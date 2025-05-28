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ГОТ инициировал закупку исключительно импортной военной формы, без допуска украинских производителей, - Кисилевский

Дмитрий Кисилевский

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития пригласит представителей Государственного оператора тыла (ГОТ) на заседание для объяснений относительно намерения осуществить закупку военной формы и вещевого обеспечения исключительно у иностранных производителей, без допуска украинских предприятий легкой промышленности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил координатор политики "Сделано в Украине", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Соответствующий запрос на получение коммерческих предложений обнародован на сайте ГОТ.

"Это не просто измена. Это очень похоже на государственную измену. Похоже, что работники этой организации уже настолько обнаглели, что официально ищут себе коррупционного заработка на посредниках, которые везут из Турции, Вьетнама, Бангладеш или бог знает еще откуда. Хочу спросить у руководителей ГОТ. Мы мало вам объясняли, что при покупке украинского товара до 40% его стоимости идет в украинский бюджет, из которого финансируется армия и ваша зарплата? А при покупке импортного товара вы воруете средства у военных? Кажется, что объясняли достаточно. Значит, вы собираетесь украсть сознательно. Деньги у армии, работу у украинских граждан", - прокомментировал запрос на получение коммерческого предложения ГОТ Дмитрий Кисилевский на своей Facebook-странице.

Дмитрий Кисилевский сообщил, что готовит депутатский запрос относительно инициативы ГОТ к премьер-министру, министру обороны, а также правоохранительным органам.

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В легкой промышленности Украины занято более 150 тысяч работников. Для нужд Сил обороны продукцию шьют десятки крупных и сотни малых и средних производителей по всей стране.

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одежда (163) закупки (765) Государственный оператор тыла (58)


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паскуди.
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28.05.2025 14:45 Ответить
Вже намацали якихось посередників фірмочки, або і їхні за відкати. Ці зелені швондєри заслуговують тільки на одне після безконечного паскудства і зради...
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28.05.2025 14:49 Ответить
Турки не дадуть збрехати..... Досвід файний мають
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28.05.2025 16:15 Ответить
Який міністр, такий і ДОТ! Крадуть всі, як в останній раз! Може так воно і є...
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28.05.2025 14:55 Ответить
Тих πіzДОТ треба вішати. Підряд. Усіх.
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28.05.2025 15:01 Ответить
Заразом запросіть цих "українських підприємств легкої промисловості. "Джерело: https://censor.net/ua/n3554829
- нехай розкажуть про ЯКІСТЬ того , що вони шиють !
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28.05.2025 15:12 Ответить
Армійська їжа в зелених пакетах хіба краще? Містить якусь незрозуміло хімію.
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28.05.2025 16:37 Ответить
 
 