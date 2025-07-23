Міноборони: Виробники зброї зможуть включати відсотки за кредитами до собівартості продукції
Індустрія дронів
Міноборони готує зміни до постанови уряду, які дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції у контрактах за державним замовленням.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради з Міністерством фінансів та керівниками найбільших держбанків.
"Міноборони вже готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств", – написав міністр.
Він також привітав запуск консорціуму для кредитування оборонного виробництва під державні гарантії та анонсував перехід до "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.
"Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює. Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК. Це – ключ до збільшення виробництва зброї", – додав Шмигаль.
Як повідомлялось, раніше Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році у $120 мільярдів, що більше, ніж увесь держбюджет в 2025 році.
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