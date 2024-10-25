Минобороны предложило Швеции и Финляндии поддержать украинскую оборонную промышленность по примеру "датской модели"
Министерство обороны Украины предложило Швеции и Финляндии инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс по примеру "датской модели" - путем прямого финансирования производителей.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев провел рабочие разговоры с руководителями оборонной политики министерств Дании Каспером Хёг-Йенсеном, Швеции Викторией Хйорт Мальмер и Финляндии Янне Куусела.
"Уже есть успешные кейсы инвестиции в украинскую оборонную промышленность на примере Дании. Мы призываем и других партнеров поддержать наш ОПК. Обретение собственных возможностей поможет Украине чувствовать себя увереннее", - сказал Боев.
Как известно, ранее Дания инвестировала в производство 18 самоходных гаубиц "Богдана". Они уже поступили на вооружение в ВСУ. На выработку установок ушло два месяца.
Также ранее министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.
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Тілько єслі за цим будуть слідкувати данські прокурори і судити данські судді.
А в тюрму за розкрадання в українську.
В патріотичну.