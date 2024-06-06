Системи ППО та артилерійські постріли - це те, що зараз є найнеобхіднішим, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас
Наразі Україна дуже потребує систем протиповітряної оборони та артилерійських пострілів, оскільки вона не має порохів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в кулуарах першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).
"Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє - все решта", - сказав він, відповідаючи на питання про топ-3 найнагальнішого озброєння для України.
Також важливим, за словами Бельбаса, є виробництво артилерійських пострілів.
"В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів. ... У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського", - пояснив гендиректор "Української бронетехніки".
Коментуючи перші результати "Саміту Свободи США-Україна" він зазначив, що вражений кількістю зустрічей про можливу співпрацю та зацікавленістю американської сторони.
"Рівень представленості - топові посади у великих корпораціях, і націленість на співпрацю інша, навіть ніж було півроку назад", - підсумував Бельбас.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В еру штучного інтелекту та систем комп'ютерного моделювання фізичних процесів .... одразу видно що Бельбас чиновник з досвідом по набиванню ваги .... "Його можна підібрати , наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота."
Два роки... то мабуть мало ще часу.... підбирати порох... і проводити певні конструкторські роботи... Які за рівнем розрахунків тягнуть на студента спеціалізованого вуза... щось можу поспорити що з одним програмістом Python і одним професором вони перерахують вагу необхідного пороху та його розміщення за один тиждень при наявності даних на попередній заряд... а потім ще тиждень на створення комп'ютерної моделі та перевірки результатів