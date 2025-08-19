Американських військ в Україні не буде, гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.
Водночас він припустив, що США забезпечать певну форму повітряного захисту.
Трамп заявив, що США підтримуватимуть європейців у забезпеченні безпеки України.
"Ми готові допомогти їм з різними речами, особливо, мабуть, якщо можна буде поговорити про це у повітрі, бо ні в кого немає таких речей, як у нас", - сказав він.
Також він припустив, що війська Європи будуть присутні в Україні.
Гарантії безпеки для України
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що 19 серпня відбудуться наступні переговори щодо гарантій безпеки для України.
За даними WSJ, держсекретар США Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами заявив про роботу над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.
У Європи Україна крайній Бастіон.
Так що не отримаєш ти свої 15 срублєй за пост чмо.
Франція вже це зрозуміла.
уй уйлу і кацапам.
Навіть не надійся.
Кацапе, ти навіть в азовське море не можеш відправити свої "воєні кораблі" без ризику що їх потоплять Українці.
Про Чорне море взагалі мовчу.
Поховали свої корита в бухтах і закрили їх сітками-буями.
Як там "Зерновий Коридор".
Чому не перевіряєте?
Дорога до "долбільні володіна".
Писец.
Був пацан і нема пацана....
Ніяк не жаль)))
Певне коло осликів запорпався?
Чи думаєш що вони усі свої дрони віддають Україні?
Ну то давай телефонуй-117.
Купу грошей отримаєш може, перед тим як дрона їбалом отримаєш)))
А трап отримає відоси в сітці інтернет.
Козляра.
Один до одного як його куратор з кремля.
Коли європейці "розгребуть гімно" і наведуть порядок, Трамп проведе "брехінг" і вкаже на те, як, дякуючи його невсипному контролю і вмілому керівництву, в Європі настав лад...
то то така делегація з Європи на уклін приїхала.
Трамп погоджується на маленькі відступи від наглих вимог Кацапії!