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Новости Индустрия дронов
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Украина готова выкупить все дроны-перехватчики, которые изготовят в этом году, - Федоров

Индустрия дронов

Закупка дронов-перехватчиков Федоров сделал заявление

Государство готово законтрактовать все дроны-перехватчики, которые до конца года смогут изготовить компании.

Об этом в Telegram сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, Федоров вместе с министром обороны Шмыгалем, Brave1 и командой Минцифры встретились с производителями дронов и крупнейшими украинскими волонтерскими фондами.

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Подробно обсудили тему дронов-перехватчиков. Вместе работаем над защитой украинского неба и поиском ответа на российский шахедный террор.

Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании. Вчера три украинских дрона-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд грн. Это было приоритетное задание от президента. Фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов", - отметил он.

Также стороны обсудили логистику и доставку FPV на фронт.

"Понимаем все проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, производители на каждом этапе. Наша задача как государства - помочь каждому, кто готов обеспечивать фронт и поддерживать военных", - подытожил вице-премьер.

Читайте: Минобороны: Производители оружия смогут включать проценты по кредитам в себестоимость продукции

Автор: 

Федоров Михаил (520) дроны (4329)


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Топ комментарии
+11
у міндіча і арахамії, звісно готова.
тим більше, коли набу сап та беб копняків насували.
правда потім, волонтери, все одно будуть їх переробляти, бо вони небезпечні та неефективні.
але то таке.
зараз, треба терміново відмазувати зе!поца.
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23.07.2025 16:33 Ответить
+11
Купи десь балістичні ракети, у хуситів або у середньовічного аятолли. Бо ви ж зелені, дебіли з народження, ну або звичайні зрадники з лупатим саботажніком на чолі. Тут вибір невеликий.
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23.07.2025 16:37 Ответить
+7
Держава в е-балі кібербезопасніка фьйодорова за 4 роки не спромоглася запустити виготовлення дронів ))
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23.07.2025 16:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у міндіча і арахамії, звісно готова.
тим більше, коли набу сап та беб копняків насували.
правда потім, волонтери, все одно будуть їх переробляти, бо вони небезпечні та неефективні.
але то таке.
зараз, треба терміново відмазувати зе!поца.
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23.07.2025 16:33 Ответить
Купи десь балістичні ракети, у хуситів або у середньовічного аятолли. Бо ви ж зелені, дебіли з народження, ну або звичайні зрадники з лупатим саботажніком на чолі. Тут вибір невеликий.
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23.07.2025 16:37 Ответить
Держава в е-балі кібербезопасніка фьйодорова за 4 роки не спромоглася запустити виготовлення дронів ))
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23.07.2025 16:39 Ответить
все що змогла влада - це випустити браковані міни..і зробила це СВІДОМО
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23.07.2025 16:41 Ответить
Из статьи понятно одно, фонды осваиваются. А как там оно будет дальше посмотрим через годик два. Но я думаю примерно итог понятен.
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23.07.2025 16:46 Ответить
"Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи https://forbes.ua/news/zelenskiy-predstaviv-plan-stiykosti-yakiy-skladaetsya-z-desyati-punktiv-shcho-vin-peredbachae-19112024-24895 внутрішній план стійкості у Верховній Раді 19 листопада".
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23.07.2025 16:46 Ответить
А хтось вірить цьому цифровому аферисту?
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23.07.2025 16:47 Ответить
ты дыржава, выкупишь, испоганишь ттх и отдашь ВСУ, это вы умеете
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23.07.2025 16:48 Ответить
Где вас таких дебилов набирают...это по-вашему где-то сидит Федоров с компанией и "поганят ТТХ"??? Другое дело, что они закупают дроны у производителей, которые часто-густо гонят брак.
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23.07.2025 17:08 Ответить
что дебил опэшный, в точку попал? выкупает партию твоя дыржава , садят фсбэшника, сдают устройство на кремль, изучают что пильнуть, подрезать сделать, что б стал менее точным , вы шкуры только так умеете гадить Украине
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23.07.2025 17:23 Ответить
Дебил опзжшный тут только ты. И только полный дебил в принципе може строить подобные теории заговоров. И да, в отличие от тебя, я работают над тем, чтобы эти дроны летали куда надо, а ты только испражняешься на форуме.
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23.07.2025 17:26 Ответить
Наслідки діянь для України, призначенців зеленського, так званної «держави гончарука+шмигаля», виявилися смертельними і кривавими!!!
Треба їм нести відповідальність за статтями ККУ, але ж, оті генпрокурори, з «доброчесністю», усі тікають з України!!!
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23.07.2025 16:51 Ответить
Украина готова выкупить все дроны-перехватчики, которые изготовят в этом году, - Федоров Источник: https://censor.net/ru/n3564873
============
Поміж строк: Тепер можна безкарно красти і ми про це заявляємо офіційно! Ще вчора ми не були готові.
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23.07.2025 17:16 Ответить
А де обіцяні артистами розмовного жанру мільйони і мільйони дронів всіх видів?

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23.07.2025 17:44 Ответить
⚡ Блокування акаунтів ЄС: Хто дав команду знищити опозицію в соцмережах?! Викрито зловживання влади
https://www.youtube.com/watch?v=CpIMFA04xFk
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23.07.2025 18:50 Ответить
 
 