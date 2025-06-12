Новый гексакоптер "Волиняка" охотится за тяжелобронированными целями, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс "Волиняка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Волиняка" - бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра вражеских целей. Первые модификации этого "бомбера" работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны. На их счету - сотни уничтоженных образцов вражеской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы. Они способны выполнять боевые задачи при любой погоде, в сумерках, при сильном ветре. Последние версии имеют значительно улучшенные характеристики.

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Характеристики гексакоптера "Волиняка"

Беспилотный комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.

Летательный аппарат спроектирован специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях. Работает на тактическом расстоянии, может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей.

Кроме того, "Волиняка" может выполнять логистические задачи: доставлять на позиции необходимое снаряжение.

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Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлено производителем.