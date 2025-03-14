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За полгода Умеров не смог уволить руководителя "Спецтехноэкспорта" Петрова, который не поставил армии оружия на 25 млрд грн, - Шабунин

умєров

За полгода министр обороны Рустем Умеров не смог уволить руководителя "Спецтехноэкспорта" Алексея Петрова, который не поставил армии оружия на 25 млрд грн.

Об этом пишет глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Шабунин напоминает, что в октябре 2024 года журналист Михаил Ткач выяснил, что под руководством Петрова переплата на боеприпасах только по десяти контрактам могла составить более 10 млрд грн. Уже на следующий день после расследования Кабмин подчинил "Спецтехноэкспорт" Умерову, который заявил о проведении аудита СТЭ. А за несколько дней до того Умеров пообещал "довести до конца процесс очистки системы закупок..." и лишить функций импорта компании вроде СТЭ.

Как и в большинстве случаев все эти резонансные заявления Умерова так и остались пустыми обещаниями, отмечает глава ЦПК.

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"Результаты аудита неизвестны. Петров не уволен. Он продолжает руководить СТЭ, который представляет Украину на международных выставках (например, IDEX 2025 в Абу-Даби)", - пишет активист.

По мнению Шабунина, так происходит потому, что Петров возглавлял список "Слуги народа" в Закарпатье на последних местных выборах.

Шабунин об увольнении Петрова

Автор: 

Шабунин Виталий (535) закупки (749) Спецтехноэкспорт (26) Петров Алексей (18) Умеров Рустем (507)


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Топ комментарии
+24
За пів року Умєров не спромігся звільнити керівника Спецтехноекспорту Петрова, який не поставив армії зброї на 25 млрд грн

Так і українці не змогли звільнити виродка, який віддав окупантам двадцять відсотків території України, найбільшу в Європі атомну електростанцію і сухопутний коридор до Криму.
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14.03.2025 22:21
+21
Зрадники навіть не ховаються. Повний піздець.
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14.03.2025 22:21
+12
Ніт.
На більшу частину цих територій кацапи заїхали автобусами наче туристи.
ЗСУ не встигли розгорнутися, проходи розміновані, ТРО не сформовано, СБУ з'їбалося.
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14.03.2025 23:10
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Зрадники навіть не ховаються. Повний піздець.
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14.03.2025 22:21 Ответить
...патамуша чувак вміє ділитися чесно спиз...ним...
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14.03.2025 22:24 Ответить
За пів року Умєров не спромігся звільнити керівника Спецтехноекспорту Петрова, який не поставив армії зброї на 25 млрд грн

Так і українці не змогли звільнити виродка, який віддав окупантам двадцять відсотків території України, найбільшу в Європі атомну електростанцію і сухопутний коридор до Криму.
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14.03.2025 22:21 Ответить
Думай шо мелеш! За ці 20 відсотків тисячі кращих синів і дочок голови поклали.
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14.03.2025 22:37 Ответить
Ніт.
На більшу частину цих територій кацапи заїхали автобусами наче туристи.
ЗСУ не встигли розгорнутися, проходи розміновані, ТРО не сформовано, СБУ з'їбалося.
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14.03.2025 23:10 Ответить
Так отож.....
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15.03.2025 05:54 Ответить
Ти чи в іншому вимірі живеш...подивись документальні фільми про початок війни ,як оркі заходили в Херсон і Мелітополь ,як їхали навіть не зупиняючись по трасам..скільки наших було біля антонівсткього моста,як три танки ,з яких один зламаний відступали до Миколаєва ...тобі це все ні про що не говорить?
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15.03.2025 07:21 Ответить
Я не мав на увазі початок, то будем після війни робиратись. Я маю на увазі сьогодення де хлопці кожен день життя свої кладуть, лишаються без рук, ніг і т.д.
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15.03.2025 07:59 Ответить
Розбиратися треба зараз. І не після перемоги, а заради премоги.
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15.03.2025 09:53 Ответить
ти патетикою не дави...тут не рашистська аудиторія...і тепле від м'якого відрізняє...
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15.03.2025 11:35 Ответить
Який такий виродок віддав окупантам двадцять відсотків території? Це ви не на найвеличнішого натякаєте? Так територію здав Залужний і другі генерали, ну і, само собою, ЗСУ. А фельдмаршал Боневтік Курську область захопив, щоб ви знали. Чи вже не захопив? А якщо й так, то усе одно у Сонцесяйного одні перемоги, що на фронті, що у дипломатії, що у боротьбі з корупцією і мародерством. А якщо десь щось погане, так то не він, то Байден-Трамп, само собою Порошенко, поганий народ, тридцять років розвалювали, а тепер простому парню з народа оте усе дісталося виправляти. Так за що ж його звільняти? Навпаки, йому необхідно дати ще один термін і ще одну Україну, нехай вчиться. А хто вважає інакше, той путінєц, порохобот і взагалі, "з окопу пишеш?"
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15.03.2025 13:02 Ответить
Зате аоз поламав нахрен
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14.03.2025 22:23 Ответить
переплата на *********** лише за десятьма контрактами могла скласти понад 10 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3541255

Якесь дивне слово "могла". Так вона склала, чи ні
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14.03.2025 22:26 Ответить
Коли людину звуть Петров - то десь поряд обов'язково крутиться Баширов.
Вищі щабелі влади України нафаршировані ворюгами або агентами рашистів.
Хоча ворюга може бути одночасно агентом кремля.
Країна навіть прізвища знає. СБУ ловить мишей під ногами слона.
Ворюги і агенти кремля безкарно "керують" Україною.
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14.03.2025 22:27 Ответить
"Не ставив - не тобі й знімати!" (с) Цар Єрмак
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14.03.2025 22:35 Ответить
Для того цей лиснючий татарин і тримає на посаді мутного кацапа, щоб Україну мародерити.
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14.03.2025 22:39 Ответить
А двох впроваджених вид НАБУ розслідувань він позбувся ? У нього біла Мар-А-Ларго живуть стільки родичів з бізнесами та статками - й нічого, Маск до них в гості не приходив? Й в Україні полякав- полякав зі США ЗЄ і фсьо?
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14.03.2025 22:40 Ответить
Умєров завербована кремлем Ахметівська конячка , Резніков був просто фікція?
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14.03.2025 22:42 Ответить
Коли Крим вже тіпа кримнаш, а податки Умеров вже громадянин РФ, бо його бізнес одразу став рашистським ще рік сплачує в рашку, то .... він хто? хто він був на Стамбульських поряд з Олександром Чалим? Хто він був працююя
чи головним менеджером батька війни Ахмєтова у стільниковому бізнесі з 2002 р по 2010. Уявіть він на Помаранчевому був ворогом України , плати проходження Шапкокрада до президентства . Потім у 2009 працюючи на ахмєтова таки оплатили Манафорта та вибрали Шапкокрада .
ВІН НІКОЛИ НЕ БУВ ПАТРІОТОМ УКРАЇНИ -НІКОЛИ!!!
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14.03.2025 23:18 Ответить
Й зараз він непотоплюваний у кабміні Ахмєтова !!!
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14.03.2025 23:19 Ответить
Шабунін здається зараз служить завідувачем складом на хлібозаводі. Тож йому, як матеріально відповідальній особі, краще б за складом дивитись, щоб раптом нестачі не виявилось...
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14.03.2025 22:47 Ответить
Ну ти тупе...
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15.03.2025 05:56 Ответить
Що вони там роблять у міністерстві? Чому ці рєзнікови та умєрови знищують України із середини та знущаються над захисниками ? Їм місце у в'язниці.
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14.03.2025 22:50 Ответить
Зато звільнив ЗСУ від РЕБів "Ай-Петрі" і допомоги фонду Порошенко
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14.03.2025 22:51 Ответить
шабунін, ткач, сєрлєщ, найєм та такі інші з цієї ж когорти непідкупних та сміливих антикорупціонерів...о! це дуже поважні рила, - "...самих чєстних правіл..." . зелені щури жеруть один одного
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14.03.2025 23:14 Ответить
а по суті?
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15.03.2025 00:00 Ответить
Це чудо навіть без спеціальності,десь навчався,але..
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15.03.2025 02:52 Ответить
А причому Умеров, може Петров армії і не поставив, но керівництву все поставив ще і достроково
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15.03.2025 06:24 Ответить
Цей жирний поц ,давно має сидіти разом зі своїми спільниками !!!
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15.03.2025 13:27 Ответить
Подібна інформація, нажаль, зовсім не дивує. Врятувати державу може, виключно, зміна влади, але і це, нажаль, Покищо ні як.
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15.03.2025 15:11 Ответить
 
 