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Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

катерина,черногоренко

Міністерство оборони знайшло рішення, як захистити особисті мобільні пристрої військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерини Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, для того, щоб захистити особисті телефони військових Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management.

"Технологія після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 - розроблені суто під потреби війни", - йдеться у дописі Черногоренко.

Замміністра додала, що подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових.

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

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Автор: 

захист (157) Міноборони (7343) телефон (532) військовослужбовці (4733) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+18
Цікаво, хтось сприймає цю маячню серйозно...?
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01.09.2024 21:20
+12
Вірили ж у пірамідки і тюбєтєйки з фольги ...
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01.09.2024 21:52
+9
Цікаво, скільки мільйонів з бюджету ВЖЕ висмоктали на цю х.уййню?
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01.09.2024 21:36
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Цікаво, хтось сприймає цю маячню серйозно...?
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01.09.2024 21:20 Відповісти
Вірили ж у пірамідки і тюбєтєйки з фольги ...
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01.09.2024 21:52 Відповісти
Отож... Як і вірили, та й досі вірять дебіли, у "прастога парня із народа"...
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01.09.2024 22:07 Відповісти
Дивно, що зе! воду й креми з телевізора не заряджає..
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01.09.2024 22:29 Відповісти
поки що не на часі, далі буде і геморой через екран лікувати, можливо за гроші. Якщо хтось текст напишить правильний, а то може трапитися потужний геморой.
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01.09.2024 23:32 Відповісти
Головне, щоб від нього у нас всіх енурез не почався, бо блювотний рефлекс на нього вже є.
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02.09.2024 02:00 Відповісти
Так, я. Можливо на телефони ще таємно впарять якийсь аналог пегасуса, для прихованого стеження
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02.09.2024 16:00 Відповісти
Я так зрозумів, що буде тиша в ефірі?
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01.09.2024 21:22 Відповісти
Коли кацапи вдарять по дата центрам.
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01.09.2024 21:43 Відповісти
Дата центри зазвичай десь за кордоном. Навіть в мирний час так було.
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02.09.2024 00:06 Відповісти
68 застосунків... А танчики серед них є? А онлайн казино "счастлівая рулєтка!". Якщо ні, то не зайде ваш МДМ )
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01.09.2024 21:29 Відповісти
Важливо. Молодці 👍
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01.09.2024 21:32 Відповісти
А ще можна шпигувати. Pegasus теж можна встановити
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01.09.2024 21:33 Відповісти
а вона знає, що не у всіх смартфони? Або така річь- скільки оперативної памяті в телефоні займуть ці 68 застосунки?
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01.09.2024 21:34 Відповісти
А ще одне питання. А броніки і каски вже ********** всі, так?
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01.09.2024 21:35 Відповісти
яйці по 17.... євро
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01.09.2024 21:44 Відповісти
Можу сказати із власного досвіду, що на моєму старому телефоні, який прошитий кастомом, і де змінений системний розділ, ДІЯ працювала без будь-яких проблем,в той час як запустити який умовний Payoneer уже зась. Це так, комусь для роздумів.
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01.09.2024 21:35 Відповісти
Цікаво, скільки мільйонів з бюджету ВЖЕ висмоктали на цю х.уййню?
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01.09.2024 21:36 Відповісти
Ніскільки
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01.09.2024 22:46 Відповісти
Самая надежная защита кнопочная Nokia, можно с портретом Шварца из "********".
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01.09.2024 21:36 Відповісти
О!!!
Є-малятко для військових.
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01.09.2024 21:41 Відповісти
не нужно ставить кацапские шпионские программы типа телеграмма паши дурика, живее будите.
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01.09.2024 21:48 Відповісти
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01.09.2024 22:05 Відповісти
І навіщо цивільні повинні знати про мобільний захист військових? Це має бути таємницею, а то їй питання задають цивільні на її сторінці і вона відповідає, не зважаючи на зауваження одного чи кацапи уже про це знають чи ні.
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01.09.2024 22:26 Відповісти
там не все так, як вам уявляється. Якщо буде як у США, то все буде працювати через оремий сервер і окрему оболонку Андроід або що там ще є. Щодо зберігання особистих данніх, то можна зберігати, але до них буде доступ модератора.
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01.09.2024 23:41 Відповісти
В такому випадку нам адміни зі штатів потрібні і дата центри у Європі..
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02.09.2024 02:01 Відповісти
Я писала про інше,що про це розповідають цивільним,питання задають цивільні і відповідь отримують цивільні. Якщо захист військових, то нехай це буде захистом,а не інформація для усіх
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02.09.2024 06:46 Відповісти
ну, ви же знаєте, що президент України дегенерат з ознаками дефіциту когнетивних функцій, який два слова зв'язати не може, а країною керують 5-6 потужних менеджера. Ось ці менеджери і показують свою бурхливу роботу дурникам, які обрали дегенерата. На справді усі ці внедренія амеріканскіх технологій до дупи, оскільки в переліку додатків буде знаходитися ДІЯ. А ДІЮ ніхто не перевіряв і вона менше ніж за 1 рік (а це нереально) розроблена росіянами. Ну а товарісч ФЕДОРЕНКО є фігурантом кримінальних справ по викраденню особистих данніх і шахрайству, але не дивлячись на це, 5-6 менеджерів його призначили на ту посаду, яку він займає зараз.
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02.09.2024 07:09 Відповісти
окремий сервер), окрема оболонка))))... Розслабтеся це Україна при владі зелених дегенератів....
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02.09.2024 14:27 Відповісти
це вже працює, але не для усіх.
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02.09.2024 15:46 Відповісти
Вірю... Атже після перевірки, телефон не можна ні викрасти, ні заразити... Броня! Справжня і залізобетонна!
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01.09.2024 22:33 Відповісти
Достатньо просто ввімкнути смартфон щоб вказати на свою присутність і отримати прицільний удар ворога... Кацапи вже тягають дротові телефони...
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01.09.2024 23:14 Відповісти
Єрмак слухає тебе. Спи спокойно боєць.. ( чи бійчиня)
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01.09.2024 23:33 Відповісти
БійЦИЦЯ
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02.09.2024 09:32 Відповісти
Під такою назвою є проект лабораторії касперського.
Співпадіння????
Співпадіння???
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02.09.2024 01:41 Відповісти
У мене одразу, тільки від прочитання цього посту -комп завис, пришлось вимикати через диспетчер)
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02.09.2024 10:54 Відповісти
 
 