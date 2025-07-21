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Уряд запустить гранти для виробників вибухівки та боєприпасів

В Україні запустять грантову програму для виробників боєприпасів

Цього тижня Кабінет Міністрів ухвалить рішення про запуск програми грантів для виробників вибухівки та боєприпасів.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це –підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв", – написала очільниця уряду.

Вона пообіцяла уточнити деталі проєкту вже після його затвердження Кабміном.

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Як повідомлялося, у квітні Кабмін спростив імпорт вибухових речовин та їх компонентів для виробників боєприпасів, які не мають чинних державних контрактів.

Автор: 

боєприпаси (142) вибухівка (15) імпорт (2387) Свириденко Юлія (179) грант (323)


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