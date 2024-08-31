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Очистить украинское небо от российских КАБов – это сильный шаг, чтобы склонить РФ к завершению войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал США, Великобританию, Францию и Германию как можно быстрее реализовать договоренности относительно ПВО и относительно ракет к системам противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его телеграм-канале.

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"Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончания войны и справедливого мира.

И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что Украина имеет договоренности относительно ПВО и ракет к системам ПВО, и важно как можно быстрее все это реализовать.

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"Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто нам помогает!" - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748) ПВО (2748) КАБ (356)


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Топ комментарии
+24
Як ти заїбав, падло
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31.08.2024 20:58
+21
Сильний крок-це вже навіть не "потужний",значить все ще гірше,чим п@здюнькає цей наркоман щовечора з суфлера.
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31.08.2024 20:52
+19
"....опублікованому в його телеграм-каналі..."

Цікаво, Зеленський знає прізвище майора ФСБ, який адмініструє той телеграм-канал ?
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31.08.2024 20:51
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"....опублікованому в його телеграм-каналі..."

Цікаво, Зеленський знає прізвище майора ФСБ, який адмініструє той телеграм-канал ?
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31.08.2024 20:51 Ответить
І хто це?
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31.08.2024 21:08 Ответить
ти запитуєш у того, хто не має ніяких інструментів взнати прізвище адміністратора.

а Володимир Володимирович для цього має всі інструменти
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31.08.2024 21:11 Ответить
звиняйте, Олександр Володимирович,

хоча різниці між ними я вже майже не бачу
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31.08.2024 21:26 Ответить
Я знаю прізвище генерал-лейтенанта фсб,який адмініструє його по всіх напрямках...
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31.08.2024 21:45 Ответить
а як ти гадаєш, Володимир Олександрович знає ?

чи його втёмную іспользують ?
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31.08.2024 21:48 Ответить
Швець досить докладно розповів в одній із своїх передач,як "оман" вплинув на нього.
А ось,чи Лєнка в курсі того-питаннячко.
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31.08.2024 21:58 Ответить
Саме головне, що вона була в курсі, що воно нюхало і не зупинила його пришестя на трон. Тобто є активною співучасницею захоплення влади, як і пан Пальчевський доречні.
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01.09.2024 08:29 Ответить
Я так думаю єрмак завжди каже тільке одне - "хмурь брови и щеки надувай"....
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31.08.2024 22:38 Ответить
Та йому вже пох - його ж ніхто за кордоном ВЖЕ не слухає і не спілкується з ним, бо вже давно відверто сказали - зброя, ракети, літаки все,що потрібно - в обмін на демократію, на відсторонення "кротів" від влади, на припиненя крадівництва та мега корупції. А воно включило свій звичний "режим дурня"(його справжня сутність!) і вже цілеспрямовано на весь світ верещить, що у нас знову(!!) ВЖЕ не вистачає зброї!
Цей шлєпєр поводиться так, як любий пАлений маланець в Одесі, коли настає час і приходять вибивати з нього борги - він верещить так, щоб його почули мєнти навіть в Києві, хоча воно само - по вуха "в тємі" і мєнти самі його вже шукають, але ж воно верещить щоб люди навколо його пожаліли і...заступились. Це така сутність ось таких подонків, для яких нічого святого не існує - воно буде переступати через всіх до тієї миті поки не наштовхнеться на тих, хто його просто зупинить..."потужно". Не знаю хто чи як це зробить, але бажано швидше, бо ця істота знищує Україну і патріотів.
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31.08.2024 21:21 Ответить
Українською "подонки" - "покидьки", вибачаюсь за уточнення. Це єдине у вашому дописі, що треба виправити, усе інше в десятку. І я згоден з найголовнішим - треба цю гниду прибирати якомога швидше, кожен день його перебування на посаді катастрофічно зменшує шанси України існувати як незалежної (а скоріш за все, просто фізично) держави.
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01.09.2024 06:41 Ответить
Дякую, але, якщо відверто - мені просто слово "подонок" більше подобається по відношеню до прокацапських зрадників, як найбільше зрозуміле для тієї публіки. Навіть наш реальний "покидьок" набагато кращий за руЗького "подонка".
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01.09.2024 11:51 Ответить
Що ж, є випадки, коли русизми краще передають зміст написаного. Мабуть, це один з них.
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01.09.2024 16:14 Ответить
Сильний крок-це вже навіть не "потужний",значить все ще гірше,чим п@здюнькає цей наркоман щовечора з суфлера.
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31.08.2024 20:52 Ответить
Я також помітив, що у Лідора рецидив. Одразу після війни він так перелякався, що зав'язав, а це вже на розслабоні несе щодня все лютішу діч. Видно єрмак йому влаштував таку теплу ванну, що Вован поплив.
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31.08.2024 20:57 Ответить
Бо бувших наркоманів не буває. Максимум чого можна досягти - тривалої ремісії
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31.08.2024 22:10 Ответить
ну так на прес-конференції він ж підсвідомо здав,чим Єрмак його лякає,міфічними бандами чеченців,які бігають по Києві і готують п'ятсот шістдесят восьму спробу вбити "найвеличнішого",а "потужний" менеджер Татаров "героїчно їх відстрілює,якщо торчка таким постійно лякати,то в любого рецедив трапиться.
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31.08.2024 23:35 Ответить
А може "проста пєрєстать стрєлять"?
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31.08.2024 20:53 Ответить
Або ж подивитися в очі чи домовитися посередині, говнюк
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31.08.2024 21:12 Ответить
Ну і закінчити війну у ЗЄ в голові.

Тільки добре б, щоб голова вже була окремо від тіла.
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31.08.2024 21:24 Ответить
Путіну однаково, закінчиться війна чи ні, діти керівництва країни добре влаштовані, не воюють, вони на цьому заробляють, власне як і у нас
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31.08.2024 20:56 Ответить
Пидоросия никогда не завершит войну. Война ето образ жизни Пидоросии. Пидоросию можно только или уничтожить или ободрать ее до костей. Для етого нужно уничтожить хотя бы всю ее авиацию.
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31.08.2024 20:57 Ответить
Як ти заїбав, падло
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31.08.2024 20:58 Ответить
І не кажи. "І здавалось що довіку отака неволя буде."
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31.08.2024 21:13 Ответить
стисло, але від душі... )
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31.08.2024 22:23 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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31.08.2024 20:59 Ответить
Це мохнате чмо пролепече будь-що, що йому підсунуть. Ішак гадає, що це 2019р.
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31.08.2024 20:59 Ответить
Вибори в США...нє ескаліруйтє
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31.08.2024 21:00 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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31.08.2024 21:02 Ответить
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31.08.2024 21:02 Ответить
Спочатку нехай цей виконуючий обов'язки самопризначенець звільнить Офіс президента і повісить замок на вхідних дверях.
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31.08.2024 21:03 Ответить
Здраствуй Вова-пєрєдоз
галава із вати
як же ти всіх заїбав підарас хрипатий. (c)
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31.08.2024 21:08 Ответить
а коли б очистити оп-у, та й всю владу від проросійських та квартально-трускавецьких прохіндєїв, то це теж був би сильний крок до отримання справжньої незалежності України та до перемоги в війні.
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31.08.2024 21:13 Ответить
Та ви що!!!! На захист стануть Татаров і іже з ним, замочать як чеченців,пардон, як кадирівців .
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31.08.2024 21:17 Ответить
сильний - це ж меньш потужний, чи як ? ))
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31.08.2024 21:16 Ответить
То "розведи руками" чи кидай в них асфальтом, гундос всратий!!!
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31.08.2024 21:17 Ответить
Немає в них стільки ракет - іх ше потрібно наклепати - а це довга історія
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31.08.2024 21:17 Ответить
він під кайфом?
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31.08.2024 21:21 Ответить
Завжди. Особливо кайфує від влади!
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31.08.2024 21:25 Ответить
Немає стільки ППО щоб роками донатити Україні задля втілення мрій Зєлі.
Ніяк ти проблему КАБів вирішили не здатно, лише гівняні відосики записувати.
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31.08.2024 21:24 Ответить
Боба, закривай небо, бо накриють тебе!
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31.08.2024 21:30 Ответить
Очищувач ти наш потужний
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31.08.2024 21:35 Ответить
Смотрю по традиции, когда Ермак уезжает, видосик на фоне какой то стены, а не из кабинета...
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31.08.2024 21:40 Ответить
Ермак когда уезжает, кабинет закрывает, Зеля в приёмной бомжует.
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31.08.2024 21:42 Ответить
Боїться "мельниченка
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31.08.2024 21:48 Ответить
Так ППО і зараз є , хоч його і недостатньо . Але проти КАБів воно недопомогає - скільки носіїв КАБів було збито останнім часом ?
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31.08.2024 21:41 Ответить
Это он сегодня "призывает", завтра опять будет недоволен. Президент-дитеныш.
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31.08.2024 21:48 Ответить
Сильний крок- очистити Україну від. зе-зрадників.
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31.08.2024 21:52 Ответить
завжди-Ображений на журналістів ПОТУЖНО не образився, і потужно очистив парашу небо від потужної авіації.
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31.08.2024 21:54 Ответить
А наші де ракети? Що ти пять років робило?!
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31.08.2024 21:55 Ответить
Даже с новыми ракетами F16 ничем не лучше Су-35, а тем более Су-57. При том даже Су-57 у РФ больше чем F16 у Украины. Да они ещё и действуют при поддержке ПВО в несколько раз мощнее чем у Украины.

По сути для Украины, F16 ничего принципиально не меняет по сравнению с имеющимися у ВСУ Су-27 и Миг-29.
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31.08.2024 22:52 Ответить
Ну,звісно,це сильний анонс від зе,як і всі інші анонси,які так і залишились анонсами.
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31.08.2024 22:03 Ответить
Как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил.
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31.08.2024 22:05 Ответить
а українську землю від тебе разом із твоєю скумбрією
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31.08.2024 22:18 Ответить
На заході нівкого немає думки, час міняте опудало. Чи він їх там повністю влаштовує як "смотрящий" м'ясного буфера
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31.08.2024 22:20 Ответить
Чому ви внутрішні проблеми намагаєтеся пере
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01.09.2024 07:35 Ответить
класти на Захід? Так розумію., що киянам усе подобається на Банковій.
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01.09.2024 07:37 Ответить
Как ни странно, рано или поздно у Зеленского всегда получается додавить "партнеров".
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31.08.2024 22:39 Ответить
а сам особисто все робить що було більше смути в Повітряних силах України, язиком молоти не мішки тягати
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31.08.2024 23:38 Ответить
Глист хрипатий.
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01.09.2024 06:45 Ответить
буратінка вже відкритим текстом не про перемогу, а про завершення війни.
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01.09.2024 07:32 Ответить
Такое,аби не мовчки.
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01.09.2024 08:37 Ответить
 
 