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Міноборони: Виробники зброї зможуть включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Індустрія дронів

польща,снаряди

Міноборони готує зміни до постанови уряду, які дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції у контрактах за державним замовленням.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради з Міністерством фінансів та керівниками найбільших держбанків.

"Міноборони вже готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств", – написав міністр.

Він також привітав запуск консорціуму для кредитування оборонного виробництва під державні гарантії та анонсував перехід до "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств.

"Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює. Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК. Це – ключ до збільшення виробництва зброї", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялось, раніше Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році у $120 мільярдів, що більше, ніж увесь держбюджет в 2025 році.

Автор: 

банки (7054) кредит (3364) Міноборони (1001) Шмигаль Денис (1551)


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я вже бачу ці "підприємства" дерьмака, хламідії та інших

проценти ))))

зельоні гниди поставили Україну "на счетчик" в часи виживання
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23.07.2025 10:48 Відповісти
А відкати можна включати чи ні.
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23.07.2025 11:08 Відповісти

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