17 389 96

Україна заплатила шахраям 770 млн доларів за зброю, яку не поставили, - FT

Провальні оборонні закупівлі. Україна втратила 770 млн доларів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна заплатила авансом близько $770 млн іноземним постачальникам за зброю та боєприпаси, які так і не було поставлено.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що про це свідчать дані Міноборони України, а також документи, із якими ознайомилися журналісти.

FT пише, що йдеться про щонайменше 30 контрактів. Видання описує два з них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": NAUDI закликала Умєрова та Жумаділова переглянути положення контрактів на оборонні закупівлі

OTL Imports

Так, в одному з випадків компанія-спецімпортер "Прогрес" підписала контракт із OTL Imports, американським магазином боєприпасів з Аризони.

Її засновником є 28-річний підприємець Таннер Кук, "Прогресу" його представив інший бізнесмен, який раніше допомагав держпідприємству організувати велику угоду з Іраком у 2009 році.

Читайте: Кабмін забрав "Спецтехноекспорт" у ГУР Буданова і повернув Міноборони

Кук сказав, що може привезти снаряди та мінометні міни від виробника в Сербії. У листопаді 2022 року Україна заплатила йому авансом 17,1 млн євро (35% від суми контракту), але боєприпасів так і не отримала.

"Національне антикорупційне бюро України, правоохоронний орган, письмово підтвердило Financial Times, що воно розслідує справу OTL. Українські детективи заявили, що намагалися відстежити, куди поділися гроші, сплачені OTL. Жодних звинувачень проти Кука чи компанії не висунуто", - пишуть автори.

"Прогрес" з того часу виграв арбітражне провадження проти OTL у Відні, але досі не повернув кошти, сплачені компанії. Рішення передбачає стягнення з компанії 21,3 млн євро, куди входить авансовий платіж, а також судові витрати, відсотки та штрафні платежі. Зараз "Прогрес" намагається забезпечити визнання цього арбітражного рішення у США.

Водночас Кук розширив бізнес, їздить на міжнародні виставки зброї та, згідно з дописами у соцмережах, веде розкішний спосіб життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор "Спецтехноекспорту" Петров досі на посаді, а його родина володіє елітним готелем у Буковелі, - ЦПК

Regulus Global

Наприкінці 2022 року Олексій Петров, тодішній керівник "Спецтехноекспорту" - одного з найбільших державних посередників у сфері зброї в Україні, - отримав пропозицію від американської компанії Regulus Global, від якої не зміг відмовитися, йдеться в матеріалі.

Компанія запропонувала продати десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Боєприпаси повинні були надходити від виробника з країни, яка мала тісні зв'язки з Росією.

Regulus Global підписав контракт зі "Спецтехноекспортом" на суму до $1,7 млрд (точна сума залежала від обсягу постачань).

"Спецтехноекспорт" заявляє, що згодом здійснив авансові платежі та депозити на суму 162,6 млн доларів США на користь компанії "Регулус" для виконання частини контрактів на постачання 155-мм снарядів, а також інші платежі на суму 14 млн євро", - зазначається в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пів року Умєров не спромігся звільнити керівника Спецтехноекспорту Петрова, який не поставив армії зброї на 25 млрд грн, - Шабунін

Проте, зазначили згодом у "Спецтехноекспорті", Regulus порушив умови контракту, а гроші так і не повернув. Із вересні 2025 року Regulus Global припинив усі контакти та не відповідає на листи. Чиновники в Україні вважають, що Regulus витратив передоплату на виробничі потужності та інші активи.

"Вони використали гроші, які ми їм надіслали... для купівлі нових активів", - сказав Олексій Петров.

Зараз Спецтехноекспорт намагається повернути кошти через суд. Арбітражний позов у Лондоні спрямований на стягнення $346 млн з Regulus, зокрема передоплати, а також непогашених боргів та штрафів.

Водночас Regulus заперечує звинувачення, стверджуючи, що саме Спецтехноекспорт не виконав умови договору і заборгував приблизно $350 млн.

Читайте також: Розікрали 90 мільйонів на дровах для ЗСУ і накупили автівок та квартир: БЕБ викрило ще одну злочинну організацію

У вересні 2024 року Regulus хотів перевести свій контракт до Агенції оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової, проте вона заблокувала цей крок після того, як, за її словами, Regulus попросив ще одну передоплату.

Regulus  заперечує це твердження, стверджуючи, що ніколи не намагався отримати подвійну оплату за один і той самий товар, і що просто діяв для того, щоб не було перебоїв у постачанні боєприпасів до України.

У документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів.

Читайте: "Оператор тилу" без попередньої перевірки якості замовив дешеві тарілки на 38 мільйонів

Автор: 

зброя (7694) закупівлі (3542) Спецтехноекспорт (41)
Топ коментарі
+77
війна озолотила зельоних гнид
показати весь коментар
16.05.2025 10:56 Відповісти
+53
Та ви шо? Так це свинарчуки Зеленського, чи ето другоє?
показати весь коментар
16.05.2025 10:56 Відповісти
+47
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
війна озолотила зельоних гнид
показати весь коментар
16.05.2025 10:56 Відповісти
Тут поподробнее

https://hromadske.ua/posts/moskovskij-slid-************-minoboroni
показати весь коментар
16.05.2025 11:22 Відповісти
війна озолотила ворогів України..
показати весь коментар
16.05.2025 11:35 Відповісти
А вороги і зелені, це різзні люди?
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
і фіолетові.. також..
якщо їх дії проти держави Україна,
всі вони вороги..
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
Українські гниди теж в долі.
показати весь коментар
16.05.2025 15:14 Відповісти
вони також вороги,
бо нищать Україну..
показати весь коментар
16.05.2025 19:02 Відповісти
але зато феноменально рідкісний випадок, коли заголовок новини правдивий:

Україна втратила (зенлені гниди набули)

показати весь коментар
16.05.2025 12:19 Відповісти
Та ви шо? Так це свинарчуки Зеленського, чи ето другоє?
показати весь коментар
16.05.2025 10:56 Відповісти
І саме головне Україна утримує тисячи прокурорів з гідною з\п та пенсіями. Ось цим визначається рівень влади. Як бачимо цей рівень не піднявся вище кабаре, з якого вони випадково потрапили до влади.
показати весь коментар
16.05.2025 11:01 Відповісти
Скільки там повісили на Гладковського-Свинарчука, за організацію нелегального постачання з росії критично необхідного обладнання для БТТ і ППО України? 14 мільйнів гривеньок переплати? (по яким цінам рахували клістрони? )

А тут 770 000 000$ × 40 =30 800 000 000. 30 міл'ярдиків гривеньок по кишеням НІЗАЩО.
показати весь коментар
16.05.2025 12:07 Відповісти
Це дуже дефективні 5-6 менеджерів
показати весь коментар
16.05.2025 12:28 Відповісти
Свинарчуки заздрять цім хлопцям. Тут суми на порядки вищі, чим те що вони тирили по кишеням.
показати весь коментар
16.05.2025 13:10 Відповісти
А чогож зелені ворюги вчепилися у владу зубами і нігтями. Бо накрали шалено - та ще й під час війни - а за це, по справедливості, треба було би розстрілювати.
показати весь коментар
16.05.2025 10:57 Відповісти
А сколько на откатах??
показати весь коментар
16.05.2025 10:57 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
о, в один момент я такий самий комент на два нижще написав
показати весь коментар
16.05.2025 10:59 Відповісти
Там мільярд баксів, там сотня мільйонів гривень, там півлярда гривень - і найгірше, що ми вже це почали сприймати як норму...
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
тут можна непогано прибарахлитися, як хтось казав

онукам вистачить
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
********* вкрали.
показати весь коментар
16.05.2025 10:58 Відповісти
Если дроны по 500 баксов то это полтора миллиона дронов. Неплохо, неплохо. А отвечать кто то будет за это? Хотя вопрос риторический.
показати весь коментар
16.05.2025 10:59 Відповісти
Норм оп бабло пиляє
показати весь коментар
16.05.2025 10:59 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 09:04 Відповісти
І що на це скажуть щирі патріоти та позитивні блогери ? Потрібно ще більше гуртуватися і більше донатити на ЗСУ, а вже після "перемоги" розберемося ? Головне - вірити в кордони 91 , каву в Ялті , поки мародери прикриваючись патріотичними гаслами збагачуються на цій війні.
показати весь коментар
16.05.2025 11:03 Відповісти
Якщо не донатити і шукати виправдання своїму жлобству - ми просто програємо війну і московити нас всіх знищать.
показати весь коментар
16.05.2025 12:07 Відповісти
Зрозуміло, щирі патріоти пропонують донатами від населення і "гаражним" ВПК перекрити мародерство влади. Це дуже потужна пропозиція. На війні ж головне не ресурси та фінанси, які держава вкладає у власний ВПК і армію , а незламна віра в перемогу і донати .
показати весь коментар
16.05.2025 12:36 Відповісти
На війні головне її не програти. Все інше - вторинне.
Можна як один мій знайомий - той же жлобяра, казати, що "а нехай не крадуть, донятять тільки лохи", чи казати як ти - теж саме по суті - і тоді Україна просто програє війну і український народ буде знищено.
І так, необхідно викривати мародерство і вимагати покарання для покизьків, але якщо ми хочемо при цьому виживання України - донатити просто необхідно. Бо не менше 30% тих же ФПВ на фронті - це наші донати. 30% - це дофіга. Той же транспорт - дешеві бв пікапи закупати можливо тільки за донати - а саме вони вирішують величезну долю логістики на фронті і так далі.
Ще раз повторюю - не зважаючи на все, що ти там накалякав - не будемо донатити = загинемо.
показати весь коментар
16.05.2025 16:19 Відповісти
ніхто ж не каже, що не треба донатити, просто краще щоб всі ті блогери і ЛСД (ЛОМи російською) більше уваги приділяли ось таким випадкам
показати весь коментар
16.05.2025 18:32 Відповісти
Про "ніхто" ви не праві. Отакі як той Олег саме до цього й намагаються привести. Знов-таки - згадаю свого знайомого, який вважає віх, хто донатить - "лохами" - і таких повно, нажаль.
А боротися з коруцією, звісно, необхідно.
показати весь коментар
16.05.2025 19:09 Відповісти
виживання якої саме України ти хочеш? оцієї армії паразитів під загальним псевдо "гасударство"? тоді краще донатити на дрони, які будуть вбивати їх
показати весь коментар
17.05.2025 01:31 Відповісти
А ось і ще одна кацапська консерва прорізалась, яка хоче, щоб Московія знищила Україну і український народ.
показати весь коментар
17.05.2025 12:36 Відповісти
О, є контакт!
показати весь коментар
16.05.2025 12:56 Відповісти
саме для цього "зепоцріот" поставив свого війскового "менеджера" Умерова.котрий мабуть в курсі,про можливість відмити гроші в США.
показати весь коментар
16.05.2025 11:03 Відповісти
Вони ще наш енергосектор не бачили)
показати весь коментар
16.05.2025 11:04 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 11:05 Відповісти
Конгеніально! Зато красіво
показати весь коментар
16.05.2025 12:57 Відповісти
Не маю коментарів...
показати весь коментар
16.05.2025 17:40 Відповісти
Не переживайте,діти Українських депутатів в Монако все отримали.
показати весь коментар
16.05.2025 11:06 Відповісти
Головне що зе&ко уважно дивились під ноги і підібрали все втрачене Україною....
показати весь коментар
16.05.2025 11:07 Відповісти
сейчас позитивные блогеры нам расскажут, чтио не все так однозначно, что яйца меряются килограммами, а 700 лимонов фигня
показати весь коментар
16.05.2025 11:15 Відповісти
200 лярдів гривень пропали в МО за два роки. 59 млрд гривень тільки списали закачуючи в державний заводик, на якого раптом повісили непрофільне виробництво ***********. Вони не виконали, бо потрібне було обладнання. Потім пішов брак, зрив поставок і термінів. Але гроші продовжували перераховувати. Тепер ні грошей, ні ***********.
показати весь коментар
16.05.2025 11:21 Відповісти
Стаття про те, як американці теж крадуть.
показати весь коментар
16.05.2025 11:22 Відповісти
Прокляті расхітітєлі соціалістічєской собствєнності. І як харашо шо у нас єсть владімір алєксандровіч зєлєнскій. Ум, честь і совість нашої епохи!
показати весь коментар
16.05.2025 13:00 Відповісти
грабунок держави під час війни це набагато гірше ніж пряма зрада, це зрада в квадраті, а може в кубі..., й якщо фігуранти цих оборудок уникли покарання та втекли за кордон це говорить лише про те, що держава не спроможна себе захистити..., вона здатна спіймати людину на кордоні, яка намагається уникнути призову, але не чинить жодних перешкод тим, хто з мільйонними статками, до цього пограбувавши державу на оборонних закупівлях, спокійно покидає межі країни..., їх не бачать, не намагаються зупинити, а потім навіть й не шукають...
показати весь коментар
16.05.2025 11:24 Відповісти
Навіщо самих себе зупиняти і ловити? Це було б якось по-дебільному
показати весь коментар
16.05.2025 13:02 Відповісти
👍
показати весь коментар
16.05.2025 18:35 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 11:25 Відповісти
Прогрес" з того часу виграв арбітражне провадження проти OTL у Відні Джерело: https://censor.net/ua/n3552569
Клоуни, якщо компанія зареєстрована в Аризоні, то чому суд у Відні?
показати весь коментар
16.05.2025 11:25 Відповісти
Для тупих: бо сторони в контрактах домовляються який арбітраж розглядатиме спір
показати весь коментар
16.05.2025 13:53 Відповісти
для клоунів: який арбітраж, якщо очиведна справа про шахрайство в юрисдикції США. Фірма та відповідач в юрисдикції США керуються в своїй діяльності законами США а не Австрії
показати весь коментар
16.05.2025 13:56 Відповісти
Это толстый намек для любителя много путешествовать. Поймают, посадят в клетку и найдут более чем достаточно оснований аргументировать свои действия!
показати весь коментар
16.05.2025 11:34 Відповісти
Це тільке ті гроші і тільки іноземні контракти, які вкрали повністю... а ще є завищені ціни, браковані міни, нижчої якості харчі та одяг...
показати весь коментар
16.05.2025 11:35 Відповісти
Розвели лохів??
показати весь коментар
16.05.2025 11:42 Відповісти
Ключова фраза "Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів. " Все, що потрібно знати. Як ви спите господин президент?
показати весь коментар
16.05.2025 11:46 Відповісти
неспокійно.. а раптом війна закінчитися, де гроші красти?..
показати весь коментар
16.05.2025 14:08 Відповісти
Протестів не бачу, 74% рейтингу бачу. Українці - самі собі ворог.
показати весь коментар
16.05.2025 12:10 Відповісти
Ключова фраза:
"У документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів. Джерело: https://censor.net/ua/n3552569"
Але ж, як там 6 років тому? Па-пріколу! Хоть паржом!
показати весь коментар
16.05.2025 12:14 Відповісти
Такі, як гетьманцев викручує руки бізнесу, а суки- чиновники все просирають, або собі в кишеню кладуть.От як з такими війну вигравати, зелена пліснява.
показати весь коментар
16.05.2025 12:16 Відповісти
Мені цікаво, скількох посадили з конфіскацією за те, що не перевірив, чим володіє постачальник, який капітал фірми. І взагалі, чому перечислюють предоплату: нехай беруть кредити, поставляють продукцію, а держава гарантує оплату.
показати весь коментар
16.05.2025 12:20 Відповісти
Лох не мамонт, не вымрут, доказано зелёной хрипатой гнидой
показати весь коментар
16.05.2025 12:52 Відповісти
Петров з ОПою стане багатше на півмільярда доларів. Зелені мародери нічого і нікого не бояться. Диктатура зеленого нікчеми, який країну роззброїв перед війною.
показати весь коментар
16.05.2025 12:59 Відповісти
Суддя Дрон буде судити зелену шоблу.
показати весь коментар
16.05.2025 13:01 Відповісти
"Жодних звинувачень проти Кука чи компанії не висунуто" Джерело: https://censor.net/ua/n3552569F

Імітується бурхливе розслідування, але звинуваченння проти основного фігуранта не висунуто , бо той здасть українських партнерів, які розкрали ці гроші.
показати весь коментар
16.05.2025 13:08 Відповісти
Що за ***** я прочитав? Це що, *****, бабушка, яка свої збереження шахраям віддала? Держава в'їбала кудись майже міль'ярд доларів і *****.

"ЄУ документах українських правоохоронних органів, з якими ознайомилося FT, стверджується, що в деяких випадках високопосадовці Міністерства оборони України мали змову з іноземними посередниками з метою використання цих контрактів для розкрадання державних коштів."

В деяких випадках, ****...
показати весь коментар
16.05.2025 13:29 Відповісти
свинарчуки с их украденными 17 миллионами щенки обоссанные по сравнению с зе и компанией. тут миллиардами зеленых крадут, война все спишет.
показати весь коментар
16.05.2025 13:45 Відповісти
Свої підставні фірми
показати весь коментар
16.05.2025 14:35 Відповісти
Зелена пліснь - гірше Сталіна+Гітлера разом узятими.
показати весь коментар
16.05.2025 14:41 Відповісти
Свинарчуку пред"являли 17 мільйонві гривень, які він ніби то відмив ЗА ТРИ РОКИ через підставні фірми. Це десь 640 тисяч доларів за три роки (по 213 тисяч в рік) А тут за 2022-2023 роки 770 мільйонів доларів (ще трохи і мільярд)... І нікому не цікаво куди вони поділися? Хто винен? Когось відсторонили від посад? Чи може хтось вже сидить за мародерство в особливо крупних розмірах? НІ!!! Бо найвеличніший лідОр та його офіс мародерства та простих схем і в тємє і в долє. Напевно то все пішло на чиюсь пенсію? А народу України ніхто нічєво нє должен, як казав зеленський напередодні виборів 2019? Виявляється то була його справжня передвиборча програма, а не ота брехлива "країна мрій зеленського", де він по факту зробив все з точністю до навпаки...
показати весь коментар
16.05.2025 14:45 Відповісти
Пам"ятаєте, як зал реготав коли Zеленський удавав з себе Порошенка і казав: "Ось, любі друзі, повертаю вам Україну. Рама погнута, цепь порвата. Остался від України тільки бордачок. Але великий. А шо ви на мене смотріте. Я не причем"... https://www.youtube.com/watch?v=zYNesFNAzeI Тепер вже зрозуміло, що це було не про попередників, це було про про майбутнє, про підсумок президентства найведичнішого лідОра
показати весь коментар
16.05.2025 15:14 Відповісти
Ніяких шахраїв не було - ці гроші були розкрадані владою.
показати весь коментар
16.05.2025 16:13 Відповісти
---Рибак--рибака---баче здалеку! ) яке ЗЕ--повзло--такого й здибало...)
Дундуки--витріщаки-73%-----компенсують своїм коштом !?
показати весь коментар
16.05.2025 16:34 Відповісти
Зеленський, де наші гроші?
показати весь коментар
16.05.2025 16:36 Відповісти
Так бывает когда страной "управляет" бенин Оманский Нарик , четырежди уклонист с фсбєшником Елдаком, казнокрадом умеровым и др.отбросами ...да зелеДрочери...
показати весь коментар
16.05.2025 16:47 Відповісти
10% від 770млн, то є 77млн.
Шукайте цих 77млн в кишенях працівників спецекспорту, укроборонпрому, мо УА і ви зрозумієте як же так , що ці гроші (770млн) не можуть знайти.
77млн то за розцінками часів Януковича, а зараз я не знаю скільки % мають відкати.
показати весь коментар
16.05.2025 17:16 Відповісти
Мородери на крові.
А є питання, знав про це Єрмак і його підручний Татаров?
Не могли не знати а даже самі цим керували.
Згадайте хто призначав керівників-злодіїв на керуючі посадипо закупці зброї?
А чи був покананий хоч оди злодій?
Згадайте за фігурантів в справох мородерства, вони всі друзі та бізнес партнери Єрмака.
То де вони? На нарах?
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
Саме цікаве, що міністерство оборони не поспішає із позовами до боржників. Таке враженя, що їм креще якби Україна у цій війні програла. Тоді б до них не було б ніяких позовів!
показати весь коментар
16.05.2025 17:25 Відповісти
Читати вмієш чи даун від народження?
показати весь коментар
16.05.2025 20:26 Відповісти
Чи "олексій петров" заарештований за співучасть заволодіннями нашими коштами у змові із іншими шахраями ? Хтось знає про це?
показати весь коментар
16.05.2025 17:37 Відповісти
Интересно послушать объяснения наивных украинских должностных лиц, которых так бессовестно кинули
показати весь коментар
16.05.2025 18:59 Відповісти
Чергове риторичне питання: кому вигідно, щоб війна в Україні не закінчувалася? Результати ми бачимо
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
Так це просто трускавецькі манегери нарішали
показати весь коментар
16.05.2025 19:37 Відповісти
Коли біля парочки таких Таннерів Куків підірвуться самокати, інші самі гроші повернуть.
показати весь коментар
16.05.2025 20:25 Відповісти
Чого б це?
показати весь коментар
17.05.2025 00:19 Відповісти
Гроші 770 мільонів долл. були заплачені шахраям, а скількі було котлів, вбито і поранено українських захисників внаслідок цього, можна тільки догадуватися, за це хтось буде відповідати?
показати весь коментар
16.05.2025 22:18 Відповісти
Как всегда - никто.
показати весь коментар
16.05.2025 23:10 Відповісти
Не шахраям, а діловим партнерам ЗЄрмаків.
І гроші повернулися, яле не всі і не Україні, а ЗЄрмакам.
показати весь коментар
17.05.2025 00:18 Відповісти
А Розенблат із своїми 4 дронами туди входить?
показати весь коментар
17.05.2025 00:38 Відповісти
Та то фігня...
Головне, що Єрмак і Зеленський вчасно і в повному обсязі отримали максимальні відкати з тих мільйонів.
А Українські Військові обійдуться без зброї і БК - то не важливо...
Найважливіше для банди Зеленського в такий спосіб допомогти москальським окупантам...
показати весь коментар
17.05.2025 02:55 Відповісти
Всі кошти по невиконання контрактам можно повернути. У США та ЄС суди працюють як мають працювати. Так це не швидко але можливо.
показати весь коментар
17.05.2025 03:47 Відповісти
Й ще одне - не повірю що хтось в Україні зробив передоплату без свого інтересу у вигляді %%%%.
А ви вірите?
показати весь коментар
17.05.2025 03:51 Відповісти
назвіть цих шахраїв своїми іменами, їх всі знають ці особи публічні, постійно на марафоні були і є
показати весь коментар
17.05.2025 09:17 Відповісти
 
 