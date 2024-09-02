Минобороны допустил к поставке в ВСУ украинский бронетранспортер "Хорунжий". ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Модернизация

Как отмечается, корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

Безопасность

Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

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Мощность

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

Кардинально иная компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.

Электроника

В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.

Вооружение

Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм.

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Вариации

БТР "Хорунжий" может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины.