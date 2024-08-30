Ситуация относительно финансирования оборонного комплекса будет иметь негативные последствия для отрасли и обороноспособности Украины, - Бельбас

Ситуация с финансированием оборонного комплекса, когда на производителей и поставщиков перекладываются проблемы с отсутствием средств, будет иметь негативные последствия для отрасли и для обороноспособности Украины.

Об этом в колонке"Цена украинского оружия: как правительство перекладывает бюджетные проблемы на производителей" для "Украинской правды" пишет генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с вымыванием оборотных средств, недофинансированием и лишением возможности пересмотра реального валютного курса при выполнении контрактов ставит под угрозу как выполнение многих контрактов, так и выживание и развитие предприятий.

"Рано или поздно как государственные, так и частные компании, не смогут обеспечивать выполнение контрактов, им просто не хватит запаса прочности", - констатирует Бельбас.

Он также отметил, что фактически уже сейчас, используя введенные в нормативную базу нерыночные механизмы регуляции деятельности, Агентство по оборонным закупкам создает для себя искусственные преимущества, отсекая от поставок другие украинские компании.

"Это прямой путь к уничтожению конкуренции, создание монопольного положения для Агентства и бесконтрольности в деятельности. А, как известно, монополия открывает путь к коррупционным схемам и росту цен на продукцию", - предостерегает гендиректор "Украинской бронетехинки".

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По мнению Бельбаса, в перспективе такая ситуация обязательно приведет к уменьшению объема завезенной продукции, а для производителей - уменьшение объемов производства из-за отсутствия оборотных средств, в результате - уменьшение поступлений в бюджет, потеря квалифицированных специалистов, отсутствие новых разработок и развития.

Гендиректор "Украинской бронетехинки" акцентирует на том, что предприятия ВПК, в частности частный сектор, без всякой поддержки государства демонстрируют колоссальный рост в годы войны и обеспечивают большие отчисления в бюджет.

"Никто не просит поддержки от государства, нужны только честные правила", - констатирует Бельбас.

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