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Системы ПВО и артиллерийские выстрелы - это то, что сейчас самое необходимое, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Бельбас розповів у США про першочергові потреби України

Сейчас Украина очень нуждается в системах противовоздушной обороны и артиллерийских выстрелах, поскольку она не имеет порохов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор "Українскох бронетехніки" Владислав Бельбас в кулуарах первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" в Вашингтоне, соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности (NAUDI).

"Средства противовоздушной обороны, артиллерия и третье - все остальное", - сказал он, отвечая на вопрос о топ-3 самых неотложных вооружений для Украины.

Также важным, по словам Бельбаса, является производство артиллерийских выстрелов.

"В Украине нет порохов, американцы не имеют технологии производства советских порохов. ... В порохе важна энергия, которую он дает, скорость горения. Его можно подобрать из, например, американского пороха, но это определенная опытно-конструкторская работа. Можно идти в направлениях освоения производства, но это разные технологии: советского образца и натовского", - сказал гендиректор "Української бронетехніки".

Комментируя первые результаты "Саммита Свободы США-Украина", он отметил, что поражен количеством встреч о возможном сотрудничестве и заинтересованностью американской стороны.

"Уровень представительства – топовые должности в крупных корпорациях, и нацеленность на сотрудничество – другая, даже чем полгода назад", – подытожил Бельбас.

Также читайте: Украине нужно открыть экспорт вооружения за границу, чтобы усилить оборонные предприятия и занять рынки, - Бельбас
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Я знаю шо в Украіні немає порохів - і Бельбас це знає - тільки в нього можливостеи шоб порішати трохи більше
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06.06.2024 13:24 Ответить
Найнеобхідніше зараз це Грім2 та Вільха... ракети до мігів поки немає ф16 щоб крилаті ракети могли збивати і не кошмарили енергетику

В еру штучного інтелекту та систем комп'ютерного моделювання фізичних процесів .... одразу видно що Бельбас чиновник з досвідом по набиванню ваги .... "Його можна підібрати , наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота."

Два роки... то мабуть мало ще часу.... підбирати порох... і проводити певні конструкторські роботи... Які за рівнем розрахунків тягнуть на студента спеціалізованого вуза... щось можу поспорити що з одним програмістом Python і одним професором вони перерахують вагу необхідного пороху та його розміщення за один тиждень при наявності даних на попередній заряд... а потім ще тиждень на створення комп'ютерної моделі та перевірки результатів
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06.06.2024 14:06 Ответить
Локшинаторів розвелося, щоб не робити аби не робити...
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06.06.2024 16:21 Ответить
Бельбас займається крім бронетехніки мінометами і мінами. То хай подивиться у сторону газ детонаційного міномета. Не потрібен буде порох. Була така розробка у Харкові. У 2016 році випробували під час АТО.
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06.06.2024 18:37 Ответить
 
 