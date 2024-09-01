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Минобороны внедряет новую технологию для защиты телефонов военнослужащих, - Черногоренко

катерина,черногоренко

Министерство обороны нашло решение, как защитить личные мобильные устройства военнослужащих.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, для того, чтобы защитить личные телефоны военных Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

"Технология после установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям. Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны", - говорится в заметке Черногоренко.

Замминистра добавила, что подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных.

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, - Минобороны

Автор: 

защита (184) Минобороны (9312) телефон (251) военнослужащие (6124) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+18
Цікаво, хтось сприймає цю маячню серйозно...?
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01.09.2024 21:20
+12
Вірили ж у пірамідки і тюбєтєйки з фольги ...
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01.09.2024 21:52
+9
Цікаво, скільки мільйонів з бюджету ВЖЕ висмоктали на цю х.уййню?
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01.09.2024 21:36
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Цікаво, хтось сприймає цю маячню серйозно...?
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01.09.2024 21:20 Ответить
Вірили ж у пірамідки і тюбєтєйки з фольги ...
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01.09.2024 21:52 Ответить
Отож... Як і вірили, та й досі вірять дебіли, у "прастога парня із народа"...
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01.09.2024 22:07 Ответить
Дивно, що зе! воду й креми з телевізора не заряджає..
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01.09.2024 22:29 Ответить
поки що не на часі, далі буде і геморой через екран лікувати, можливо за гроші. Якщо хтось текст напишить правильний, а то може трапитися потужний геморой.
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01.09.2024 23:32 Ответить
Головне, щоб від нього у нас всіх енурез не почався, бо блювотний рефлекс на нього вже є.
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02.09.2024 02:00 Ответить
Так, я. Можливо на телефони ще таємно впарять якийсь аналог пегасуса, для прихованого стеження
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02.09.2024 16:00 Ответить
Я так зрозумів, що буде тиша в ефірі?
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01.09.2024 21:22 Ответить
Коли кацапи вдарять по дата центрам.
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01.09.2024 21:43 Ответить
Дата центри зазвичай десь за кордоном. Навіть в мирний час так було.
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02.09.2024 00:06 Ответить
68 застосунків... А танчики серед них є? А онлайн казино "счастлівая рулєтка!". Якщо ні, то не зайде ваш МДМ )
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01.09.2024 21:29 Ответить
Важливо. Молодці 👍
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01.09.2024 21:32 Ответить
А ще можна шпигувати. Pegasus теж можна встановити
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01.09.2024 21:33 Ответить
а вона знає, що не у всіх смартфони? Або така річь- скільки оперативної памяті в телефоні займуть ці 68 застосунки?
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01.09.2024 21:34 Ответить
А ще одне питання. А броніки і каски вже ********** всі, так?
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01.09.2024 21:35 Ответить
яйці по 17.... євро
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01.09.2024 21:44 Ответить
Можу сказати із власного досвіду, що на моєму старому телефоні, який прошитий кастомом, і де змінений системний розділ, ДІЯ працювала без будь-яких проблем,в той час як запустити який умовний Payoneer уже зась. Це так, комусь для роздумів.
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01.09.2024 21:35 Ответить
Цікаво, скільки мільйонів з бюджету ВЖЕ висмоктали на цю х.уййню?
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01.09.2024 21:36 Ответить
Ніскільки
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01.09.2024 22:46 Ответить
Самая надежная защита кнопочная Nokia, можно с портретом Шварца из "********".
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01.09.2024 21:36 Ответить
О!!!
Є-малятко для військових.
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01.09.2024 21:41 Ответить
не нужно ставить кацапские шпионские программы типа телеграмма паши дурика, живее будите.
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01.09.2024 21:48 Ответить
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01.09.2024 22:05 Ответить
І навіщо цивільні повинні знати про мобільний захист військових? Це має бути таємницею, а то їй питання задають цивільні на її сторінці і вона відповідає, не зважаючи на зауваження одного чи кацапи уже про це знають чи ні.
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01.09.2024 22:26 Ответить
там не все так, як вам уявляється. Якщо буде як у США, то все буде працювати через оремий сервер і окрему оболонку Андроід або що там ще є. Щодо зберігання особистих данніх, то можна зберігати, але до них буде доступ модератора.
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01.09.2024 23:41 Ответить
В такому випадку нам адміни зі штатів потрібні і дата центри у Європі..
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02.09.2024 02:01 Ответить
Я писала про інше,що про це розповідають цивільним,питання задають цивільні і відповідь отримують цивільні. Якщо захист військових, то нехай це буде захистом,а не інформація для усіх
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02.09.2024 06:46 Ответить
ну, ви же знаєте, що президент України дегенерат з ознаками дефіциту когнетивних функцій, який два слова зв'язати не може, а країною керують 5-6 потужних менеджера. Ось ці менеджери і показують свою бурхливу роботу дурникам, які обрали дегенерата. На справді усі ці внедренія амеріканскіх технологій до дупи, оскільки в переліку додатків буде знаходитися ДІЯ. А ДІЮ ніхто не перевіряв і вона менше ніж за 1 рік (а це нереально) розроблена росіянами. Ну а товарісч ФЕДОРЕНКО є фігурантом кримінальних справ по викраденню особистих данніх і шахрайству, але не дивлячись на це, 5-6 менеджерів його призначили на ту посаду, яку він займає зараз.
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02.09.2024 07:09 Ответить
окремий сервер), окрема оболонка))))... Розслабтеся це Україна при владі зелених дегенератів....
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02.09.2024 14:27 Ответить
це вже працює, але не для усіх.
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02.09.2024 15:46 Ответить
Вірю... Атже після перевірки, телефон не можна ні викрасти, ні заразити... Броня! Справжня і залізобетонна!
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01.09.2024 22:33 Ответить
Достатньо просто ввімкнути смартфон щоб вказати на свою присутність і отримати прицільний удар ворога... Кацапи вже тягають дротові телефони...
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01.09.2024 23:14 Ответить
Єрмак слухає тебе. Спи спокойно боєць.. ( чи бійчиня)
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01.09.2024 23:33 Ответить
БійЦИЦЯ
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02.09.2024 09:32 Ответить
Під такою назвою є проект лабораторії касперського.
Співпадіння????
Співпадіння???
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02.09.2024 01:41 Ответить
У мене одразу, тільки від прочитання цього посту -комп завис, пришлось вимикати через диспетчер)
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02.09.2024 10:54 Ответить
 
 