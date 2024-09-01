Минобороны внедряет новую технологию для защиты телефонов военнослужащих, - Черногоренко

Министерство обороны нашло решение, как защитить личные мобильные устройства военнослужащих.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, для того, чтобы защитить личные телефоны военных Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

"Технология после установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям. Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны", - говорится в заметке Черногоренко.

Замминистра добавила, что подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны