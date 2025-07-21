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Новини Індустрія дронів
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Україна законтрактувала дрони-перехоплювачі у трьох виробників, – директор АОЗ Жумаділов

Індустрія дронів

жумадУкраїна законтрактувала трьох виробників дронів-перехоплювачівілов

Держпідприємство "Агентство оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони, яке займається придбанням озброєння та військової техніки на потреби Сил оборони України, вже законтрактувало три компанії, які виробляють дрони-перехоплювачі.

Про очільник АОЗ Арсен Жумаділов розповів в інтерв’ю "24 каналу".

"Ринок перехоплювачів, тобто дронів, які перехоплюють ударні дрони типу "Шахед" є досить новим. Тієї продукції, про яку я кажу, ще рік тому або не було, або вона була у прототипах. Сьогодні ми законтрактували 3 компанії, які виробляють такі перехоплювачі. Є й українська компанія, є й американська компанія", – зазначив він.

Жумаділов уточнив, що дронів-перехоплювачів наразі недостатньо, щоб збивати все.

"Передусім через те, що насправді технологію перехоплювачів протестували, щоб усі переконались в тому, що вона ефективна, не так давно. Відповідно, наразі цей виробник нарощує своє виробництво, щоб забезпечити нашу потребу", – сказав директор АОЗ.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалить рішення про запуск програми грантів для виробників вибухівки та боєприпасів.

Автор: 

дрони (397) Жумаділов Арсен (9) Агенція оборонних закупівель (33)


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Жумаділов ...
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21.07.2025 12:52 Відповісти
это уже бурят или еще немного надо подождать?
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21.07.2025 13:08 Відповісти
Eti kompaniji budet sviazani s Umerovim ?
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21.07.2025 13:18 Відповісти
Зразки таких дронів були вже і рік тому, але не були потрібні бо відсутнє стратегічне мислення. Резніком казав на FPV дрони, що вони весільні, а Умеров( і не тільки він)проспав збільшення виробництва шахедів та втратив час на виробництво, масштабування дронів-перехоплювачів. Тому будемо слухати безнаказанне виття шахедів та кулеметні черги над містами ще мінімум місяці три-чотири.
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21.07.2025 13:20 Відповісти
Ан-2, знімаються бокові транспортні двері, там встановлюється кулемет і вогонь ведеться на паралельних курса як на гвинтокрилі. Так шахед можна супроводжувати аж до збиття між містами, де немає ППО.
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21.07.2025 13:27 Відповісти
Так це дуже дешевий винахід, на чому там можна прикурити й вкрасти?
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21.07.2025 13:37 Відповісти
Де вони набирають отих усіх магомємжумаділовумєрових?
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21.07.2025 13:31 Відповісти
єтот соус к кебабу ошінь вкусно. контракт єсть.
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21.07.2025 13:37 Відповісти
*****.....
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21.07.2025 13:43 Відповісти

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