Украина получит десятки тысяч ударных систем с искусственным интеллектом для дронов, – FT
Американо-немецкая компания Auterion передаст Украине десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом.
Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, до конца года компания поставит Украине 33 тысячи таких систем, и это станет крупнейшей поставкой таких систем за все время - в 10 раз больше, чем раньше.
"Мы отправили тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч", - сказал он.
Отмечается, что поставки будут осуществляться в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов. Контракт является частью помощи правительства США Украине в сфере безопасности.
В поставку будут входить мини-компьютеры Skynode с собственным ПО, камерой и радиомодулем, которые превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.
Майер рассказал, что программное обеспечение Auterion даст возможность группам автономных беспилотников работать роем и координироваться между собой.
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