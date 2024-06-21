Американо-украинский Деловой Совет и "Украинская Бронетехника" организовали встречу представителей бизнеса с послом Бринк: говорили о локализации производства оружия. ФОТО

Американо-украинский Деловой Совет (USUBS) в партнерстве с Украинской Бронетехникой организовал встречу представителей украинского бизнеса с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщается на странице USUBS в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Во встрече приняли участие более 50 представителей отечественных и международных компаний. Модератором события выступил Грег Фишман, член Исполнительного комитета USUBC и региональный представитель в Украине и Восточной Европе в Abt Global. Панель стала платформой для содержательных обсуждений по укреплению деловых связей между США и Украиной.

Госпожа Бринк отметила, что экономическая составляющая, и именно частный сектор, имеет фундаментальное значение для победы Украины в войне с Россией и в послевоенном развитии.

"Помочь Украине победить в войне против России - это один из главных внешнеполитических приоритетов президента Байдена, но так же приоритетом является помощь Украине в том, что мы называем "выиграть будущее". И Украина выиграет будущее с помощью бизнеса, который будет движущей силой экономического восстановления Украины и трудоустройства украинцев", - добавила она.

Госпожа посол заверила в неизменной поддержке Украины со стороны США, как в военном партнерстве, так и в поддержке экономики.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас поблагодарил госпожу посла и США за военную помощь Украине и за экономическую поддержку.

"С начала полномасштабного вторжения оборонный сектор стремительно растет, и наше сотрудничество с американскими партнерами становится одним из важнейших элементов нашей защиты от России. Мы должны вернуть наши территории обратно и побороть Россию экономически. Также мы должны не просто получать оружие или поддержку, оборонную технику, мы должны создавать ее здесь, мы должны локализовать производство, мы должны развивать наши экономические возможности. И мы видим постоянную и неизменную поддержку на этом пути со стороны американских партнеров", - заявил он.

Члены USUBC были рады лично пообщаться с послом Бринк и представителями посольства США, в частности с Натаном Сейфертом, старшим коммерческим советником; Мэри Элизабет Мэдден, экономическим советником (экономический отдел Государственного департамента); Меган Франчич, аграрным атташе (Служба зарубежных сельскохозяйственных отношений USDA); и Кристофером Дрейком, директором Управления структурированного финансирования и страхования в Международной финансовой корпорации развития США (DFC).

В ходе дискуссии с послом обсуждались также вопросы энергетической безопасности Украины, сотрудничества в различных секторах экономики, сотрудничества частной оборонной промышленности США и Украины.