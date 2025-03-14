За полгода Умеров не смог уволить руководителя "Спецтехноэкспорта" Петрова, который не поставил армии оружия на 25 млрд грн, - Шабунин

За полгода министр обороны Рустем Умеров не смог уволить руководителя "Спецтехноэкспорта" Алексея Петрова, который не поставил армии оружия на 25 млрд грн.

Об этом пишет глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Шабунин напоминает, что в октябре 2024 года журналист Михаил Ткач выяснил, что под руководством Петрова переплата на боеприпасах только по десяти контрактам могла составить более 10 млрд грн. Уже на следующий день после расследования Кабмин подчинил "Спецтехноэкспорт" Умерову, который заявил о проведении аудита СТЭ. А за несколько дней до того Умеров пообещал "довести до конца процесс очистки системы закупок..." и лишить функций импорта компании вроде СТЭ.

Как и в большинстве случаев все эти резонансные заявления Умерова так и остались пустыми обещаниями, отмечает глава ЦПК.

Читайте также: Директор "Спецтехноэкспорта" Петров до сих пор - на должности, а его семья владеет элитным отелем в Буковеле, - ЦПК

"Результаты аудита неизвестны. Петров не уволен. Он продолжает руководить СТЭ, который представляет Украину на международных выставках (например, IDEX 2025 в Абу-Даби)", - пишет активист.

По мнению Шабунина, так происходит потому, что Петров возглавлял список "Слуги народа" в Закарпатье на последних местных выборах.