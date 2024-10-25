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Міноборони запропонувало Швеції та Фінляндії підтримати українську оборонну промисловість за прикладом "данської моделі"

Міноборони закликає Швецію та Фінляндію підтримати ОПК за прикладом Данії

Міністерство оборони України запропонувало Швеції та Фінляндії інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс за прикладом "данської моделі" - шляхом прямого фінансування виробників.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів робочі розмови із керівниками оборонної політики міністерств Данії Каспером Хьог-Йенсеном, Швеції Вікторією Хйорт Мальмер та Фінляндії Янне Куусела.

"Вже є успішні кейси інвестиції в українську оборонну промисловість на прикладі Данії. Ми закликаємо й інших партнерів підтримати наш ОПК. Набуття власних спроможностей допоможе Україні почуватися впевненіше", – сказав Боєв.

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Як відомо, раніше Данія інвестувала у виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана". Вони вже надійшли на озброєння до ЗСУ. На вироблення установок пішло два місяці.

Таож раніше міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявляв, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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Автор: 

Данія (787) інвестиції (2084) Міноборони (7487) ОПК (229)


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якщо вони розумні, то не нададуть гроші клептократам с опи а будуть вкладати в свій ВПК
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25.10.2024 17:29 Відповісти
Прямого.... Дайте кошти ОПі (дЄрмаку) а вони просто с3.14Издять))))
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25.10.2024 17:29 Відповісти
А мені нравиться пропозиція.

Тілько єслі за цим будуть слідкувати данські прокурори і судити данські судді.

А в тюрму за розкрадання в українську.

В патріотичну.
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25.10.2024 17:37 Відповісти
Ліпше до тцк зверніться, там грошей кури не клюють
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25.10.2024 18:21 Відповісти
Зарплаты паразитам урежте и перестаньте воровать . Тогда Украина сможет поддерживать оборонную промышленность Швеции и Финляндии .
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25.10.2024 22:01 Відповісти
 
 