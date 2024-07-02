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Нацгвардия получила первую партию бронеавтомобилей "Новатор-2" со средствами РЭБ. ФОТО

Компания "Украинская бронетехника" передала Национальной гвардии Украины первую партию новых бронированных автомобилей "Новатор-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

10-местный бронеавтомобиль "Новатор-2" был впервые представлен в сентябре 2023 года на выставке MSPO в Польше, машина создана на базе предыдущей версии "Новатора" с учетом требований сегодняшнего поля боя.

броньований автомобіль Новатор-2 для Нацгвардії

Появление 10-местной версии объясняется именно потребностью военных, хотя на самом деле "Новатор-2" получился не намного больше 5-местной версии (длина машины выросла всего на 10 см), а основные изменения пришлись на кузов пикапа - его зашили броней, установили 5-сантиметровые окна, дополнительные кресла и люк в задней части - как дополнительную точку для ведения огня, а также для эвакуации.

Среди главных новаций 10-местного бронеавтомобиля - улучшенная подвеска и система управления, которые обеспечивают высокую маневренность и повышенную проходимость. Важно отметить и то, что машины поставляются сразу со средствами РЭБ.

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дистанційно керований модуль ТАВРІЯ-14,5

На бронеавтомобиле также испытали отечественный дистанционно управляемый модуль "ТАВРИЯ-14,5", который оснащен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм. Он имеет возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям во время движения.

"Бронеавтомобиль "Новатор-2″ был изготовлен на заказ в соответствии с потребностями иметь на вооружении бронеавтомобиль под боевую группу. Такие автомобили получит каждая боевая бригада Нацгвардии", - отметил заместитель командующего НГУ по логистике бригадный генерал Александр Белоус.

Также читайте: 70% личного состава Нацгвардии находится на фронте, - Клименко

Автор: 

Национальная гвардия (2153) Украинская бронетехника (44) РЭБ (132)


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Топ комментарии
+7
Гнида-провокатор, зайди

зі своїм сарказмом
в новини - та побачиш, що Петро вкотре сьогодні задонатив ЗСУ. А ось що країна та армія отримала від твого ЗЕ-п@дора?
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02.07.2024 18:00
+5
Дякуємо Петро Олексійович!
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02.07.2024 17:11
+3
Маскалі атлічяюцца умом і саабразітільнасьтью.. ета вєнєц божьєва тварєнья!
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02.07.2024 17:41
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Дякуємо Петро Олексійович!
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02.07.2024 17:11 Ответить
Русскіє не знають, що таке кличний відмінок?
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02.07.2024 17:58 Ответить
Гнида-провокатор, зайди

зі своїм сарказмом
в новини - та побачиш, що Петро вкотре сьогодні задонатив ЗСУ. А ось що країна та армія отримала від твого ЗЕ-п@дора?
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02.07.2024 18:00 Ответить
Він не мій, а легітимний Президент України Не лігітимний він лише для пуйла, його кацапні та місцевих провокаторів, які підтанцьовують кремлівську психу.
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02.07.2024 18:15 Ответить
Ти поганий смітник свій заткнеш сьогодні, провокатор, чи тебе простими словами нахер послати, курво?
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02.07.2024 18:26 Ответить
😁
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02.07.2024 18:35 Ответить
*****, країну на шматки розривають, а воно рже, тварина
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02.07.2024 18:41 Ответить
Ціну називайте,новатори..
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02.07.2024 17:14 Ответить
"Новатор" - гарна назва.
Одразу згдадуються "Передовик", "Ударник" та "Переможець соцзмагання"
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02.07.2024 17:25 Ответить
То что он с завода оснащен РЭБом это хорошо . только дело в том что москали регулярно меняют частоты на которых работают FPV дроны . Поэтому эти РЭБки уже устареют пока машины доедут до бригад
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02.07.2024 17:32 Ответить
Маскалі атлічяюцца умом і саабразітільнасьтью.. ета вєнєц божьєва тварєнья!
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02.07.2024 17:41 Ответить
Как не прискорбно но пока что во всем что касается радиоэлектронной борьбы москали нас превосходят
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02.07.2024 21:27 Ответить
На норм РЄБе частоты тоже "подкручиваются".
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02.07.2024 17:54 Ответить
Значит у нас нет нормальных РЕБов ездим с двумя тремя разными на каждой машине , но и это к сожалению не всегда помогает
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02.07.2024 21:24 Ответить
А РЭБ частоту менять на может?
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02.07.2024 18:00 Ответить
Возможно такие и существуют но у нас , я имею в виду нашу бригаду , таких нет
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02.07.2024 21:25 Ответить
Рустем хоть догадался нормальные бронеавтомобили закупать а не это гамно Roshel Senator
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02.07.2024 17:37 Ответить
закупает где больше откат...не ищите черного кота в комнате ночью.
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02.07.2024 17:50 Ответить
Ваня , ты был там, когда откатывали?
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02.07.2024 18:02 Ответить
Федя поцемай своего Зе
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02.07.2024 19:38 Ответить
Дистанційно керований модуль це великий Гут !

Бачив недавно партію "Козаків". Чимало. Нові. Правда без зброї.
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02.07.2024 20:46 Ответить
В этой партии модуля нет, 12,7 пулемет М2 в полубашенке с щитком, как на Хамви.
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02.07.2024 21:21 Ответить
Це конешно файно, але цапи вже масово змінюють частоти на своїх дронах
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02.07.2024 23:06 Ответить
То, може б, такі чудові машини віддати бойовим бригадам ЗСУ, а не "заградотрядам"?
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03.07.2024 12:43 Ответить
 
 