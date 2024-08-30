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Новини Війна
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Кабмін перекладає проблеми бюджету на виробників зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Проблеми бюджету та виробництва озброєння

В умовах дефіциту коштів уряд перекладає бюджетні проблеми на плечі виробників та постачальників зброї та військової техніки.

Про це в колонці "Ціна української зброї: як уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників" для "Української правди" пише генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з січня 2024 року змінена нормативна база, за якою, як постачальники, так виробники зброї, позбавлені можливості отримувати постачальницьку винагороду до завершення контрактів, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств.

Також читайте: Системи ППО та артилерійські постріли - це те, що зараз є найнеобхіднішим, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

"У різних випадках заморожуються десятки мільйонів обігових коштів підприємств на 10-12 місяців, тобто по суті підприємства безвідсотково кредитують державу за рахунок коштів, які мали б піти на розвиток", - зазначає Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" також акцентує на тому, що в умовах відсутності інших джерел надходження коштів для оборонних підприємств, це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств (в першу чергу приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами.

"Складається ситуація, в якій якщо у підприємства нема вільних обігових коштів, воно не може виконати контракт та врешті зриває поставки для Сил оборони", - заявляє Бельбас.

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Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Бельбас Владислав (21) Українська бронетехніка (49)


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30.08.2024 12:30 Відповісти
от тільки не треба більше ніяких зелених реформ.
досить - стопа.
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30.08.2024 12:45 Відповісти
а виробники зброї перекладають проблеми на кабмін - коло замкнулося... тобто ніхто не винуватий...
чяс на шашликі і нос в жирi!
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30.08.2024 12:38 Відповісти
кабмін взагалі нічого не вирішує, все вирішують три рєшали, хєрмак, хєрманцев та чорт януковича татаров, якось так
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30.08.2024 12:44 Відповісти
татаров це тей який чеченців в Києві вбивав направо і наліво?
потужний кацап...
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30.08.2024 12:51 Відповісти
Некомпетентність чи саботаж?..
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30.08.2024 14:03 Відповісти
 
 