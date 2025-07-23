Украина готова выкупить все дроны-перехватчики, которые изготовят в этом году, - Федоров
Индустрия дронов
Государство готово законтрактовать все дроны-перехватчики, которые до конца года смогут изготовить компании.
Об этом в Telegram сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, Федоров вместе с министром обороны Шмыгалем, Brave1 и командой Минцифры встретились с производителями дронов и крупнейшими украинскими волонтерскими фондами.
Подробно обсудили тему дронов-перехватчиков. Вместе работаем над защитой украинского неба и поиском ответа на российский шахедный террор.
Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании. Вчера три украинских дрона-перехватчика получили государственные контракты. Вместе с предыдущим это уже четыре контракта на более чем 3 млрд грн. Это было приоритетное задание от президента. Фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов", - отметил он.
Также стороны обсудили логистику и доставку FPV на фронт.
"Понимаем все проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, производители на каждом этапе. Наша задача как государства - помочь каждому, кто готов обеспечивать фронт и поддерживать военных", - подытожил вице-премьер.
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тим більше, коли набу сап та беб копняків насували.
правда потім, волонтери, все одно будуть їх переробляти, бо вони небезпечні та неефективні.
але то таке.
зараз, треба терміново відмазувати зе!поца.
Треба їм нести відповідальність за статтями ККУ, але ж, оті генпрокурори, з «доброчесністю», усі тікають з України!!!
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Поміж строк: Тепер можна безкарно красти і ми про це заявляємо офіційно! Ще вчора ми не були готові.
https://www.youtube.com/watch?v=CpIMFA04xFk