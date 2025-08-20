Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в межах гарантій безпеки, - Bloomberg

Європейські лідери прагнуть поставити Київ у сильнішу позицію перед можливою зустріччю між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, вже близько 10 країн будуть готові відправити війська в Україну для гарантій безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Пакет гарантій безпеки для України буде сформовано вже цього тижня, коли лідери скористаються підтримкою президента Дональда Трампа щодо плану, який передбачає введення європейських військ в межах потенційної мирної угоди.

Після того, як у понеділок на саміті в Білому домі було підтверджено твердішу прихильність США до гарантій, європейські лідери прагнуть використати пропозицію Трампа і поставити Київ у сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського", - зазначає видання.

Як повідомляють джерела видання, знайомі з цим питанням, у вівторок на зустрічі європейських чиновників обговорювався план відправки британських та французьких військ до України в межах мирної угоди, включно із чисельністю та посадами військовослужбовців.

"Близько 10 країн будуть готові направити сили до постраждалої від війни країни", - сказали джерела на умовах анонімності.

В уряді Великої Британії заявили, що європейські військові зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил заспокоєння, якщо бойові дії припиняться".

У цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, а також керівники оборонних відомств країн-членів Альянсу, повідомили обізнані з цим питанням джерела.

За словами джерел, знайомих з переговорами, на першому етапі буде надано допомогу українським військовим у вигляді "тренувань і підкріплення".

Ці сили підтримуватимуться багатонаціональною групою, що складається переважно з європейських військ, з яких Велика Британія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, зазначають джерела.

Наступна частина плану стосується обміну розвідувальними даними, спостереження за кордонами, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Європейські чиновники очікують, що США щонайменше продовжуватимуть надавати розвідувальні дані та військове обладнання через партнерів.

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.