Понад 160 ракет, 780 КАБів та 400 ударних БпЛА застосувала РФ проти України лише за цей тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом тижня Росія використала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами.
Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що для повного захисту та щоб убезпечити українські міста від агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді.
"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - додав він.
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