Ситуация относительно финансирования оборонного комплекса будет иметь негативные последствия для отрасли и обороноспособности Украины, - Бельбас
Ситуация с финансированием оборонного комплекса, когда на производителей и поставщиков перекладываются проблемы с отсутствием средств, будет иметь негативные последствия для отрасли и для обороноспособности Украины.
Об этом в колонке"Цена украинского оружия: как правительство перекладывает бюджетные проблемы на производителей" для "Украинской правды" пишет генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация с вымыванием оборотных средств, недофинансированием и лишением возможности пересмотра реального валютного курса при выполнении контрактов ставит под угрозу как выполнение многих контрактов, так и выживание и развитие предприятий.
"Рано или поздно как государственные, так и частные компании, не смогут обеспечивать выполнение контрактов, им просто не хватит запаса прочности", - констатирует Бельбас.
Он также отметил, что фактически уже сейчас, используя введенные в нормативную базу нерыночные механизмы регуляции деятельности, Агентство по оборонным закупкам создает для себя искусственные преимущества, отсекая от поставок другие украинские компании.
"Это прямой путь к уничтожению конкуренции, создание монопольного положения для Агентства и бесконтрольности в деятельности. А, как известно, монополия открывает путь к коррупционным схемам и росту цен на продукцию", - предостерегает гендиректор "Украинской бронетехинки".
По мнению Бельбаса, в перспективе такая ситуация обязательно приведет к уменьшению объема завезенной продукции, а для производителей - уменьшение объемов производства из-за отсутствия оборотных средств, в результате - уменьшение поступлений в бюджет, потеря квалифицированных специалистов, отсутствие новых разработок и развития.
Гендиректор "Украинской бронетехинки" акцентирует на том, что предприятия ВПК, в частности частный сектор, без всякой поддержки государства демонстрируют колоссальный рост в годы войны и обеспечивают большие отчисления в бюджет.
"Никто не просит поддержки от государства, нужны только честные правила", - констатирует Бельбас.
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