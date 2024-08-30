Кабмін перекладає проблеми бюджету на виробників зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас
В умовах дефіциту коштів уряд перекладає бюджетні проблеми на плечі виробників та постачальників зброї та військової техніки.
Про це в колонці "Ціна української зброї: як уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників" для "Української правди" пише генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з січня 2024 року змінена нормативна база, за якою, як постачальники, так виробники зброї, позбавлені можливості отримувати постачальницьку винагороду до завершення контрактів, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств.
"У різних випадках заморожуються десятки мільйонів обігових коштів підприємств на 10-12 місяців, тобто по суті підприємства безвідсотково кредитують державу за рахунок коштів, які мали б піти на розвиток", - зазначає Бельбас.
Гендиректор "Української бронетехніки" також акцентує на тому, що в умовах відсутності інших джерел надходження коштів для оборонних підприємств, це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств (в першу чергу приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами.
"Складається ситуація, в якій якщо у підприємства нема вільних обігових коштів, воно не може виконати контракт та врешті зриває поставки для Сил оборони", - заявляє Бельбас.
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