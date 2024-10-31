Підприємства ОПК повинні мати запас коштів, інакше буде зрив контрактів, а в ЗСУ не буде зброї, - NAUDI

Підприємства оборонно-промислового комплексу повинні мати обігові кошти для ефективної роботи та виконання контрактів.

Про це заявив заступник голови "Національної асоціації оборонної промисловості України" (NAUDI) Сергій Висоцький під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що наразі у світі залишилося дуже мало країн, які були б повні боєприпасами та зброєю in stock, тобто в запас. Це Китай, Росія, в них все менше і менше цих запасів. Це КНДР, яка постачає їх країні-агресору. Країни глобального півдня. Всі наші партнери вивільнили свої складські запаси і що в компаній-спецімпортерів, що в компаній, які займаються виробництвом зброї, використовуючи для цього компоненти іноземного походження: вибухові речовини, елементи для дронів та РЕБів, мікроелектроніка тощо", - пояснив він.

За словами Висоцького, українські компанії, які співпрацюють в цих величезних транснаціональних циклах, повинні мати обігові кошти, щоб інвестувати їх у продовження виробництва.

Також читайте: Підприємства ОПК отримують невеликий прибуток, а за ці кошти потрібно ще розвивати виробництво, - NAUDI

Заступник голови NAUDI нагадав про диверсії у деяких країнах Європи, які постачають Україні певні компоненти.

"Потрібен запас коштів, щоб змінити постачальника, підготувати свою компонентну базу до нових умов. У нас РЕБи та дрони оновлюють кожні 3 місяці, тому треба кожні 3 місяці шукати постачальників під ці компоненти. Для цього потрібні обігові кошти. Якщо виплачується постачальницька винагорода неусвідомлено, якщо компанія позбувається можливості в рамках ось цих мізерних відсотків прибутку, який в нас на ринку є, опанувати ці кошти для того, щоб виконувати свою основну функцію - забезпечення виживання нації нашої держави. Якщо компанії буде цього позбавлено, то ми просто побачимо технологічне відставання, зрив контрактів, всі ці процеси, що негативно впливатимуть на галузь та призводитимуть до банкрутства підприємства. Відтак, у наших Збройних Сил та Сил оборони не буде боєприпасів, дронів та РЕБів. Йдеться про виживання нашої держави", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приватні підприємства ОПК повинні мати ті ж самі правила, що й державні, - NAUDI