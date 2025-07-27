Україна отримає десятки тисяч ударних систем зі штучним інтелектом для дронів, - FT

Американо-німецька компанія Auterion передасть Україні десятки тисяч своїх ударних комплектів для безпілотників зі штучним інтелектом.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерального директора Auterion Лоренца Маєра, до кінця року компанія поставить Україні 33 тисячі таких систем, і це стане найбільшою поставкою таких систем за весь час - у 10 разів більше, ніж раніше.

"Ми відправили тисячі, а тепер поставляємо десятки тисяч", - сказав він.

Зазначається, що постачання буде здійснюватися у межах контракту Auterion з Пентагоном на 50 мільйонів доларів. Контракт є частиною допомоги уряду США Україні у сфері безпеки.

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У поставку входитимуть міні-комп'ютери Skynode з власним ПЗ, камерою і радіомодулем, які перетворюють звичайні дрони на автономні бойові платформи, стійкі до глушилок і здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км.

Маєр розповів, що програмне забезпечення Auterion дасть можливість групам автономних безпілотників працювати роєм і координуватися між собою.

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