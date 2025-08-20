УКР
Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в межах гарантій безпеки, - Bloomberg

Гарантії безпеки для України

Європейські лідери прагнуть поставити Київ у сильнішу позицію перед можливою зустріччю між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, вже близько 10 країн будуть готові відправити війська в Україну для гарантій безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Пакет гарантій безпеки для України буде сформовано вже цього тижня, коли лідери скористаються підтримкою президента Дональда Трампа щодо плану, який передбачає введення європейських військ в межах потенційної мирної угоди.

Після того, як у понеділок на саміті в Білому домі було підтверджено твердішу прихильність США до гарантій, європейські лідери прагнуть використати пропозицію Трампа і поставити Київ у сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського", - зазначає видання.

Як повідомляють джерела видання, знайомі з цим питанням, у вівторок на зустрічі європейських чиновників обговорювався план відправки британських та французьких військ до України в межах мирної угоди, включно із чисельністю та посадами військовослужбовців.

Також читайте: Японія розгляне можливу участь в наданні гарантій безпеки Україні, - прем’єр Ісіба

"Близько 10 країн будуть готові направити сили до постраждалої від війни країни", - сказали джерела на умовах анонімності.

В уряді Великої Британії заявили, що європейські військові зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил заспокоєння, якщо бойові дії припиняться".

У цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, а також керівники оборонних відомств країн-членів Альянсу, повідомили обізнані з цим питанням джерела.

За словами джерел, знайомих з переговорами, на першому етапі буде надано допомогу українським військовим у вигляді "тренувань і підкріплення".

Ці сили підтримуватимуться багатонаціональною групою, що складається переважно з європейських військ, з яких Велика Британія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, зазначають джерела.

Також читайте: Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп

Наступна частина плану стосується обміну розвідувальними даними, спостереження за кордонами, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Європейські чиновники очікують, що США щонайменше продовжуватимуть надавати розвідувальні дані та військове обладнання через партнерів.

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

+6
До першого прильоту) а то і взагалі не приїдуть...
показати весь коментар
20.08.2025 06:47 Відповісти
+5
Буковель не гумовий! Стільки рішучих не влізе.
показати весь коментар
20.08.2025 07:10 Відповісти
+4
в межах гарантій безпеки... кілька сотень душ подалі від лінії фронту... протиповітряна оборона, можливо, але не точно... це точно дієві гарантії?...
показати весь коментар
20.08.2025 06:48 Відповісти
Велика Британія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, зазначають джерела........
показати весь коментар
20.08.2025 07:52 Відповісти
На ********** вже неодноразово заявляли - ніяких військ країн НАТО на території України.
показати весь коментар
20.08.2025 06:54 Відповісти
значить в Немитій
показати весь коментар
20.08.2025 06:57 Відповісти
а хто їх кормити буде ?
показати весь коментар
20.08.2025 06:56 Відповісти
Як хто?! Деменцій Трумп. Укладе "оборудку" і платитиме їм за охорону видобутку корисних копалин...
показати весь коментар
20.08.2025 08:14 Відповісти
Це вже було. Це таке собі ОБСЕ, тількі озброєне. Що, воно буде з Петріотами? І де вони їх візьмуть? США там не буде. Путін з Трампом, чи Трамп з Путіним тягнуть час. Як би не здавалось, що Трамп поспішає. Він з минулого року ні ріторіку, ні дії не міняє.
показати весь коментар
20.08.2025 07:04 Відповісти
"Він з минулого року ні ріторіку, ні дії не міняє." - не Він, а США, бо плани в них розробляються не на рік, а на десятиліття. а тягне час наш клоун. хоче більше землі ворогу здати.
показати весь коментар
20.08.2025 07:27 Відповісти
Близько 10 країн

9, 7?
показати весь коментар
20.08.2025 07:05 Відповісти
9,8
показати весь коментар
20.08.2025 07:10 Відповісти
Сотня "євросолдат" це "гарантії" чого? Хіба що "натужних неоколоніальних рехформ" і легалізації проституції...
показати весь коментар
20.08.2025 07:15 Відповісти
А де ж миротворчі місії ОБСЄ.....
Якого буя, вони можливі скрізь, окрім України, для чого тоді ми постійно приймали участь в їхніх місіях.....
показати весь коментар
20.08.2025 07:56 Відповісти
там спонсоры крупнейшие -раха, тому они их и совет европы возвращали....
показати весь коментар
20.08.2025 09:49 Відповісти
Це європейці. Відомі балаболи. Мільярд слів нуль справ.
показати весь коментар
20.08.2025 08:03 Відповісти
не проще ли приготовить-ратифицировать все документы, если орки открывают огонь, Украина только подписывает за 5 минут бумаги и мы в НАТО???...дешево и сердито...
показати весь коментар
20.08.2025 09:47 Відповісти
А зараз слабо? Прям на лінію фронту поїхать, шоб нарешті Третя Швітова почалася?
показати весь коментар
20.08.2025 10:00 Відповісти
 
 