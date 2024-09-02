Минобороны допустил к поставке в ВСУ украинский бронетранспортер "Хорунжий". ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Модернизация
Как отмечается, корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.
Безопасность
Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.
Мощность
"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.
Кардинально иная компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.
Электроника
В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.
Вооружение
Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм.
Вариации
БТР "Хорунжий" может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины.
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А колёса? Они ж высохли и рассыпались давно.
Тут просто всё новое.
Взагалі "глибока модернізація" - це не обов'язково "беремо іржаві корпуси і щось там доліплюємо". Це шлях засрашки - іншого в них по багатьом видам техніки вже просто немає. Бо втратили промисловий потенціал навіть броню лити та корпуси варити.
"Глибока модернізація" - це і таке як "беремо конструктив і замінюємо/покращуємо все, що можна замінити, робимо машину з нуля". Бо конструктив - це ВЖЕ розраховані навантаження, компонування, відома динаміка машини, її силует, фізичні та силові параметри - значно легше все це робити, маючи "від .. до" параметри, ніж створювати машину з нуля.
Цим займаються предприємства оборонки незалежно від діючої влади, від якої залежить тільки держ замовленя.
Нарід?
Кузня на рибальскому була продана Порошенком Тягибкові - до чого тут нарід?
Щодо Богдану і КРАЗУ - то тут прямий зв'язок - бо КРАЗ сбакрутів саме через преференції Богдану, коли КРАЗу обрізали всі контракти на військові автомобілі нннна користь МАЗу, до якого нна БОГДАНі прикручували колеса.
Антонов працює - хз, чим вони там займаються, але там купа народу кожного ранку йде а роботу через прохідну.
Тому і не наварюють в ЗСУ мангалів.