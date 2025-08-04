Украина готова сотрудничать с Японией в области производства беспилотников, - Сибига

Украина готова сотрудничать с Японией в области технологий беспилотников, включая совместное производство, опираясь на опыт, полученный во время войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому изданию Kyodo News, находясь с визитом в Токио, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать в производстве, например, дронов",- сказал Сибига.

Упоминая о "чувствительной сфере" строгих правил Японии в отношении передачи оружия в соответствии с ее пацифистской Конституцией, Сибига отметил, что типы дронов, которые рассматриваются для такого сотрудничества, могут варьироваться "от сельскохозяйственных целей до разведывательных".

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Министр подчеркнул, что Украина будет придерживаться "справедливого подхода", отказывая странам, которые поддерживают Россию, в доступе к своим усилиям по восстановлению, что может открыть новые возможности для бизнеса.

Завуалированно упоминая о таких странах, как Китай и Индия, которые продолжают покупать российскую нефть, Сибига призвал все страны прекратить импорт энергоресурсов из Москвы, сказав, что это позволяет Кремлю зарабатывать "кровавые деньги".

В то же время Сибига отметил, что Китай может "играть большую роль" в поиске мирного решения войны РФ против Украины и имеет "такие возможности". Он также выразил надежду на то, что Пекин "поддержит прекращение огня".

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