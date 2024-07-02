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Нацгвардія отримала першу партію бронеавтомобілів "Новатор-2" із засобами РЕБ. ФОТО

Компанія "Українська бронетехніка" передала Національній гвардії України першу партію нових броньованих автомобілів "Новатор-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

10-місний бронеавтомобіль "Новатор-2" був вперше представлений у вересні 2023 року на виставці MSPO у Польщі, машина створена на базі попередньої версії "Новатора" з урахуванням вимог сьогоднішнього поля бою.

броньований автомобіль Новатор-2 для Нацгвардії

Поява 10-місної версії пояснюється саме потребою військових, хоча насправді "Новатор-2" вийшов не набагато більшим за 5-місну версію (довжина машини зросла всього на 10 см), а основні зміни прийшлися на кузов пікапу — його зашили бронею, встановили 5-сантиметрові вікна, додаткові крісла і люк в задній частині — як додаткову точку для ведення вогню, а також для евакуації.

Серед головних новацій 10-місного бронеавтомобіля – поліпшена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність. Важливо зазначити й те, що машини постачаються одразу з засобами РЕБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні провели успішні випробовування 10-місного бронеавтомобіля "Новатор" з туреллю. ФОТОрепортаж

дистанційно керований модуль ТАВРІЯ-14,5

На бронеавтомобілі також випробували вітчизняний дистанційно керований модуль "ТАВРІЯ-14,5", який оснащений великокаліберним кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм. Він має можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях під час руху.

"Бронеавтомобіль "Новатор-2″ був виготовлений на замовлення відповідно до потреб мати на озброєнні бронеавтомобіль під бойову групу. Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії", — наголосив заступник командувача НГУ з логістики бригадний генерал Олександр Білоус.

Також читайте: 70% особового складу Нацгвардії перебуває на фронті, - Клименко

Автор: 

Національна гвардія (1564) Українська бронетехніка (49) РЕБ (158)


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Топ коментарі
+7
Гнида-провокатор, зайди

зі своїм сарказмом
в новини - та побачиш, що Петро вкотре сьогодні задонатив ЗСУ. А ось що країна та армія отримала від твого ЗЕ-п@дора?
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02.07.2024 18:00 Відповісти
+5
Дякуємо Петро Олексійович!
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02.07.2024 17:11 Відповісти
+3
Маскалі атлічяюцца умом і саабразітільнасьтью.. ета вєнєц божьєва тварєнья!
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02.07.2024 17:41 Відповісти
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Дякуємо Петро Олексійович!
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02.07.2024 17:11 Відповісти
Русскіє не знають, що таке кличний відмінок?
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02.07.2024 17:58 Відповісти
Гнида-провокатор, зайди

зі своїм сарказмом
в новини - та побачиш, що Петро вкотре сьогодні задонатив ЗСУ. А ось що країна та армія отримала від твого ЗЕ-п@дора?
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02.07.2024 18:00 Відповісти
Він не мій, а легітимний Президент України Не лігітимний він лише для пуйла, його кацапні та місцевих провокаторів, які підтанцьовують кремлівську психу.
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02.07.2024 18:15 Відповісти
Ти поганий смітник свій заткнеш сьогодні, провокатор, чи тебе простими словами нахер послати, курво?
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02.07.2024 18:26 Відповісти
😁
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02.07.2024 18:35 Відповісти
*****, країну на шматки розривають, а воно рже, тварина
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02.07.2024 18:41 Відповісти
Ціну називайте,новатори..
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02.07.2024 17:14 Відповісти
"Новатор" - гарна назва.
Одразу згдадуються "Передовик", "Ударник" та "Переможець соцзмагання"
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02.07.2024 17:25 Відповісти
То что он с завода оснащен РЭБом это хорошо . только дело в том что москали регулярно меняют частоты на которых работают FPV дроны . Поэтому эти РЭБки уже устареют пока машины доедут до бригад
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02.07.2024 17:32 Відповісти
Маскалі атлічяюцца умом і саабразітільнасьтью.. ета вєнєц божьєва тварєнья!
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02.07.2024 17:41 Відповісти
Как не прискорбно но пока что во всем что касается радиоэлектронной борьбы москали нас превосходят
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02.07.2024 21:27 Відповісти
На норм РЄБе частоты тоже "подкручиваются".
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02.07.2024 17:54 Відповісти
Значит у нас нет нормальных РЕБов ездим с двумя тремя разными на каждой машине , но и это к сожалению не всегда помогает
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02.07.2024 21:24 Відповісти
А РЭБ частоту менять на может?
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02.07.2024 18:00 Відповісти
Возможно такие и существуют но у нас , я имею в виду нашу бригаду , таких нет
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02.07.2024 21:25 Відповісти
Рустем хоть догадался нормальные бронеавтомобили закупать а не это гамно Roshel Senator
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02.07.2024 17:37 Відповісти
закупает где больше откат...не ищите черного кота в комнате ночью.
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02.07.2024 17:50 Відповісти
Ваня , ты был там, когда откатывали?
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02.07.2024 18:02 Відповісти
Федя поцемай своего Зе
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02.07.2024 19:38 Відповісти
Дистанційно керований модуль це великий Гут !

Бачив недавно партію "Козаків". Чимало. Нові. Правда без зброї.
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02.07.2024 20:46 Відповісти
В этой партии модуля нет, 12,7 пулемет М2 в полубашенке с щитком, как на Хамви.
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02.07.2024 21:21 Відповісти
Це конешно файно, але цапи вже масово змінюють частоти на своїх дронах
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02.07.2024 23:06 Відповісти
То, може б, такі чудові машини віддати бойовим бригадам ЗСУ, а не "заградотрядам"?
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03.07.2024 12:43 Відповісти
 
 