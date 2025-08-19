Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.

Водночас він припустив, що США забезпечать певну форму повітряного захисту.

Трамп заявив, що США підтримуватимуть європейців у забезпеченні безпеки України.

"Ми готові допомогти їм з різними речами, особливо, мабуть, якщо можна буде поговорити про це у повітрі, бо ні в кого немає таких речей, як у нас", - сказав він.

Також він припустив, що війська Європи будуть присутні в Україні.

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

