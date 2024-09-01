Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців, - Черногоренко

Міністерство оборони знайшло рішення, як захистити особисті мобільні пристрої військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерини Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, для того, щоб захистити особисті телефони військових Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management.

"Технологія після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 - розроблені суто під потреби війни", - йдеться у дописі Черногоренко.

Замміністра додала, що подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових.

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