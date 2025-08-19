УКР
3 027 50

Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп

Військ США в Україні не буде Заява Трампа

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.

Водночас він припустив, що США забезпечать певну форму повітряного захисту.

Трамп заявив, що США підтримуватимуть європейців у забезпеченні безпеки України.

Читайте також: Україна отримає багато землі та поверне собі життя, - Трамп

"Ми готові допомогти їм з різними речами, особливо, мабуть, якщо можна буде поговорити про це у повітрі, бо ні в кого немає таких речей, як у нас", - сказав він.

Також він припустив, що війська Європи будуть присутні в Україні.

Читайте: Наступні 15 днів є критичними для роботи над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Гарантії безпеки для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.

За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

Читайте: Трампа запросили відвідати Росію, - Лавров

Автор: 

+8
А Європа в підсумку відхреститься від будь-яких хоч трохи суттєвих гарантій і скаже "хай це роблять американці". Це вже було із санкціями і з поставками зброї.
показати весь коментар
19.08.2025 16:06 Відповісти
+5
Тоді, може, не варто й лізти в цю справу, коли не годен дати ґарантії безпеки?
показати весь коментар
19.08.2025 16:11 Відповісти
+5
Ось і всі гарантії безпеки від рудого ********.
показати весь коментар
19.08.2025 16:13 Відповісти
кцп-пнх.
У Європи Україна крайній Бастіон.
Так що не отримаєш ти свої 15 срублєй за пост чмо.
показати весь коментар
19.08.2025 16:19 Відповісти
пошлють як в балтійські країни, на всіх 5000 чоловік і 100 танків.
показати весь коментар
19.08.2025 17:36 Відповісти
і отримають дорогу на Ля Манш?
Франція вже це зрозуміла.
уй уйлу і кацапам.
Навіть не надійся.
показати весь коментар
19.08.2025 17:53 Відповісти
кому потрібен Ла-Манш, сто б його забирати ?
показати весь коментар
19.08.2025 17:59 Відповісти
ой, а кому ж це потрібен вихід, круглорічний в океан світовий.
Кацапе, ти навіть в азовське море не можеш відправити свої "воєні кораблі" без ризику що їх потоплять Українці.
Про Чорне море взагалі мовчу.
Поховали свої корита в бухтах і закрили їх сітками-буями.
Як там "Зерновий Коридор".
Чому не перевіряєте?
показати весь коментар
19.08.2025 18:05 Відповісти
і чекає тебе не далека дорога.
Дорога до "долбільні володіна".
Писец.
Був пацан і нема пацана....
Ніяк не жаль)))
показати весь коментар
19.08.2025 18:08 Відповісти
а ще ти забув написати скільки саме дронів фпв і інших.
Певне коло осликів запорпався?
Чи думаєш що вони усі свої дрони віддають Україні?
Ну то давай телефонуй-117.
Купу грошей отримаєш може, перед тим як дрона їбалом отримаєш)))
показати весь коментар
19.08.2025 17:56 Відповісти
так і буде
показати весь коментар
19.08.2025 16:42 Відповісти
Европа ввела санкции в этом году, 18 пакет. И готовит 19-ый. Поставляет вооружение. А твоё рыжее подx#йловское чмо не сделало ни того, ни другого. Разве что пошлины повысил Индии, но не факт, что он это сделал ради Украины.
показати весь коментар
19.08.2025 17:00 Відповісти
1000 тис американських солдатів гарно би вписалися в український ландшафт - путлєр не з"їсть
показати весь коментар
19.08.2025 16:10 Відповісти
Маю підозру що до кінця президентства Трампа кацапські війська будуть в США.
показати весь коментар
19.08.2025 16:11 Відповісти
Можливо, вони вже там є. Якщо Фредовичу присвоїли звання, то в його особі.
показати весь коментар
19.08.2025 16:16 Відповісти
Та вони й без кацапських військ на колінкували перед літаком путина, вистеляючи цьому злочинцеві червону доріжку.
показати весь коментар
19.08.2025 16:35 Відповісти
Американські і кацапські будуть діяти спільно.
показати весь коментар
19.08.2025 16:52 Відповісти
Хазяїн слова!
показати весь коментар
19.08.2025 16:11 Відповісти
Хоче дає, хоче забирає! Типовий пізд@бол.
показати весь коментар
19.08.2025 17:13 Відповісти
!!!100!!!
показати весь коментар
19.08.2025 16:53 Відповісти
На на ето пойтіть нє могу - мнє нада посовєтоваться с шефом!
показати весь коментар
19.08.2025 16:13 Відповісти
Ну так Європа і отримає Нобелівку з Миру.
А трап отримає відоси в сітці інтернет.
Козляра.
показати весь коментар
19.08.2025 16:17 Відповісти
Європа дасть гарантії безпеки?? Та Європі самій якби хтось дав такі гарантії
показати весь коментар
19.08.2025 16:18 Відповісти
Яке воно зрадливе, риже та мерзотне!
Один до одного як його куратор з кремля.
показати весь коментар
19.08.2025 16:19 Відповісти
Мерзота ссиклива.
показати весь коментар
19.08.2025 16:23 Відповісти
Європі призначена роль "асенізатора", по ліквідації прориву каналізаційної системи... "Губернатором" Трамп призначає себе...
Коли європейці "розгребуть гімно" і наведуть порядок, Трамп проведе "брехінг" і вкаже на те, як, дякуючи його невсипному контролю і вмілому керівництву, в Європі настав лад...
показати весь коментар
19.08.2025 16:24 Відповісти
американських не буде, німецьких не буде, польських не буде.... нам впарюють черговий будапештський меморандум
показати весь коментар
19.08.2025 16:27 Відповісти
так і ще в обмін на наші ж території
показати весь коментар
19.08.2025 16:45 Відповісти
"Коаліція обісцяних" теж зассить ось побачите
показати весь коментар
19.08.2025 16:27 Відповісти
схоже, у всіх попередніх дописувачів якісь захмарні очікування від Трампа. Я від нього нічого доброго не чекаю - доєднуйтесь.
показати весь коментар
19.08.2025 16:28 Відповісти
Сцикунва слюняве!!!! Гарант безпеки обісцяний!!!
показати весь коментар
19.08.2025 16:31 Відповісти
Реальні, не декларативні, гарантії безпеки, в поточній конфігурації світу, Україні може забезпечити тільки власна сильна армія.
показати весь коментар
19.08.2025 16:36 Відповісти
Ху*як!
показати весь коментар
19.08.2025 16:38 Відповісти
ну это еще понятно было в 2022 году,ну камон тут на этом ресурсе в каких то облаках летают,ничего нового он не сказал
показати весь коментар
19.08.2025 16:39 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 16:44 Відповісти
Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, ЗА ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД ЄВРОПИ, ЇЙ ПОТРІБНО ГАРАНТУВАТИ НАДАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ У ВИКОРИСТАННЯ...АМЕРИКАНСЬКИЙ АФЕРИСТ- ІДЕШ НАКУЙ
показати весь коментар
19.08.2025 16:45 Відповісти
Дурко перетворює сша у другорядну країну.
показати весь коментар
19.08.2025 16:45 Відповісти
Такий план йому спустили з кремля.
показати весь коментар
19.08.2025 16:53 Відповісти
... у третьосортну дупу.
показати весь коментар
19.08.2025 16:55 Відповісти
третя країна ?
то то така делегація з Європи на уклін приїхала.
показати весь коментар
19.08.2025 17:40 Відповісти
тоді виникає закономірне питання - нахер нам взагалі потрібна ця тупа руда мавпа?
показати весь коментар
19.08.2025 16:55 Відповісти
Сцикло риже, ну не має в такому віці вже тестостерону, ото й рішення бабські
показати весь коментар
19.08.2025 17:15 Відповісти
Зброю давай, а червоні килимки і самі розстелимо...
показати весь коментар
19.08.2025 17:21 Відповісти
TACO в дії!
Трамп погоджується на маленькі відступи від наглих вимог Кацапії!
показати весь коментар
19.08.2025 17:22 Відповісти
Зачем отдали редкоземельные минералы ржавому шулеру ??
показати весь коментар
19.08.2025 17:26 Відповісти
Ніяких військ не буде крім ЗСУ бо всі інші партнери дуже рішучі, охочі та сміливі. Ссуть у вуха про гарантії безпеки але не можуть збити дрон або рашистську ракету яка залетіла на їх територію. Віримо, дуже сильно віримо у їхні гарантії... Будапештський меморандум номер 2, але ще більш мерзенний бо йде війна.
показати весь коментар
19.08.2025 17:43 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 17:51 Відповісти
Европа будет гарантом , а мы (трамп)будем снабжать всем, если об этом можно будет поговорить, в воздухе. За шо тока Бог наказывает Землю - клоунадо-шлепериада ширится
показати весь коментар
19.08.2025 17:56 Відповісти
А хтось гадав, що типу НЕлох і х...йло підписують якусь там угоди, і одразу в Чорне море заходить 36 есмінців США і прямують у порт Одеси. А зі сторони Польші маршем йдуть колони бравих морських котиків США. І так зрозуміло, що розвод заснований на тому, щоб хоч щось було підписано, для того щоб максимально відмінусувати вже прийняті санкції проти кацапії для налагодження торгівлі енергоресурсами.
показати весь коментар
19.08.2025 17:58 Відповісти
 
 