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Системи ППО та артилерійські постріли - це те, що зараз є найнеобхіднішим, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Бельбас розповів у США про першочергові потреби України

Наразі Україна дуже потребує систем протиповітряної оборони та артилерійських пострілів, оскільки вона не має порохів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в кулуарах першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

"Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє - все решта", - сказав він, відповідаючи на питання про топ-3 найнагальнішого озброєння для України.

Також важливим, за словами Бельбаса, є виробництво артилерійських пострілів.

 "В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів. ... У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського", - пояснив гендиректор "Української бронетехніки".

Коментуючи перші результати "Саміту Свободи США-Україна" він зазначив, що вражений кількістю зустрічей про можливу співпрацю та зацікавленістю американської сторони.

"Рівень представленості - топові посади у великих корпораціях, і націленість на співпрацю інша, навіть ніж було півроку назад", - підсумував Бельбас.

Читайте: Довготермінові контракти та планування стануть важливим стимулом для активного розвитку ВПК України, - Бельбас

Автор: 

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Я знаю шо в Украіні немає порохів - і Бельбас це знає - тільки в нього можливостеи шоб порішати трохи більше
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06.06.2024 13:24 Відповісти
Найнеобхідніше зараз це Грім2 та Вільха... ракети до мігів поки немає ф16 щоб крилаті ракети могли збивати і не кошмарили енергетику

В еру штучного інтелекту та систем комп'ютерного моделювання фізичних процесів .... одразу видно що Бельбас чиновник з досвідом по набиванню ваги .... "Його можна підібрати , наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота."

Два роки... то мабуть мало ще часу.... підбирати порох... і проводити певні конструкторські роботи... Які за рівнем розрахунків тягнуть на студента спеціалізованого вуза... щось можу поспорити що з одним програмістом Python і одним професором вони перерахують вагу необхідного пороху та його розміщення за один тиждень при наявності даних на попередній заряд... а потім ще тиждень на створення комп'ютерної моделі та перевірки результатів
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06.06.2024 14:06 Відповісти
Локшинаторів розвелося, щоб не робити аби не робити...
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06.06.2024 16:21 Відповісти
Бельбас займається крім бронетехніки мінометами і мінами. То хай подивиться у сторону газ детонаційного міномета. Не потрібен буде порох. Була така розробка у Харкові. У 2016 році випробували під час АТО.
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06.06.2024 18:37 Відповісти
 
 