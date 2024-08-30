Кабмін перекладає проблеми бюджету на виробників зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

В умовах дефіциту коштів уряд перекладає бюджетні проблеми на плечі виробників та постачальників зброї та військової техніки.

Про це в колонці "Ціна української зброї: як уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників" для "Української правди" пише генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з січня 2024 року змінена нормативна база, за якою, як постачальники, так виробники зброї, позбавлені можливості отримувати постачальницьку винагороду до завершення контрактів, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств.

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"У різних випадках заморожуються десятки мільйонів обігових коштів підприємств на 10-12 місяців, тобто по суті підприємства безвідсотково кредитують державу за рахунок коштів, які мали б піти на розвиток", - зазначає Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" також акцентує на тому, що в умовах відсутності інших джерел надходження коштів для оборонних підприємств, це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств (в першу чергу приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами.

"Складається ситуація, в якій якщо у підприємства нема вільних обігових коштів, воно не може виконати контракт та врешті зриває поставки для Сил оборони", - заявляє Бельбас.

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