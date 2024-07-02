Нацгвардия получила первую партию бронеавтомобилей "Новатор-2" со средствами РЭБ. ФОТО

Компания "Украинская бронетехника" передала Национальной гвардии Украины первую партию новых бронированных автомобилей "Новатор-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

10-местный бронеавтомобиль "Новатор-2" был впервые представлен в сентябре 2023 года на выставке MSPO в Польше, машина создана на базе предыдущей версии "Новатора" с учетом требований сегодняшнего поля боя.

Появление 10-местной версии объясняется именно потребностью военных, хотя на самом деле "Новатор-2" получился не намного больше 5-местной версии (длина машины выросла всего на 10 см), а основные изменения пришлись на кузов пикапа - его зашили броней, установили 5-сантиметровые окна, дополнительные кресла и люк в задней части - как дополнительную точку для ведения огня, а также для эвакуации.

Среди главных новаций 10-местного бронеавтомобиля - улучшенная подвеска и система управления, которые обеспечивают высокую маневренность и повышенную проходимость. Важно отметить и то, что машины поставляются сразу со средствами РЭБ.

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На бронеавтомобиле также испытали отечественный дистанционно управляемый модуль "ТАВРИЯ-14,5", который оснащен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм. Он имеет возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям во время движения.

"Бронеавтомобиль "Новатор-2″ был изготовлен на заказ в соответствии с потребностями иметь на вооружении бронеавтомобиль под боевую группу. Такие автомобили получит каждая боевая бригада Нацгвардии", - отметил заместитель командующего НГУ по логистике бригадный генерал Александр Белоус.

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