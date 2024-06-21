Американо-українська Ділова Рада та "Українська Бронетехніка" організували зустріч представників бізнесу з послом Брінк: говорили про локалізацію виробництва зброї. ФОТО

Американо-українська Ділова Рада (USUBS) у партнерстві з Українською Бронетехнікою організувала зустріч представників українського бізнесу з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляється на сторінці USUBS у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У зустрічі взяли участь понад 50 представників вітчизняних та міжнародних компаній. Модератором події виступив Грег Фішман, член Виконавчого комітету USUBC та регіональний представник в Україні та Східній Європі в Abt Global. Панель стала платформою для змістовних обговорень щодо зміцнення ділових зв'язків між США та Україною.

Пані Брінк відзначила, що економічна складова, і саме приватний сектор, має фундаментальне значення для перемоги України в війні з Росією та в повоєнному розвитку.

"Допомогти Україні перемогти у війні проти Росії – це є одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів президента Байдена, але так само пріоритетом є допомога Україні у тому, що ми називаємо "виграти майбутнє". І Україна виграє майбутнє за допомогою бізнесу, який буде рушійною силою економічного відновлення України та працевлаштування українців", - додала вона.

Пані посол запевнила у незмінній підтримці України з боку США, як у військовому партнерстві, так і в підтримці економіки.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас подякував пані послу та США за військову допомогу Україні та за економічну підтримку.

"Від початку повномасштабного вторгнення оборонний сектор стрімко зростає, і наша співпраця з американськими партнерами стає одним з найважливіших елементів нашого захисту від Росії. Ми повинні повернути наші території назад та побороти Росію економічно. Також ми повинні не просто отримувати зброю чи підтримку, оборонну техніку, ми повинні створювати її тут, ми повинні локалізувати виробництво, ми повинні розвивати наші економічні можливості. І ми бачимо постійну і незмінну підтримку на цьому шляху з боку американських партнерів", - заявив він.

Члени USUBC були раді особисто поспілкуватися з Послом Брінк та представниками посольства США, зокрема з Натаном Сейфертом, старшим комерційним радником; Мері Елізабет Медден, економічним радником (економічний відділ Державного департаменту); Меган Франчич, аграрним аташе (Служба закордонних сільськогосподарських відносин USDA); та Крістофером Дрейком, директором Управління структурованого фінансування та страхування в Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США (DFC).

В ході дискусії з послом обговорювалися також питання енергетичної безпеки України, співпраці в різних секторах економіки, співробітництва приватної оборонної промисловості США та України.