Зеленський зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів: Наш запит - 1000 одиниць на добу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського та сайт Офісу Президента.

Як зазначається, президент поспілкувався з виробниками дронів, подякував команді за роботу й побачив, як виготовляється захист для українських міст і сіл.

"Ставив таке завдання на Ставці – зустрічався з представниками цього виробництва та з іншими виробниками. Наш запит – 1000 перехоплювачів на добу", – сказав Зеленський.

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Він наголосив, що Україна має вийти на такі обсяги виробництва дронів-перехоплювачів у визначений термін.

За словами Зеленського, урядовці забезпечують контрактування, також триває постійна робота з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.

"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує!" - наголосив президент.

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