Очистити українське небо від російських КАбів - це сильний крок, щоб примусити РФ до завершення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав США, Велику Британію, Францію та Німеччину якнайшвидше реалізувати домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому в його телеграм-каналі.

Також дивіться: Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор, - Зеленський про наслідки удару по Харкову. ВIДЕО

"Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру.



І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна має домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО, і важливо якнайшвидше все це реалізувати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки авіаатак РФ на Харків та область. ФОТОрепортаж

"Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати всім у світі, хто нам допомагає!" - додав президент.