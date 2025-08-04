Украина готова сотрудничать с Японией в области производства беспилотников, - Сибига
Украина готова сотрудничать с Японией в области технологий беспилотников, включая совместное производство, опираясь на опыт, полученный во время войны с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому изданию Kyodo News, находясь с визитом в Токио, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать в производстве, например, дронов",- сказал Сибига.
Упоминая о "чувствительной сфере" строгих правил Японии в отношении передачи оружия в соответствии с ее пацифистской Конституцией, Сибига отметил, что типы дронов, которые рассматриваются для такого сотрудничества, могут варьироваться "от сельскохозяйственных целей до разведывательных".
Министр подчеркнул, что Украина будет придерживаться "справедливого подхода", отказывая странам, которые поддерживают Россию, в доступе к своим усилиям по восстановлению, что может открыть новые возможности для бизнеса.
Завуалированно упоминая о таких странах, как Китай и Индия, которые продолжают покупать российскую нефть, Сибига призвал все страны прекратить импорт энергоресурсов из Москвы, сказав, что это позволяет Кремлю зарабатывать "кровавые деньги".
В то же время Сибига отметил, что Китай может "играть большую роль" в поиске мирного решения войны РФ против Украины и имеет "такие возможности". Он также выразил надежду на то, что Пекин "поддержит прекращение огня".
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