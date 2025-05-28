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ДОТ ініціював закупівлю виключно імпортної військової форми, без допуску українських виробників, - Кисилевський

Дмитро Кисилевський

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запросить представників Державного оператора тилу (ДОТ) на засідання для пояснень щодо наміру здійснити закупівлю військової форми та речового забезпечення виключно в іноземних виробників, без допуску українських підприємств легкої промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор політики "Зроблено в Україні", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Відповідний запит на отримання комерційних пропозицій оприлюднений на сайті ДОТ.

"Це не просто зрада. Це дуже схоже на державну зраду. Схоже, що працівники цієї організації вже настільки знахабніли, що офіційно шукають собі корупційного заробітку на посередниках, які везуть з Туреччини, В’єтнаму, Бангладеш чи бо зна ще звідки. Хочу запитати керівників ДОТ. Ми мало вам пояснювали, що при купівлі українського товару до 40% його вартості йде в український бюджет, з якого фінансується армія і ваша зарплата? А при купівлі імпортного товару – ви крадете кошти у військових? Здається, що пояснювали достатньо. Значить, ви збираєтесь вкрасти свідомо. Гроші в армії, роботу в українських громадян", - прокоментував запит на отримання комерційної пропозиції ДОТ Дмитро Кисилевський на своїй Facebook- сторінці.

Дмитро Кисилевський повідомив, що готує депутатський запит щодо ініціативи ДОТ до премʼєр-міністра, міністра оборони, а також правоохоронних органів.

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У легкій промисловості України зайнято понад 150 тисяч працівників. Для потреб Сил оборони продукцію шиють десятки великих і сотні малих та середніх виробників по всій країні.

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одяг (204) закупівлі (3419) ДОТ (151)


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паскуди.
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28.05.2025 14:45 Відповісти
Вже намацали якихось посередників фірмочки, або і їхні за відкати. Ці зелені швондєри заслуговують тільки на одне після безконечного паскудства і зради...
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28.05.2025 14:49 Відповісти
Турки не дадуть збрехати..... Досвід файний мають
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28.05.2025 16:15 Відповісти
Який міністр, такий і ДОТ! Крадуть всі, як в останній раз! Може так воно і є...
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28.05.2025 14:55 Відповісти
Тих πіzДОТ треба вішати. Підряд. Усіх.
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28.05.2025 15:01 Відповісти
Заразом запросіть цих "українських підприємств легкої промисловості. "Джерело: https://censor.net/ua/n3554829
- нехай розкажуть про ЯКІСТЬ того , що вони шиють !
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28.05.2025 15:12 Відповісти
Армійська їжа в зелених пакетах хіба краще? Містить якусь незрозуміло хімію.
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28.05.2025 16:37 Відповісти
 
 