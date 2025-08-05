Сибига: Украина стремится к миру в этом году и рассчитывает на лидерскую роль Японии в восстановлении

Украина настроена достичь справедливого мира уже в этом году и надеется на ведущую роль Японии в послевоенном восстановлении страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает МИД, Сибига отметил, что только сила может заставить Россию к миру, и подчеркнул важность стратегии партнерства с Японией, которая активно помогает Украине, в частности в сфере разминирования.

Министр также отметил роль Японии в организации Конференции по противоминной деятельности, которая состоится в октябре в Токио. Он добавил, что японские технологии уже участвуют в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Украинский павильон на ЭКСПО 2025 представляет концепцию "Ценности будущего: действия над декларациями", демонстрируя стремление Украины к свободе, инновациям и правам человека.

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