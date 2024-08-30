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Новости Война
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Кабмин переводит проблемы бюджета на производителей оружия, - гендиректор "Украінської бронетехніки" Бельбас

Проблеми бюджету та виробництва озброєння

В условиях дефицита средств правительство перекладывает бюджетные проблемы на плечи производителей и поставщиков оружия и военной техники.

Об этом в колонке "Цена украинского оружия: как правительство перекладывает бюджетные проблемы на производителей" для "Украинской правды" пишет генеральный директор ООО "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с января 2024 года изменена нормативная база, по которой как поставщики, так производители оружия, лишены возможности получать снабженческое вознаграждение до завершения контрактов, что приводит к вымыванию оборотных средств предприятий.

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"В разных случаях замораживаются десятки миллионов оборотных средств предприятий на 10-12 месяцев, то есть по сути предприятия беспроцентно кредитуют государство за счет средств, которые должны были бы пойти на развитие", - отмечает Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" также акцентирует на том, что в условиях отсутствия других источников поступления средств для оборонных предприятий, это приводит не только к стагнации действующих крупных предприятий (в первую очередь частных), но и к выбиванию малых производителей с инновационными продуктами.

"Складывается ситуация, в которой если у предприятия нет свободных оборотных средств, оно не может выполнить контракт и в конце срывает поставки для Сил обороны", - заявляет Бельбас.

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Автор: 

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Каких реформ вам ещё не хватает?
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30.08.2024 12:30 Ответить
от тільки не треба більше ніяких зелених реформ.
досить - стопа.
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30.08.2024 12:45 Ответить
а виробники зброї перекладають проблеми на кабмін - коло замкнулося... тобто ніхто не винуватий...
чяс на шашликі і нос в жирi!
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30.08.2024 12:38 Ответить
кабмін взагалі нічого не вирішує, все вирішують три рєшали, хєрмак, хєрманцев та чорт януковича татаров, якось так
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30.08.2024 12:44 Ответить
татаров це тей який чеченців в Києві вбивав направо і наліво?
потужний кацап...
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30.08.2024 12:51 Ответить
Некомпетентність чи саботаж?..
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30.08.2024 14:03 Ответить
 
 