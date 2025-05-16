Україна заплатила шахраям 770 млн доларів за зброю, яку не поставили, - FT
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна заплатила авансом близько $770 млн іноземним постачальникам за зброю та боєприпаси, які так і не було поставлено.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що про це свідчать дані Міноборони України, а також документи, із якими ознайомилися журналісти.
FT пише, що йдеться про щонайменше 30 контрактів. Видання описує два з них.
OTL Imports
Так, в одному з випадків компанія-спецімпортер "Прогрес" підписала контракт із OTL Imports, американським магазином боєприпасів з Аризони.
Її засновником є 28-річний підприємець Таннер Кук, "Прогресу" його представив інший бізнесмен, який раніше допомагав держпідприємству організувати велику угоду з Іраком у 2009 році.
Кук сказав, що може привезти снаряди та мінометні міни від виробника в Сербії. У листопаді 2022 року Україна заплатила йому авансом 17,1 млн євро (35% від суми контракту), але боєприпасів так і не отримала.
"Національне антикорупційне бюро України, правоохоронний орган, письмово підтвердило Financial Times, що воно розслідує справу OTL. Українські детективи заявили, що намагалися відстежити, куди поділися гроші, сплачені OTL. Жодних звинувачень проти Кука чи компанії не висунуто", - пишуть автори.
"Прогрес" з того часу виграв арбітражне провадження проти OTL у Відні, але досі не повернув кошти, сплачені компанії. Рішення передбачає стягнення з компанії 21,3 млн євро, куди входить авансовий платіж, а також судові витрати, відсотки та штрафні платежі. Зараз "Прогрес" намагається забезпечити визнання цього арбітражного рішення у США.
Водночас Кук розширив бізнес, їздить на міжнародні виставки зброї та, згідно з дописами у соцмережах, веде розкішний спосіб життя.
Regulus Global
Наприкінці 2022 року Олексій Петров, тодішній керівник "Спецтехноекспорту" - одного з найбільших державних посередників у сфері зброї в Україні, - отримав пропозицію від американської компанії Regulus Global, від якої не зміг відмовитися, йдеться в матеріалі.
Компанія запропонувала продати десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Боєприпаси повинні були надходити від виробника з країни, яка мала тісні зв'язки з Росією.
Regulus Global підписав контракт зі "Спецтехноекспортом" на суму до $1,7 млрд (точна сума залежала від обсягу постачань).
"Спецтехноекспорт" заявляє, що згодом здійснив авансові платежі та депозити на суму 162,6 млн доларів США на користь компанії "Регулус" для виконання частини контрактів на постачання 155-мм снарядів, а також інші платежі на суму 14 млн євро", - зазначається в матеріалі.
Проте, зазначили згодом у "Спецтехноекспорті", Regulus порушив умови контракту, а гроші так і не повернув. Із вересні 2025 року Regulus Global припинив усі контакти та не відповідає на листи. Чиновники в Україні вважають, що Regulus витратив передоплату на виробничі потужності та інші активи.
"Вони використали гроші, які ми їм надіслали... для купівлі нових активів", - сказав Олексій Петров.
Зараз Спецтехноекспорт намагається повернути кошти через суд. Арбітражний позов у Лондоні спрямований на стягнення $346 млн з Regulus, зокрема передоплати, а також непогашених боргів та штрафів.
Водночас Regulus заперечує звинувачення, стверджуючи, що саме Спецтехноекспорт не виконав умови договору і заборгував приблизно $350 млн.
У вересні 2024 року Regulus хотів перевести свій контракт до Агенції оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової, проте вона заблокувала цей крок після того, як, за її словами, Regulus попросив ще одну передоплату.
Regulus заперечує це твердження, стверджуючи, що ніколи не намагався отримати подвійну оплату за один і той самий товар, і що просто діяв для того, щоб не було перебоїв у постачанні боєприпасів до України.
У документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів.
https://hromadske.ua/posts/moskovskij-slid-************-minoboroni
якщо їх дії проти держави Україна,
всі вони вороги..
бо нищать Україну..
Україна втратила (зенлені гниди набули)
А тут 770 000 000$ × 40 =30 800 000 000. 30 міл'ярдиків гривеньок по кишеням НІЗАЩО.
онукам вистачить
Можна як один мій знайомий - той же жлобяра, казати, що "а нехай не крадуть, донятять тільки лохи", чи казати як ти - теж саме по суті - і тоді Україна просто програє війну і український народ буде знищено.
І так, необхідно викривати мародерство і вимагати покарання для покизьків, але якщо ми хочемо при цьому виживання України - донатити просто необхідно. Бо не менше 30% тих же ФПВ на фронті - це наші донати. 30% - це дофіга. Той же транспорт - дешеві бв пікапи закупати можливо тільки за донати - а саме вони вирішують величезну долю логістики на фронті і так далі.
Ще раз повторюю - не зважаючи на все, що ти там накалякав - не будемо донатити = загинемо.
А боротися з коруцією, звісно, необхідно.
Клоуни, якщо компанія зареєстрована в Аризоні, то чому суд у Відні?
"У документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів. Джерело: https://censor.net/ua/n3552569"
Але ж, як там 6 років тому? Па-пріколу! Хоть паржом!
Імітується бурхливе розслідування, але звинуваченння проти основного фігуранта не висунуто , бо той здасть українських партнерів, які розкрали ці гроші.
"ЄУ документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів."
В деяких випадках, ****...
Дундуки--витріщаки-73%-----компенсують своїм коштом !?
Шукайте цих 77млн в кишенях працівників спецекспорту, укроборонпрому, мо УА і ви зрозумієте як же так , що ці гроші (770млн) не можуть знайти.
77млн то за розцінками часів Януковича, а зараз я не знаю скільки % мають відкати.
А є питання, знав про це Єрмак і його підручний Татаров?
Не могли не знати а даже самі цим керували.
Згадайте хто призначав керівників-злодіїв на керуючі посадипо закупці зброї?
А чи був покананий хоч оди злодій?
Згадайте за фігурантів в справох мородерства, вони всі друзі та бізнес партнери Єрмака.
То де вони? На нарах?
І гроші повернулися, яле не всі і не Україні, а ЗЄрмакам.
Головне, що Єрмак і Зеленський вчасно і в повному обсязі отримали максимальні відкати з тих мільйонів.
А Українські Військові обійдуться без зброї і БК - то не важливо...
Найважливіше для банди Зеленського в такий спосіб допомогти москальським окупантам...
А ви вірите?