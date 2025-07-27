РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9243 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов
2 204 27

Украина получит десятки тысяч ударных систем с искусственным интеллектом для дронов, – FT

Украина получит ударные системы с ИИ для беспилотников

Американо-немецкая компания Auterion передаст Украине десятки тысяч своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, до конца года компания поставит Украине 33 тысячи таких систем, и это станет крупнейшей поставкой таких систем за все время - в 10 раз больше, чем раньше.

"Мы отправили тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч", - сказал он.

Отмечается, что поставки будут осуществляться в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов. Контракт является частью помощи правительства США Украине в сфере безопасности.

Читайте также: Украина законтрактовала дроны-перехватчики у трех производителей, - директор АОЗ Жумадилов

В поставку будут входить мини-компьютеры Skynode с собственным ПО, камерой и радиомодулем, которые превращают обычные дроны в автономные боевые платформы, устойчивые к глушилкам и способные преследовать цели на расстоянии до 1 км.

Майер рассказал, что программное обеспечение Auterion даст возможность группам автономных беспилотников работать роем и координироваться между собой.

Читайте также: На производство дронов-перехватчиков нужно срочно найти $6 миллиардов, - Зеленский

помощь (8022) искусственный интеллект (41) дроны (4351)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Власне, й додати нічого
показать весь комментарий
27.07.2025 19:12 Ответить
+9
Хто б міг подумати в далекому 2004 році, коли вперше 95 квартал з'явився на ТБ, що цей несуразний хрипатий злий гномик стане причиною геноциду Українців, знищення укр.культури та руйнування інституту державності....
показать весь комментарий
27.07.2025 19:13 Ответить
+7
Срочно відправити туди потужний дрон з фанери та 3 кг вибухівки! В усіх новинах розказать про потужне ураження. Дочекатись народного ропоту після чергового обстрілу, повторить процедурку.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аби тільки не покрали зелесоплі
показать весь комментарий
27.07.2025 19:10 Ответить
Хто б міг подумати в далекому 2004 році, коли вперше 95 квартал з'явився на ТБ, що цей несуразний хрипатий злий гномик стане причиною геноциду Українців, знищення укр.культури та руйнування інституту державності....
показать весь комментарий
27.07.2025 19:13 Ответить
Йшов сьомий рік потужного піздєжа без дій і результатів. Країна скочувалась в диктатуру, безправ'я і нескорений піздінг, під дахом найвеличнійшого ********.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:16 Ответить
Завод БПЛА "Алабуга" стрімко розширюється, повідомляє CNN.

Програма вказує на те, що Алабуга, яка вже майже три роки виробляє дрони «Шахед», спроектовані в Ірані, тепер повністю перейшла від іранської франшизи до повністю локалізованої виробничої лінії. Розширення відбувається настільки швидко, що експерти кажуть, що остаточною метою майданчика може стати масове виробництво дронів для глобального експорту.
CNN раніше детально описувала практику набору підлітків через політехнічний коледж Алабуги, а також африканських жінок через іноземну програму, щоб задовольнити хронічну нестачу робочої сили в Росії, посилену її війною в Україні.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:11 Ответить
Срочно відправити туди потужний дрон з фанери та 3 кг вибухівки! В усіх новинах розказать про потужне ураження. Дочекатись народного ропоту після чергового обстрілу, повторить процедурку.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:15 Ответить
жарти жартами, з кг вибухівки звичайно, як комариний укус, а от три кілограма якоїсь отруюючої речовими, можуть дуже змінити хід будівництва
показать весь комментарий
27.07.2025 20:33 Ответить
Власне, й додати нічого
показать весь комментарий
27.07.2025 19:12 Ответить
кремле-бот сьогодні зареєструвався, а цензорівські дурачки як завжди лайкають
показать весь комментарий
27.07.2025 20:13 Ответить
падляковськтий бот, сказати що хотіло?
показать весь комментарий
27.07.2025 20:34 Ответить
Ніхто саботажніку Бубочке ракетів не дає. Іди, кажуть, до хуситів. Пограй на піанінах перед дикунами, може продадуть тобі якусь стареньку балістику. Добре ще якісь танець, Зеленський танцювати добре вміє, в шкіряних штанях. Трамп та Мерц все одно дадуть звичний для зелених собачий пеніс.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:13 Ответить
нужно в Украине запускать это производство и всех новых дронов делать с ИИ. Чтобы беспилотники были на самом деле без пилотов и ИИ управлял и сам цели выявлял и уничтожал. Интересно какого уровня ИИ и как решили проблему мощностей. Хороший ИИ весит дофига и жрет ресурсов дофига. Если связи нету, то и с облака не можно мощности брать или на оптоволокне или спутники старлинк или ИИ просто пилотом будет цель брать в захват и авто наводиться по захвату. Или как еще?
показать весь комментарий
27.07.2025 19:14 Ответить
Дайте ваЗЕліну цензор-форум почитати!!!
показать весь комментарий
27.07.2025 19:17 Ответить
Це не за дрон, а тільки за комп'ютер + камеру + радіомодуль. До цього ще треба додати як мінімум власне раму з приводами, хоча це по ціні, звісно, вже копійки.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:49 Ответить
да, я перепрочитал, - глупость написал. спасибо
показать весь комментарий
27.07.2025 20:18 Ответить
Вибачаюся за свій песимізм але на мою думку "здатні переслідувати цілі на відстані до 1 км" це мало. Ну і обіцяти, це не означає женитися. Нам багато чого обіцяли.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:30 Ответить
Щиро дякуємо, кабздон замовляє додаткові стільці.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:38 Ответить
Отримає,це не отримала,це всього навсього тільки 3,14здьож не більше.
показать весь комментарий
27.07.2025 19:51 Ответить
капець,під будь якою новиною коментар проти президента . здається це кацап'йо
показать весь комментарий
27.07.2025 20:02 Ответить
 
 