Кабмин переводит проблемы бюджета на производителей оружия, - гендиректор "Украінської бронетехніки" Бельбас

В условиях дефицита средств правительство перекладывает бюджетные проблемы на плечи производителей и поставщиков оружия и военной техники.

Об этом в колонке "Цена украинского оружия: как правительство перекладывает бюджетные проблемы на производителей" для "Украинской правды" пишет генеральный директор ООО "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с января 2024 года изменена нормативная база, по которой как поставщики, так производители оружия, лишены возможности получать снабженческое вознаграждение до завершения контрактов, что приводит к вымыванию оборотных средств предприятий.

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"В разных случаях замораживаются десятки миллионов оборотных средств предприятий на 10-12 месяцев, то есть по сути предприятия беспроцентно кредитуют государство за счет средств, которые должны были бы пойти на развитие", - отмечает Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" также акцентирует на том, что в условиях отсутствия других источников поступления средств для оборонных предприятий, это приводит не только к стагнации действующих крупных предприятий (в первую очередь частных), но и к выбиванию малых производителей с инновационными продуктами.

"Складывается ситуация, в которой если у предприятия нет свободных оборотных средств, оно не может выполнить контракт и в конце срывает поставки для Сил обороны", - заявляет Бельбас.

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