?
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01.09.2024 13:57 Відповісти
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 14:13 Відповісти
А хто вам доктор, щоби був мiлiон не вибирайте собi в стерновi нехлюя.
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01.09.2024 14:16 Відповісти
У Україні на сьогодні переважно живе не український народ, а мешканці України, яким зовсім не потрібна Україна, а потрібні лише кумири-ідоли на зразок чи Зеленського(13,5 млн), чи Порошенка(3,5млн), чи ще когось, тому у Україні вже склався не культ особистості, а культ недоношеного злісного карлика
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01.09.2024 14:21 Відповісти
Вася, шукай де три літери і мерщій тудой біжи...
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01.09.2024 14:47 Відповісти
Та фігня то все, скоро ми їх шашликами закидаєм..
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01.09.2024 15:14 Відповісти
А скільки Нептунів, Громів, Паляниць Україна застосувала у відповідь!??
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01.09.2024 20:52 Відповісти
 
 