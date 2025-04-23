NAUDI закликала Умєрова та Жумаділова переглянути положення контрактів на оборонні закупівлі
Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала переглянути низку положень типового державного контракту на оборонні закупівлі.
Про це йдеться у зверненні до міністра оборони Рустема Умєрова та директора АОЗ Арсена Жумаділова, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що підприємства, які є виконавцями державних контрактів, повідомляють про ризики, що виникають через невизначеність та односторонні переваги, закладені в деякі положення примірного договору.
"Зокрема, мова йде про широкий перелік оперативно-господарських санкцій до Виконавця, включно з одностороннім розірванням контракту, відмовою від подальших господарських відносин, обмеженням у майбутніх розрахунках. Відсутність чіткого переліку підстав для застосування санкцій створює ризик довільного трактування договору та загрозу припинення співпраці навіть у разі несуттєвих порушень", - йдеться у зверненні.
Також в NAUDI занепокоєні 20% штрафу від вартості непоставленого товару у випадку односторонньої відмови Замовника від контракту. Там вважають це положення надмірним і непропорційним у контексті вже існуючої системи пені.
"Окрему увагу привертає забов’язання Виконавця надати сертифікат від Торгово-промислової палати про настання форс-мажору протягом 14 робочих днів. В умовах війни, зруйнованої логістики або міжнародних обмежень, це є фізично неможливим і суперечить принципам добросовісного договірного регулювання", - додали в Асоціації.
Ці положення, продовжили в NAUDI, створюють додатковий тиск на добросовісних постачальників, які забезпечують Збройні Сили України озброєнням в умовах війни, і не відповідають принципу рівності сторін у договірних відносинах.
"Асоціація закликає ДП "Агенція оборонних закупівель" та Міністерство оборони України ініціювати перегляд і коригування контрактів, а також залучити представників ОПК до спільного опрацювання рішень.
Забезпечення сталого розвитку оборонної промисловості та виконання державних контрактів потребує балансу між інтересами держави та добросовісних виробників", - підсумували у зверненні.
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У самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.
https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077
https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077 ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ
Український політик
Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.
Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.
Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівлі»
А тепер, виходить, стратегічне держпідприємство в оборонній сфері очолює людина, яка сама вклала в руки спецслужб росії важіль впливу на себе. І дуже дивує, що у самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.
А ви кажете, батьки Сирського...
Ну того самого Ахмєтова котрому десятиріччами служить Умєров , коттри володіє ліцензіями на ті самі земельки з рідкоземельними ...
лютий 2025 р
З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев.
От воїни та патріоти завадали планам здачі й довелося вовці стати Боневтіком .
рустем умєров та арсен жумаділов Джерело: https://censor.net/ua/n3548356
З офіційної біографії Рустема Умєрова відомо, що з 2011 по 2013 рік він був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму, мета якого - сприяти соціальній активності жителів Криму, формування відповідального співтовариства та подолання наслідків однієї з катастроф 20-го століття - геноциду депортацію 1944 року.
У 2012 став співзасновником і членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації. Серед цілей організації значилося сприяння в розробці та впровадженні стратегії розвитку економіки Криму, підтримка малого і середнього бізнесу, впровадження перспективних інноваційних технологій, розвиток міжнародного співробітництва та поліпшення інвестиційного клімату Криму.
Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова.
Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.
На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено, що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.