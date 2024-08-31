Очистити українське небо від російських КАбів - це сильний крок, щоб примусити РФ до завершення війни, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав США, Велику Британію, Францію та Німеччину якнайшвидше реалізувати домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем протиповітряної оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому в його телеграм-каналі.
"Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру.
І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події", - зазначив Зеленський.
Він також наголосив, що Україна має домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО, і важливо якнайшвидше все це реалізувати.
"Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати всім у світі, хто нам допомагає!" - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, Зеленський знає прізвище майора ФСБ, який адмініструє той телеграм-канал ?
а Володимир Володимирович для цього має всі інструменти
хоча різниці між ними я вже майже не бачу
чи його втёмную іспользують ?
А ось,чи Лєнка в курсі того-питаннячко.
Цей шлєпєр поводиться так, як любий пАлений маланець в Одесі, коли настає час і приходять вибивати з нього борги - він верещить так, щоб його почули мєнти навіть в Києві, хоча воно само - по вуха "в тємі" і мєнти самі його вже шукають, але ж воно верещить щоб люди навколо його пожаліли і...заступились. Це така сутність ось таких подонків, для яких нічого святого не існує - воно буде переступати через всіх до тієї миті поки не наштовхнеться на тих, хто його просто зупинить..."потужно". Не знаю хто чи як це зробить, але бажано швидше, бо ця істота знищує Україну і патріотів.
Тільки добре б, щоб голова вже була окремо від тіла.
галава із вати
як же ти всіх заїбав підарас хрипатий. (c)
Ніяк ти проблему КАБів вирішили не здатно, лише гівняні відосики записувати.
парашунебо від потужної авіації.
По сути для Украины, F16 ничего принципиально не меняет по сравнению с имеющимися у ВСУ Су-27 и Миг-29.