NAUDI закликала Умєрова та Жумаділова переглянути положення контрактів на оборонні закупівлі

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала переглянути низку положень типового державного контракту на оборонні закупівлі.

Про це йдеться у зверненні до міністра оборони Рустема Умєрова та директора АОЗ Арсена Жумаділова, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що підприємства, які є виконавцями державних контрактів, повідомляють про ризики, що виникають через невизначеність та односторонні переваги, закладені в деякі положення примірного договору.

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"Зокрема, мова йде про широкий перелік оперативно-господарських санкцій до Виконавця, включно з одностороннім розірванням контракту, відмовою від подальших господарських відносин, обмеженням у майбутніх розрахунках. Відсутність чіткого переліку підстав для застосування санкцій створює ризик довільного трактування договору та загрозу припинення співпраці навіть у разі несуттєвих порушень", - йдеться у зверненні.

Також в NAUDI занепокоєні 20% штрафу від вартості непоставленого товару у випадку односторонньої відмови Замовника від контракту. Там вважають це положення надмірним і непропорційним у контексті вже існуючої системи пені.

"Окрему увагу привертає забов’язання Виконавця надати сертифікат від Торгово-промислової палати про настання форс-мажору протягом 14 робочих днів. В умовах війни, зруйнованої логістики або міжнародних обмежень, це є фізично неможливим і суперечить принципам добросовісного договірного регулювання", - додали в Асоціації.

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Ці положення, продовжили в NAUDI, створюють додатковий тиск на добросовісних постачальників, які забезпечують Збройні Сили України озброєнням в умовах війни, і не відповідають принципу рівності сторін у договірних відносинах.

"Асоціація закликає ДП "Агенція оборонних закупівель" та Міністерство оборони України ініціювати перегляд і коригування контрактів, а також залучити представників ОПК до спільного опрацювання рішень.

Забезпечення сталого розвитку оборонної промисловості та виконання державних контрактів потребує балансу між інтересами держави та добросовісних виробників", - підсумували у зверненні.

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