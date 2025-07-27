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Новини Індустрія дронів
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Україна отримає десятки тисяч ударних систем зі штучним інтелектом для дронів, - FT

Україна отримає ударні системи із ШІ для безпілотників

Американо-німецька компанія Auterion передасть Україні десятки тисяч своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерального директора Auterion Лоренца Маєра, до кінця року компанія поставить Україні 33 тисячі таких систем, і це стане найбільшою поставкою таких систем за весь час - у 10 разів більше, ніж раніше.

"Ми відправили тисячі, а тепер поставляємо десятки тисяч", - сказав він.

Зазначається, що постачання буде здійснюватися у межах контракту Auterion з Пентагоном на 50 мільйонів доларів. Контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки.

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У поставку входитимуть міні-комп'ютери Skynode з власним ПЗ, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.

Маєр розповів, що програмне забезпечення Auterion дасть можливість групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.

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Автор: 

допомога (8621) штучний інтелект (328) дрони (5183)


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Топ коментарі
+11
Власне, й додати нічого
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27.07.2025 19:12 Відповісти
+10
Хто б міг подумати в далекому 2004 році, коли вперше 95 квартал з'явився на ТБ, що цей несуразний хрипатий злий гномик стане причиною геноциду Українців, знищення укр.культури та руйнування інституту державності....
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27.07.2025 19:13 Відповісти
+8
Срочно відправити туди потужний дрон з фанери та 3 кг вибухівки! В усіх новинах розказать про потужне ураження. Дочекатись народного ропоту після чергового обстрілу, повторить процедурку.
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27.07.2025 19:15 Відповісти
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аби тільки не покрали зелесоплі
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27.07.2025 19:10 Відповісти
Хто б міг подумати в далекому 2004 році, коли вперше 95 квартал з'явився на ТБ, що цей несуразний хрипатий злий гномик стане причиною геноциду Українців, знищення укр.культури та руйнування інституту державності....
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27.07.2025 19:13 Відповісти
Йшов сьомий рік потужного піздєжа без дій і результатів. Країна скочувалась в диктатуру, безправ'я і нескорений піздінг, під дахом найвеличнійшого ********.
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27.07.2025 19:16 Відповісти
Завод БПЛА "Алабуга" стрімко розширюється, повідомляє CNN.

Програма вказує на те, що Алабуга, яка вже майже три роки виробляє дрони «Шахед», спроектовані в Ірані, тепер повністю перейшла від іранської франшизи до повністю локалізованої виробничої лінії. Розширення відбувається настільки швидко, що експерти кажуть, що остаточною метою майданчика може стати масове виробництво дронів для глобального експорту.
CNN раніше детально описувала практику набору підлітків через політехнічний коледж Алабуги, а також африканських жінок через іноземну програму, щоб задовольнити хронічну нестачу робочої сили в Росії, посилену її війною в Україні.
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27.07.2025 19:11 Відповісти
Срочно відправити туди потужний дрон з фанери та 3 кг вибухівки! В усіх новинах розказать про потужне ураження. Дочекатись народного ропоту після чергового обстрілу, повторить процедурку.
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27.07.2025 19:15 Відповісти
жарти жартами, з кг вибухівки звичайно, як комариний укус, а от три кілограма якоїсь отруюючої речовими, можуть дуже змінити хід будівництва
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27.07.2025 20:33 Відповісти
Власне, й додати нічого
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27.07.2025 19:12 Відповісти
кремле-бот сьогодні зареєструвався, а цензорівські дурачки як завжди лайкають
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27.07.2025 20:13 Відповісти
падляковськтий бот, сказати що хотіло?
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27.07.2025 20:34 Відповісти
Ніхто саботажніку Бубочке ракетів не дає. Іди, кажуть, до хуситів. Пограй на піанінах перед дикунами, може продадуть тобі якусь стареньку балістику. Добре ще якісь танець, Зеленський танцювати добре вміє, в шкіряних штанях. Трамп та Мерц все одно дадуть звичний для зелених собачий пеніс.
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27.07.2025 19:13 Відповісти
нужно в Украине запускать это производство и всех новых дронов делать с ИИ. Чтобы беспилотники были на самом деле без пилотов и ИИ управлял и сам цели выявлял и уничтожал. Интересно какого уровня ИИ и как решили проблему мощностей. Хороший ИИ весит дофига и жрет ресурсов дофига. Если связи нету, то и с облака не можно мощности брать или на оптоволокне или спутники старлинк или ИИ просто пилотом будет цель брать в захват и авто наводиться по захвату. Или как еще?
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27.07.2025 19:14 Відповісти
Дайте ваЗЕліну цензор-форум почитати!!!
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27.07.2025 19:17 Відповісти
Це не за дрон, а тільки за комп'ютер + камеру + радіомодуль. До цього ще треба додати як мінімум власне раму з приводами, хоча це по ціні, звісно, вже копійки.
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27.07.2025 19:49 Відповісти
да, я перепрочитал, - глупость написал. спасибо
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27.07.2025 20:18 Відповісти
Вибачаюся за свій песимізм але на мою думку "здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км" це мало. Ну і обіцяти, це не означає женитися. Нам багато чого обіцяли.
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27.07.2025 19:30 Відповісти
Щиро дякуємо, кабздон замовляє додаткові стільці.
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27.07.2025 19:38 Відповісти
Отримає,це не отримала,це всього навсього тільки 3,14здьож не більше.
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27.07.2025 19:51 Відповісти
капець,під будь якою новиною коментар проти президента . здається це кацап'йо
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27.07.2025 20:02 Відповісти
"здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км." Не надто потужно? Може розпочати з двохсот метрів ?
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27.07.2025 22:07 Відповісти
 
 