Очистить украинское небо от российских КАБов – это сильный шаг, чтобы склонить РФ к завершению войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал США, Великобританию, Францию и Германию как можно быстрее реализовать договоренности относительно ПВО и относительно ракет к системам противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его телеграм-канале.

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"Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончания войны и справедливого мира.



И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что Украина имеет договоренности относительно ПВО и ракет к системам ПВО, и важно как можно быстрее все это реализовать.

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"Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто нам помогает!" - добавил президент.