Нацгвардія отримала першу партію бронеавтомобілів "Новатор-2" із засобами РЕБ. ФОТО

Компанія "Українська бронетехніка" передала Національній гвардії України першу партію нових броньованих автомобілів "Новатор-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

10-місний бронеавтомобіль "Новатор-2" був вперше представлений у вересні 2023 року на виставці MSPO у Польщі, машина створена на базі попередньої версії "Новатора" з урахуванням вимог сьогоднішнього поля бою.

Поява 10-місної версії пояснюється саме потребою військових, хоча насправді "Новатор-2" вийшов не набагато більшим за 5-місну версію (довжина машини зросла всього на 10 см), а основні зміни прийшлися на кузов пікапу — його зашили бронею, встановили 5-сантиметрові вікна, додаткові крісла і люк в задній частині — як додаткову точку для ведення вогню, а також для евакуації.

Серед головних новацій 10-місного бронеавтомобіля – поліпшена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Важливо зазначити й те, що машини постачаються одразу з засобами РЕБ.

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На бронеавтомобілі також випробували вітчизняний дистанційно керований модуль "ТАВРІЯ-14,5", який оснащений великокаліберним кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм. Він має можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях під час руху.

"Бронеавтомобіль "Новатор-2″ був виготовлений на замовлення відповідно до потреб мати на озброєнні бронеавтомобіль під бойову групу. Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії", — наголосив заступник командувача НГУ з логістики бригадний генерал Олександр Білоус.

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