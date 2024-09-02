РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14464 посетителя онлайн
Новости Фото Война
11 203 34

Минобороны допустил к поставке в ВСУ украинский бронетранспортер "Хорунжий". ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Модернизация

Как отмечается, корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

БТР Хорунжий

Безопасность

Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

Читайте также: Минобороны внедряет новую технологию для защиты телефонов военнослужащих, - Черногоренко

Мощность

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

Кардинально иная компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.

Электроника

В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.

Вооружение

Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинскую башню для американских БТРов М113

Вариации

БТР "Хорунжий" может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины.

Автор: 

Минобороны (9329) оружие (10217) БТР (364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
А статтю поичтати - нє?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:19
+4
Все добре,але антидронові решітки треба встановлювати за замовчуванням прямо на заводі.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:25
+4
від БТР-60 там тільки мости та колеса
показать весь комментарий
02.09.2024 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що ж там лишилося від БТР 60?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:16 Ответить
Що б там не лишилось, фактом є те, що ЗСУ отримували та продовжують отримувати бронетехніку вітчизняного виробництва/модернізацій. А отже - кацапам рано чи пізно - капець настане.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:39 Ответить
від БТР-60 там тільки мости та колеса
показать весь комментарий
02.09.2024 13:54 Ответить
Ну мосты ещё ладно, допустим сохранились.
А колёса? Они ж высохли и рассыпались давно.
Тут просто всё новое.
показать весь комментарий
02.09.2024 14:23 Ответить
Колеса - розхідник. Вони фактично не зберігаються разом з корпусами.

Взагалі "глибока модернізація" - це не обов'язково "беремо іржаві корпуси і щось там доліплюємо". Це шлях засрашки - іншого в них по багатьом видам техніки вже просто немає. Бо втратили промисловий потенціал навіть броню лити та корпуси варити.

"Глибока модернізація" - це і таке як "беремо конструктив і замінюємо/покращуємо все, що можна замінити, робимо машину з нуля". Бо конструктив - це ВЖЕ розраховані навантаження, компонування, відома динаміка машини, її силует, фізичні та силові параметри - значно легше все це робити, маючи "від .. до" параметри, ніж створювати машину з нуля.
показать весь комментарий
02.09.2024 14:38 Ответить
тут двигун розміщений спереду - тобто від старого конструктиву не залишилося ніхіба. Це насправді з нуля конструйована машина, а згадку про БТР-60 приплели ще до війни щоб простіше було на озброєння прийняти. Це як при совєтах з Ту-22 було - два різних літаки з однаковою назвою, щоб заново не проходити процедуру прийняття на озброєння
показать весь комментарий
02.09.2024 14:56 Ответить
Тут я згоден. І таке роблять.
показать весь комментарий
02.09.2024 15:52 Ответить
Можливо -ходова
показать весь комментарий
02.09.2024 16:19 Ответить
Щось новенького студія "95 квіартал" не створила, тільки перекрасили, приварили якусь деталь і нова назва.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:16 Ответить
А статтю поичтати - нє?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:19 Ответить
Звичайно читав, виріб радянського зразку, який модернізовано з нарощуванням сталі(броні), яка захищає екіпаж. І сталь чомусь не українська. Але то таке, більше вчсього цікавть заміна моторів - встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Мотор мабуть теж, або німецький, або шведський?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:30 Ответить
от насмішили - двигун "шведський або німецький" !! для комісії моу, мабуть, таки поставили "deutz", а от у серію піде - якщо, звісно, буде серія!! - із китайським...
показать весь комментарий
02.09.2024 13:41 Ответить
"а от у серію піде - якщо, звісно, буде серія!! - із китайським... " ... у мене одне авто з 2007 року є корейське з "японським" двигуном який зібрали у Китаї , німецьке того самого року купувалося то вже здохло , а "китайське" їздить (( Мессей фергюсон , раптом що , у Китаї завод тракторний побудував і по всьому світу трактори із нього продає , чи ти думаєш, що китаєць , який працює по совісті , дурніший від тебе чи німця із шведом ? ((
показать весь комментарий
02.09.2024 13:55 Ответить
чи дурніший за німця чи шведа не знаю, але, як людина відносно вихована, незнайомим людям не тикаю.
показать весь комментарий
02.09.2024 15:24 Ответить
Пишайся собою ((
показать весь комментарий
02.09.2024 15:56 Ответить
А чим тобі не вгодив німецький чи шведський двигун ? Може скучив за 5ТДФ із його моторесурсом на 2000 км , чи пропонуєш встановити два СМД-60 та пускачем заводити ?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:47 Ответить
Звичайно мені вгодили і німецькі і шведські мотори. Просто десятий рік війна, багато знищуєтьсґя бронетехніки, то мабуть краще було замвість "великого крадівництва" почати виготовляфти щось своє?
показать весь комментарий
02.09.2024 14:02 Ответить
щось своє, це хіба газотурбінні, бо всі інші виробнитцва двигунів давно похерені бо не витримали конкуренції, з тими ж китайськими
показать весь комментарий
02.09.2024 14:14 Ответить
"щось своє " можна було виготовляти коли Мелітополь був не в окупації , двигун з нуля не просто так виробити .
показать весь комментарий
02.09.2024 14:35 Ответить
якщо завтра , 95 й квартал заміне на кремлі триколорну ганчірку на жовтоблакитний прапор і прибє на кремлівських воротах тризуб, то дехто буде все рівно бубніти, що вони весять не так і криво...
показать весь комментарий
02.09.2024 13:25 Ответить
Не смішіть курей. "95 квартал" може тільки навалити повні штани і ховатися за бронь. Скоро їх шайби в екран не влізуть. Ще до літака АН-" кукурузника, приклейте якусь планку і замініть шассі і буде нова назва. До речі, а де наша "Мрія" і нові літаки "Антонов". які ой як пригодилисчя б для фронту?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:33 Ответить
завтра Квартал заміне, хіба що, одну доріжку на другу...
показать весь комментарий
02.09.2024 13:37 Ответить
оце так лизонув))) квартал 95 може змінити тільки свої обісрані труси.
показать весь комментарий
02.09.2024 14:20 Ответить
А до чого тут "студія 95"? З якого це часу вони стали розробниками зброї?
Цим займаються предприємства оборонки незалежно від діючої влади, від якої залежить тільки держ замовленя.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:27 Ответить
Так і я про це. Були заводи "Кузня на Рибальському", який виготовляв військові катери. Був завод "Богдан", який виготовляв автобуси, санітарні машини для ЗСУ і вантажні машини, комплектуючі до САУ "Богдана". Був потужний завод "КРАЗ", явий виготовляв дуже касні тягачі. Був авіазвавод, який виготоваляв транспорті літаки "Антонов"..., але нарід все це знищив і вибрав "квартал 95", який мабуть виготовить ракети і підводні човни.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:40 Ответить
Прежде чем делать подобные заявления стоит сначала изучить номенклатуру и программу выпуска. И стоит еще почитать рекламации. И вы с удивлением узнаете, что продукция этих заводов не соответствует заявленому качеству. У кразов постоянно ломается ходовая и возврат машин там постоянное явление. А еще краз это аж нигде не "френдли юзер" машина. Антонов это КБ, они самолеты проектируют, а не производят. А вот Авиант производит. Аж один самолет за 2 года. Причем у этих самолетов аварийная посадка каждые 150 км. Так что банкротство этих заводов абсолютно закономерное.
показать весь комментарий
02.09.2024 17:40 Ответить
"але нарід все це знищив"

Нарід?
Кузня на рибальскому була продана Порошенком Тягибкові - до чого тут нарід?
Щодо Богдану і КРАЗУ - то тут прямий зв'язок - бо КРАЗ сбакрутів саме через преференції Богдану, коли КРАЗу обрізали всі контракти на військові автомобілі нннна користь МАЗу, до якого нна БОГДАНі прикручували колеса.
Антонов працює - хз, чим вони там займаються, але там купа народу кожного ранку йде а роботу через прохідну.
показать весь комментарий
02.09.2024 17:59 Ответить
кацапский квн - єто "гопосеки 1- 2- 3" 🤣
показать весь комментарий
02.09.2024 13:29 Ответить
Все добре,але антидронові решітки треба встановлювати за замовчуванням прямо на заводі.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:25 Ответить
Якби вони були реально ефективні - їх би ставили і наварювали скрізь і завжди - вартість зварювального апарата копійчана, а заліза скрізь навалом. Але так це не працює - антидронові решітки (ака "мангали") є неефективними і працюють тільки як психологічне заспокійливе для кацапів. Тому на фронті ЗСУ більше використовують антидронові сітки в місцях базування або тимчасового перебування техніки. І маскування, і захист. Коли машина в русі - від ланцета чи fpv "мангал" майже не допомагає. То і нахєр ото страждати хернею?
показать весь комментарий
02.09.2024 13:42 Ответить
Решітки добре збивають кумулятивний заряд від рпг,це військові говорять,не я. До військових у мене більше довіри чим до експертів із цензора.Не в обіду.
показать весь комментарий
02.09.2024 14:22 Ответить
Ти розумієш, якак хрінь - кумулятивний заряд від РПГ, аби був ефективний, повинен бути випущений з ... РПГ. І летіти своїм ходом. Тобто - мати ще й швидкість. Ніхто на FPV не розраховує саме на "кумулятивний заряд". БМП/БТР в ЗСУ обладнані часто решітками від РПГ/Фаготів ще з заводу. Ставлять активний захист. А в танків проти таких зарядів працює динамічний та активний захист.

Тому і не наварюють в ЗСУ мангалів.
показать весь комментарий
02.09.2024 14:33 Ответить
С модулем было бы отлично. Не так давно на фото был ББМ "Новатор" с 14,5 модулем, в серии оказались с турелью М2.
показать весь комментарий
02.09.2024 14:26 Ответить
Саме гірше якщо це - переробка БТР-60 (мости і коробка - старі) по озброєнню однозначно 14,5 малувато ВЗАГАЛІ а 30мм - стрімко застаріває. Аякщо щей компоновка як у старих радянських БТР - то ВОНО взагалі нікому НЕ потрібне. Розпил грошей
показать весь комментарий
02.09.2024 16:41 Ответить
 
 