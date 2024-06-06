Системи ППО та артилерійські постріли - це те, що зараз є найнеобхіднішим, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Наразі Україна дуже потребує систем протиповітряної оборони та артилерійських пострілів, оскільки вона не має порохів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в кулуарах першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

"Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє - все решта", - сказав він, відповідаючи на питання про топ-3 найнагальнішого озброєння для України.

Також важливим, за словами Бельбаса, є виробництво артилерійських пострілів.

"В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів. ... У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського", - пояснив гендиректор "Української бронетехніки".

Коментуючи перші результати "Саміту Свободи США-Україна" він зазначив, що вражений кількістю зустрічей про можливу співпрацю та зацікавленістю американської сторони.

"Рівень представленості - топові посади у великих корпораціях, і націленість на співпрацю інша, навіть ніж було півроку назад", - підсумував Бельбас.

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