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Новини Оборонні закупівлі
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NAUDI закликала Умєрова та Жумаділова переглянути положення контрактів на оборонні закупівлі

Звернення NAUDI до Умєрова та Жумаділова щодо оборонних закупівель

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала переглянути низку положень типового державного контракту на оборонні закупівлі.

Про це йдеться у зверненні до міністра оборони Рустема Умєрова та директора АОЗ Арсена Жумаділова, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що підприємства, які є виконавцями державних контрактів, повідомляють про ризики, що виникають через невизначеність та односторонні переваги, закладені в деякі положення примірного договору.

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"Зокрема, мова йде про широкий перелік оперативно-господарських санкцій до Виконавця, включно з одностороннім розірванням контракту, відмовою від подальших господарських відносин, обмеженням у майбутніх розрахунках. Відсутність чіткого переліку підстав для застосування санкцій створює ризик довільного трактування договору та загрозу припинення співпраці навіть у разі несуттєвих порушень", - йдеться у зверненні.

Також в NAUDI занепокоєні 20% штрафу від вартості непоставленого товару у випадку односторонньої відмови Замовника від контракту. Там вважають це положення надмірним і непропорційним у контексті вже існуючої системи пені.

"Окрему увагу привертає забов’язання Виконавця надати сертифікат від Торгово-промислової палати про настання форс-мажору протягом 14 робочих днів. В умовах війни, зруйнованої логістики або міжнародних обмежень, це є фізично неможливим і суперечить принципам добросовісного договірного регулювання", - додали в Асоціації.

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Ці положення, продовжили в NAUDI, створюють додатковий тиск на добросовісних постачальників, які забезпечують Збройні Сили України озброєнням в умовах війни, і не відповідають принципу рівності сторін у договірних відносинах.

"Асоціація закликає ДП "Агенція оборонних закупівель" та Міністерство оборони України ініціювати перегляд і коригування контрактів, а також залучити представників ОПК до спільного опрацювання рішень.

Забезпечення сталого розвитку оборонної промисловості та виконання державних контрактів потребує балансу між інтересами держави та добросовісних виробників", - підсумували у зверненні.

Читайте: NAUDI закликала Шмигаля розблокувати зміни до законодавства про оборонні закупівлі

Звернення NAUDI до Умєрова та Жумаділова щодо оборонних закупівель
Звернення NAUDI до Умєрова та Жумаділова щодо оборонних закупівель

Автор: 

оборона (4781) закупівлі (3379) Жумаділов Арсен (50) Умєров Рустем (611) NAUDI (8)


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Топ коментарі
+3
Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму 12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон



У самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077



https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077 ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ

Український політик

Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.



Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівлі»

А тепер, виходить, стратегічне держпідприємство в оборонній сфері очолює людина, яка сама вклала в руки спецслужб росії важіль впливу на себе. І дуже дивує, що у самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

А ви кажете, батьки Сирського...
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23.04.2025 14:40
+3
А сім"я Умєрова від брата до свата платить податки за бізнес у США - ще й проживають у дорогому штаті там , ще й мабуть Ахметівські відмивають...
Ну того самого Ахмєтова котрому десятиріччами служить Умєров , коттри володіє ліцензіями на ті самі земельки з рідкоземельними ...
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23.04.2025 14:43
+2
Жумаділова сімейка платить податки у рашку з бізнесу у Криму .
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23.04.2025 14:37
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Жумаділова сімейка платить податки у рашку з бізнесу у Криму .
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23.04.2025 14:37 Відповісти
Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму 12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон



У самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077



https://bastion.tv/oleksandr-briginec_t7077 ОЛЕКСАНДР БРИГИНЕЦЬ

Український політик

Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.



Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівлі»

А тепер, виходить, стратегічне держпідприємство в оборонній сфері очолює людина, яка сама вклала в руки спецслужб росії важіль впливу на себе. І дуже дивує, що у самому Міноборони України заплющили очі на ці деталі біографії Жумадилова.

А ви кажете, батьки Сирського...
показати весь коментар
23.04.2025 14:40 Відповісти
А сім"я Умєрова від брата до свата платить податки за бізнес у США - ще й проживають у дорогому штаті там , ще й мабуть Ахметівські відмивають...
Ну того самого Ахмєтова котрому десятиріччами служить Умєров , коттри володіє ліцензіями на ті самі земельки з рідкоземельними ...
показати весь коментар
23.04.2025 14:43 Відповісти
«Пропонувати партнерам нема чого» - Данило Гетманцев ініціює ревізію надр

лютий 2025 р

З його слів, ідея ревізії була викликана дискусією щодо залучення США до видобутку українських надр: «…не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ»,- заявив Данила Гетманцев.
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23.04.2025 15:04 Відповісти
Вкрали хто ???? Любимі опора -олігархи ПРіємніка Шапкокрада - вовки зЄ , ну вовка то такоЄ, було за задумом олігархів з Кремлем ( опереція ж Буратіно була задумана разом з Кремлем) ...
От воїни та патріоти завадали планам здачі й довелося вовці стати Боневтіком .
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23.04.2025 15:08 Відповісти
щирі украінци:
рустем умєров та арсен жумаділов Джерело: https://censor.net/ua/n3548356
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23.04.2025 14:45 Відповісти
Після окупації Криму, Рустем Умєров отримав російське громадянство та зареєстрував ФОП в органах окупаційної влади півострова

З офіційної біографії Рустема Умєрова відомо, що з 2011 по 2013 рік він був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму, мета якого - сприяти соціальній активності жителів Криму, формування відповідального співтовариства та подолання наслідків однієї з катастроф 20-го століття - геноциду депортацію 1944 року.

У 2012 став співзасновником і членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації. Серед цілей організації значилося сприяння в розробці та впровадженні стратегії розвитку економіки Криму, підтримка малого і середнього бізнесу, впровадження перспективних інноваційних технологій, розвиток міжнародного співробітництва та поліпшення інвестиційного клімату Криму.

Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова.

Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.

На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено, що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
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23.04.2025 14:54 Відповісти
А ще Умєров був радником голови Джемільова - й плавно здав свій бізнес з української до рашистського??? ЩО????Радячи при цьому Джемільову
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23.04.2025 14:57 Відповісти
Гнати треба цих татар хай кримських ,але це не ті люди які мають очолювати міністерство оборони під час війни це люди Єрмака які замішані в корупції.
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23.04.2025 14:58 Відповісти
Такі прізвища... а ми точно в Україні ? Азіопа якась у прізвищах.
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23.04.2025 14:59 Відповісти
Ну ми-ж політична нація і у нас баааагато національна держава ,і ваєнниє па руцькі гаварят ітд.І ще по типу так щирі українці не менше крадуть ,чи так= голодомор ваші-ж допомогали чинити.
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23.04.2025 17:33 Відповісти
 
 