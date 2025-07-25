Зеленський зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів: Наш запит - 1000 одиниць на добу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського та сайт Офісу Президента.
Як зазначається, президент поспілкувався з виробниками дронів, подякував команді за роботу й побачив, як виготовляється захист для українських міст і сіл.
"Ставив таке завдання на Ставці – зустрічався з представниками цього виробництва та з іншими виробниками. Наш запит – 1000 перехоплювачів на добу", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна має вийти на такі обсяги виробництва дронів-перехоплювачів у визначений термін.
За словами Зеленського, урядовці забезпечують контрактування, також триває постійна робота з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.
"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує!" - наголосив президент.
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чи прийнятий та підписаний 22.07.25 закон №4555-ІХ вже скасовано?
Ну це зрозуміло, а для України скільки. І менше шастати треба, бо производство засвітиш, та і роботу зриваєш. Добре що у тебе других справ немає.
Да ещё и со своим бункерным сожителем
Чого тільки не просила бабца у золотий риби.
І заставити підарів знов шукати тих, хто за гроші зіллє локалізацію
ну чорти, *****