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Зеленський зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів: Наш запит - 1000 одиниць на добу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського та сайт Офісу Президента.

Як зазначається, президент поспілкувався з виробниками дронів, подякував команді за роботу й побачив, як виготовляється захист для українських міст і сіл.

"Ставив таке завдання на Ставці – зустрічався з представниками цього виробництва та з іншими виробниками. Наш запит – 1000 перехоплювачів на добу", – сказав Зеленський.

Також читайте: На виробництво дронів-перехоплювачів потрібно терміново знайти $6 мільярдів, – Зеленський

Він наголосив, що Україна має вийти на такі обсяги виробництва дронів-перехоплювачів у визначений термін.

За словами Зеленського, урядовці забезпечують контрактування, також триває постійна робота з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.

"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує!" - наголосив президент.

Також читайте: США купуватимуть українські дрони, - Зеленський

Зеленський зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів
Зеленський зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів

Автор: 

Зеленський Володимир (24851) дрони (5165)


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Топ коментарі
+16
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25.07.2025 18:06 Відповісти
+10
1000 штук на добу, коли в році 365 днів, то 365 000 виходить, як не складно підрахувати. Де там наші мільйон, чотири мільйони, вісім чи десять мільйонів обіцяних дронів? Схоже гундосий вирішив хоч якось перебити інформаційний шум, але і тут обісрався
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25.07.2025 18:11 Відповісти
+8
Ну вот нах это?!
Да ещё и со своим бункерным сожителем
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25.07.2025 18:22 Відповісти
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25.07.2025 18:06 Відповісти
Та у нас наверное даже 10% советских бомбоубежищ не задействовано в производстве, а советское бомбоубежище хрен пробьёшь 1000 кг взрывчатки!
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25.07.2025 18:08 Відповісти
....Я вам зараз на мапі покажу....
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25.07.2025 18:26 Відповісти
Мабуть, хоче покаятися перед Українцями, що так нагадив, їм та Західним Партнерам, отим, пятигодинним державним заколотом, із стефанчуком??
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25.07.2025 18:08 Відповісти
а шо, вже голоси є у парламенті? депутати з ніг збилися, голосуючи за новий закон?
чи прийнятий та підписаний 22.07.25 закон №4555-ІХ вже скасовано?
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25.07.2025 18:12 Відповісти
Каятись можуть розумні люди з совістю
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25.07.2025 18:25 Відповісти
В Україні перший дрон-перехоплювач «Fowler» з'явився у жовтні 2022 року. Військові просили його довести і запустити у виробництво. Але Квартал-95 сказав, шо нам нінада... Отак тоді воно і померло.
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25.07.2025 19:13 Відповісти
краще б ти врожай зернових у чистому полі показував, млть...
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25.07.2025 18:10 Відповісти
1000 штук на добу, коли в році 365 днів, то 365 000 виходить, як не складно підрахувати. Де там наші мільйон, чотири мільйони, вісім чи десять мільйонів обіцяних дронів? Схоже гундосий вирішив хоч якось перебити інформаційний шум, але і тут обісрався
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25.07.2025 18:11 Відповісти
Працював в срср на автомобільному конвеєрі, три зміни, одна лінія, збирали повністю готові кабіни до вантажівок різних моделей. Лише за одну зміну виконували план - 250 шт.
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25.07.2025 18:21 Відповісти
ну от через те що ти за зміну ліпив 250 кабін - дверці у тих кабінах з першого дня хрін було зачиниш , ляпання ними і досі у вухах стоїть . Я також на зілу "трудову повинність" відбував коли в інституті навчався , добре запам'ятав як бригадир щоб виконати план зміни по складанню двигунів три контейнери бракованих головок блока на складальний конвеєр відвіз , уявляю скільки за ту зміну виготовлених двигунів потім водії на місцях з матюччям відразу ремонтувати бралися (( .
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25.07.2025 19:48 Відповісти
А ти справді повірив ЗЕбілу про мільйон дронів? ахахахах
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25.07.2025 19:14 Відповісти
Так їх волонтери не менше і постачають , чого ти розахалася .
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25.07.2025 19:50 Відповісти
А що, Зєля обіцяв мільярд дерев і обіцянку виконав. Дерева виросли на дні Каховського водосховища.
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25.07.2025 19:53 Відповісти
Це лише дрони-перехоплювачі. Читай уважніше.
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25.07.2025 19:41 Відповісти
Гроші вже назбирав?
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25.07.2025 18:12 Відповісти
6 млрдів??
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25.07.2025 18:18 Відповісти
Обкурений в дупель...
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25.07.2025 18:17 Відповісти
У мене запит - 100 тисяч гривень в місяць, бо мені треба. Поки шо чомусь не получаєцця.
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25.07.2025 18:18 Відповісти
В першу чергу потрібні ударні дрони. Треба щоденно обстрілювати москву і масквічей. Тоді буде прогресс в сторону припинення війни. Ворог повинен отримувати удари у відповідь.
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25.07.2025 18:19 Відповісти
Москва в перекладі на українську буде ху...лограді, і населення також
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25.07.2025 18:22 Відповісти
Наш запит - 1000 одиниць на добу.....
Ну це зрозуміло, а для України скільки. І менше шастати треба, бо производство засвітиш, та і роботу зриваєш. Добре що у тебе других справ немає.
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25.07.2025 18:21 Відповісти
Ну вот нах это?!
Да ещё и со своим бункерным сожителем
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25.07.2025 18:22 Відповісти
Все, капець цьому підпріємству.
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25.07.2025 18:31 Відповісти
Оманська Гнида завітав на підприємство Міндіча та Чернишова
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25.07.2025 18:34 Відповісти
******* дерев, секстильон рабочих місць....

Чого тільки не просила бабца у золотий риби.
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25.07.2025 18:35 Відповісти
Зараз по цій локації, або прилетить, або наїдить на них ДБР з Гетьманцевем
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25.07.2025 18:35 Відповісти
Цікаво, а ху#ло підписаний на його телеграм канал? Чи він передає йому інформацію закритими каналами?
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25.07.2025 18:36 Відповісти
Опять агент поехал палить локации производства дронов в Киеве? А то что-то давно не было прилетов. В ласт раз в большевик не прилетела только ядерка
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25.07.2025 18:47 Відповісти
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25.07.2025 18:50 Відповісти
Трохи підправив би: "щоб вони крали вічно"
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25.07.2025 19:19 Відповісти
Шахеди почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності наших зенітних дронів, - Сергій Флеш

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25.07.2025 18:50 Відповісти
А твій кукловод дермак вже склав, скільки його жОПа буде отримувати відкат?
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25.07.2025 18:51 Відповісти
Терміново потрібно зробити піар щоб перебити негатив
І заставити підарів знов шукати тих, хто за гроші зіллє локалізацію
ну чорти, *****
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25.07.2025 19:08 Відповісти
А хто тими дронами буде керувати? Розумні спєци, Валерій Романенко наприклад, правильно кажуть, що потрібна система протиракетної оборони, бо одні тільки протишахедні дрони не є "срібною кулею". І тут знову главначпупс зі своєю ініціативою, власне, щоб відволікти від зашквару стосовно набу та сап
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25.07.2025 19:17 Відповісти
виробництво не серійне дуже примітивне ручна пайка мало серійні верстати. 6 млрд. Злиють в унітаз.
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25.07.2025 19:45 Відповісти
Зеленський послухай зроби жест доброї волі іди будь ласка у відставку так буде краще для всіх. Бо там де ти там негаразди.
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25.07.2025 20:02 Відповісти
Курво, що це таке? Невже нікого і нічому життя не вчить? Чи це спланована операція по знищенню наших підприємств по виробництву дронів замаскована під візити цього піськограя ? Тільки ж в червні був подібний візит зеленського на завод ,,Більшовик" де виробляли дрони, і який був невдовзі знищений ракетними ударами росіянців, БО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАСВІТИВ ЙОГО СВОІМИ ВІДЕО І ФОТОЗЬОМКАМИ.... Тепер знову такий самий черговий піарний візит цього дурня ..... Відео тут: https://youtu.be/0HzXid1NALI?si=5MbTU99x82YoJXaK Зеленський засвітив секретний завод БПЛА - Росія нанесла удар
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25.07.2025 20:21 Відповісти
 
 