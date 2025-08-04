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Новости Индустрия дронов
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Украина готова сотрудничать с Японией в области производства беспилотников, - Сибига

Сибиа о производстве БПЛА с Японией

Украина готова сотрудничать с Японией в области технологий беспилотников, включая совместное производство, опираясь на опыт, полученный во время войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому изданию Kyodo News, находясь с визитом в Токио, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать в производстве, например, дронов",- сказал Сибига.

Упоминая о "чувствительной сфере" строгих правил Японии в отношении передачи оружия в соответствии с ее пацифистской Конституцией, Сибига отметил, что типы дронов, которые рассматриваются для такого сотрудничества, могут варьироваться "от сельскохозяйственных целей до разведывательных".

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Министр подчеркнул, что Украина будет придерживаться "справедливого подхода", отказывая странам, которые поддерживают Россию, в доступе к своим усилиям по восстановлению, что может открыть новые возможности для бизнеса.

Завуалированно упоминая о таких странах, как Китай и Индия, которые продолжают покупать российскую нефть, Сибига призвал все страны прекратить импорт энергоресурсов из Москвы, сказав, что это позволяет Кремлю зарабатывать "кровавые деньги".

В то же время Сибига отметил, что Китай может "играть большую роль" в поиске мирного решения войны РФ против Украины и имеет "такие возможности". Он также выразил надежду на то, что Пекин "поддержит прекращение огня".

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Автор: 

беспилотник (4062) Япония (1313) Сибига Андрей (587)


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Топ комментарии
+5
Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів…

У виробництві, чи у розкраданні на цьому "виробництві"?
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04.08.2025 23:39 Ответить
+3
Тільки роскажіть японцям, як ви будете пиляти на цьому гроші.

Бізнес-план потрібен у всіх подробицях: - як завищувати ціну і занижувати якісь,
- як надати перевагу саме тому постачальнику, який це зробить.
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04.08.2025 23:51 Ответить
+1
а в галузі ракетобудування?
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04.08.2025 23:32 Ответить
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а в галузі ракетобудування?
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04.08.2025 23:32 Ответить
Дебіла тільки прибрати
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04.08.2025 23:36 Ответить
Мародери готови красти з відкатом 40% -50%, як зелені Міндічи , чернишови, Гайдай ………Кузнецови ……
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05.08.2025 00:16 Ответить
і тут сибігу понесло.......
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04.08.2025 23:37 Ответить
Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів…

У виробництві, чи у розкраданні на цьому "виробництві"?
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04.08.2025 23:39 Ответить
На правій граблі були котли
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04.08.2025 23:58 Ответить
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05.08.2025 00:29 Ответить
Тільки роскажіть японцям, як ви будете пиляти на цьому гроші.

Бізнес-план потрібен у всіх подробицях: - як завищувати ціну і занижувати якісь,
- як надати перевагу саме тому постачальнику, який це зробить.
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04.08.2025 23:51 Ответить
І з цією харею...
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04.08.2025 23:56 Ответить
Гниди крадуть нахабно , цинічно безкарно ! міндіч , здриснув в Ізраїль , а Ізраїль своїх не віддає Шурма, який мільйонами грабував бюджет , тихо в лес ушел ( німецький) , ойго дістали там , зараз він погрожує своїм подельнічкам з ОПг , як, що вони не захистять , він почне здавати усіх
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05.08.2025 00:21 Ответить
 
 