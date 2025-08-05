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Новости Помощь от Японии
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Сибига: Украина стремится к миру в этом году и рассчитывает на лидерскую роль Японии в восстановлении

андрей,сибига

Украина настроена достичь справедливого мира уже в этом году и надеется на ведущую роль Японии в послевоенном восстановлении страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает МИД, Сибига отметил, что только сила может заставить Россию к миру, и подчеркнул важность стратегии партнерства с Японией, которая активно помогает Украине, в частности в сфере разминирования.

Министр также отметил роль Японии в организации Конференции по противоминной деятельности, которая состоится в октябре в Токио. Он добавил, что японские технологии уже участвуют в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Украинский павильон на ЭКСПО 2025 представляет концепцию "Ценности будущего: действия над декларациями", демонстрируя стремление Украины к свободе, инновациям и правам человека.

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Автор: 

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Плани миру, перемоги, стійкості відновлення вже готові. Давайте гроші.
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05.08.2025 15:28 Ответить
Один міндіч більше вкрав чим японці можутт допомргти ,а ще чернишов , завгосп лідор
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05.08.2025 15:30 Ответить
Негативний баланс ,пацани з 91 року більше з України вкрали ніж Україні можуть допомогти.
А цікаво якщо б ОПа була в Японії як довго встояла б Японія
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05.08.2025 15:35 Ответить
в перекладі з сибіго-узілєсмкава на українську "дайте більше ЄН"!
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05.08.2025 15:36 Ответить
А шо вы собрались восстанавливать? На что деньги просите? То, что кацапы развалили и захватили? Так они его не отдадут. А что не захватили, так тут и отстраивать не так уж, чтобы по миру побираться.
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05.08.2025 15:39 Ответить
"зелені перевертні" кого тільки не беруть в лідери відновлення України .навіть ті країни.котрі останні "куй доїдають без солі"
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05.08.2025 15:57 Ответить
 
 