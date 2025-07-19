Свириденко анонсувала аудит соцвиплат після обіцянки скоротити видатки держбюджету

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності перш за все має провести аудит соціальних виплат.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з журналістами, коментуючи призначення головою Мінсоцполітики колишнього заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, повідомляє Суспільне.

"На цій посаді починає роботу колишній заступник міністра фінансів, бо для нас дуже важливо провести аудит, розібратись з усіма соціальними виплатами, і зробити так, щоб ця система дійсно працювала для тих, хто потребує цієї допомоги", – сказала Свириденко.

Вона також пояснила приєднання Міністерство національної єдності до Міністерства соціальної політики у новому уряді.

"Більшість з нас розуміє, що питання єдності – це і є соціальна політика. Як і міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме міністерство ветеранів. А міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики", – вважає Свириденко.

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Як повідомлялося, перед голосуванням за її призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявила, що новий уряд України проведе аудит видатків держави "з метою їх скорочення".

Зауважимо, що держава вже скорочує соціальні видатки із держбюджету. Так, у першому півріччі 2025 року на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень з держбюджету. Це на 29,6 млрд грн менше, ніж у першому півріччі 2024 року, коли видатки на соцвиплати становили 221,1 млрд грн.