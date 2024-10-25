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Минобороны предложило Швеции и Финляндии поддержать украинскую оборонную промышленность по примеру "датской модели"

Міноборони закликає Швецію та Фінляндію підтримати ОПК за прикладом Данії

Министерство обороны Украины предложило Швеции и Финляндии инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс по примеру "датской модели" - путем прямого финансирования производителей.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев провел рабочие разговоры с руководителями оборонной политики министерств Дании Каспером Хёг-Йенсеном, Швеции Викторией Хйорт Мальмер и Финляндии Янне Куусела.

"Уже есть успешные кейсы инвестиции в украинскую оборонную промышленность на примере Дании. Мы призываем и других партнеров поддержать наш ОПК. Обретение собственных возможностей поможет Украине чувствовать себя увереннее", - сказал Боев.

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Как известно, ранее Дания инвестировала в производство 18 самоходных гаубиц "Богдана". Они уже поступили на вооружение в ВСУ. На выработку установок ушло два месяца.

Также ранее министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

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Автор: 

Дания (595) инвестиции (1165) Минобороны (9426) ОПК (154)


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якщо вони розумні, то не нададуть гроші клептократам с опи а будуть вкладати в свій ВПК
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25.10.2024 17:29 Ответить
Прямого.... Дайте кошти ОПі (дЄрмаку) а вони просто с3.14Издять))))
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25.10.2024 17:29 Ответить
А мені нравиться пропозиція.

Тілько єслі за цим будуть слідкувати данські прокурори і судити данські судді.

А в тюрму за розкрадання в українську.

В патріотичну.
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25.10.2024 17:37 Ответить
Ліпше до тцк зверніться, там грошей кури не клюють
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25.10.2024 18:21 Ответить
Зарплаты паразитам урежте и перестаньте воровать . Тогда Украина сможет поддерживать оборонную промышленность Швеции и Финляндии .
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25.10.2024 22:01 Ответить
 
 