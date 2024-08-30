Ситуація з фінансування оборонного комплексу матиме негативні наслідки для галузі та для обороноздатності України, - Бельбас

Ситуація з фінансування оборонного комплексу, коли на виробників та постачальників перекладаються проблеми з відсутністю коштів, матиме негативні наслідки для галузі та для обороноздатності України.

Про це в колонці "Ціна української зброї: як уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників" для "Української правди" пише генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з вимиванням обігових коштів, недофінансуванням та позбавленням можливості перегляду реального валютного курсу під час виконання контрактів ставить під загрозу як виконання багатьох контрактів, так і виживання та розвиток підприємств.

"Рано чи пізно як державні, так і приватні компанії, не зможуть забезпечувати виконання контрактів, їм просто не вистачать запасу міцності", - констатує Бельбас.

Він також зазначив, що фактично вже зараз, використовуючи введені в нормативну базу неринкові механізми регуляції діяльності, Агенція із оборонних закупівель створює для себе штучні переваги, відсікаючи від постачання інші українські компанії.

"Це прямий шлях до знищення конкуренції, створення монопольного становища для Агенції та безконтрольності в діяльності. А, як відомо, монополія відкриває шлях до корупційних схем та зростання цін на продукцію", - застерігає гендиректор "Української бронетехінки".

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На думку Бельбаса, в перспективі така ситуація обов’язково матиме наслідком зменшення об’єму завезеної продукції, а для виробників – зменшення обсягів виробництва через відсутність обігових коштів, в результаті - зменшення надходжень до бюджету, втрата кваліфікованих фахівців, відсутність нових розробок та розвитку.

Гендиректор "Української бронетехінки" акцентує на тому, що підприємства ВПК, зокрема приватний сектор, без жодної підтримки держави демонструють колосальне зростання на роки війни та забезпечують великі відрахування до бюджету.

"Ніхто не просить підтримки від держави, потрібні лише чесні правила", - констатує Бельбас.

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