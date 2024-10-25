Міноборони запропонувало Швеції та Фінляндії підтримати українську оборонну промисловість за прикладом "данської моделі"

Міністерство оборони України запропонувало Швеції та Фінляндії інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс за прикладом "данської моделі" - шляхом прямого фінансування виробників.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів робочі розмови із керівниками оборонної політики міністерств Данії Каспером Хьог-Йенсеном, Швеції Вікторією Хйорт Мальмер та Фінляндії Янне Куусела.

"Вже є успішні кейси інвестиції в українську оборонну промисловість на прикладі Данії. Ми закликаємо й інших партнерів підтримати наш ОПК. Набуття власних спроможностей допоможе Україні почуватися впевненіше", – сказав Боєв.

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Як відомо, раніше Данія інвестувала у виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана". Вони вже надійшли на озброєння до ЗСУ. На вироблення установок пішло два місяці.

Таож раніше міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявляв, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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