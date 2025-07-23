Украина готова выкупить все дроны-перехватчики, которые изготовят в этом году, - Федоров

Индустрия дронов

Государство готово законтрактовать все дроны-перехватчики, которые до конца года смогут изготовить компании.

Об этом в Telegram сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, Федоров вместе с министром обороны Шмыгалем, Brave1 и командой Минцифры встретились с производителями дронов и крупнейшими украинскими волонтерскими фондами.

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Подробно обсудили тему дронов-перехватчиков. Вместе работаем над защитой украинского неба и поиском ответа на российский шахедный террор.



Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании. Вчера три украинских дрона-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд грн. Это было приоритетное задание от президента. Фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов", - отметил он.

Также стороны обсудили логистику и доставку FPV на фронт.

"Понимаем все проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, производители на каждом этапе. Наша задача как государства - помочь каждому, кто готов обеспечивать фронт и поддерживать военных", - подытожил вице-премьер.

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