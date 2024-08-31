Очистить украинское небо от российских КАБов – это сильный шаг, чтобы склонить РФ к завершению войны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал США, Великобританию, Францию и Германию как можно быстрее реализовать договоренности относительно ПВО и относительно ракет к системам противовоздушной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его телеграм-канале.
"Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончания войны и справедливого мира.
И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", - отметил Зеленский.
Он также отметил, что Украина имеет договоренности относительно ПВО и ракет к системам ПВО, и важно как можно быстрее все это реализовать.
"Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто нам помогает!" - добавил президент.
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Цікаво, Зеленський знає прізвище майора ФСБ, який адмініструє той телеграм-канал ?
а Володимир Володимирович для цього має всі інструменти
хоча різниці між ними я вже майже не бачу
чи його втёмную іспользують ?
А ось,чи Лєнка в курсі того-питаннячко.
Цей шлєпєр поводиться так, як любий пАлений маланець в Одесі, коли настає час і приходять вибивати з нього борги - він верещить так, щоб його почули мєнти навіть в Києві, хоча воно само - по вуха "в тємі" і мєнти самі його вже шукають, але ж воно верещить щоб люди навколо його пожаліли і...заступились. Це така сутність ось таких подонків, для яких нічого святого не існує - воно буде переступати через всіх до тієї миті поки не наштовхнеться на тих, хто його просто зупинить..."потужно". Не знаю хто чи як це зробить, але бажано швидше, бо ця істота знищує Україну і патріотів.
Тільки добре б, щоб голова вже була окремо від тіла.
галава із вати
як же ти всіх заїбав підарас хрипатий. (c)
Ніяк ти проблему КАБів вирішили не здатно, лише гівняні відосики записувати.
парашунебо від потужної авіації.
По сути для Украины, F16 ничего принципиально не меняет по сравнению с имеющимися у ВСУ Су-27 и Миг-29.